ശിവരാത്രിയ്‌ക്ക് നേദിക്കാൻ കഞ്ചാവും മയക്കുമരുന്നുമായി റീൽസ്; കർശന നടപടിയുമായി പൊലീസ്

റീൽസ് വൈറലായതിന് പിന്നാലെ ചാർമിനാർ സോൺ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് പൊലീസ് മൂന്ന് പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടന്ന് വരുന്നതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 18, 2026 at 1:42 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: മഹാശിവരാത്രി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ശിവന് നേദിക്കാൻ കഞ്ചാവും മയക്കുമരുന്നും എന്ന രീതിയിൽ റീൽസ് ചിത്രീകരണം. റീലുകള്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതോടെ സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത് ഹൈദരാബാദ് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ സജ്ജനാർ. ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിയമത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന തരത്തിൽ കഞ്ചാവും മയക്കുമരുന്നും പ്രോൽത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് കമ്മീഷണർ എക്‌സിൽ പ്രതികരിച്ചു.

റീൽസ് വൈറലായതിന് പിന്നാലെ ചാർമിനാർ സോൺ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് പൊലീസ് മൂന്ന് പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. തുടർനടപടികൾക്കായി മൂവരെയും ഫലക്‌നുമ പൊലീസിന് കൈമാറി. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടന്ന് വരുന്നതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

മഹാശിവന് ദിവ്യദിനത്തിൽ സമ്മാനങ്ങളും നിവേദ്യവും നൽകാമെന്ന പേരിലാണ് യുവാക്കള്‍ കഞ്ചാവും മയക്കുമരുന്നുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ വിൽപനയ്‌ക്ക് പരസ്യം ചെയ്യുന്ന റീൽസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് റീൽസ് വൈറലാവുകയും ചെയ്‌തു. ഇതോടെയാണ് സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. ദൈവത്തിന് മയക്കുമരുന്ന് കാണിച്ച് സമൂഹത്തിന് തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുന്നത് നീചവും വികൃതവുമായ പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ വ്യക്തമാക്കി.

''ഞങ്ങൾ ധൈര്യമുള്ളവരാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ..? ഒട്ടും അല്ല... ഇത് നിങ്ങളെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുന്ന ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യമാണ്! ഒരിക്കൽ എൻഡിപിഎസ് നിയമം നടപ്പിലാക്കിയാൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ അതിൽ ഖേദിക്കേണ്ടിവരും. ലൈക്കുകൾക്കായി ലോകം മറക്കുമോ.. വ്യൂവേഴ്‌സിനെ കൂട്ടാൻ മൂല്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുമോ..? റീലുകൾക്കായി റോഡിലിറങ്ങുമോ..?

ലഹരിയിൽ മുങ്ങിത്താഴുമോ..? ജീവിതം നശിപ്പിക്കുമോ? നൈമിഷിക ആനന്ദം നൽകുന്ന ലൈക്കുകൾക്കും വ്യൂസിനും വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ സുവർണ ഭാവി നശിപ്പിക്കരുത്. അത്തരം പ്രവൃത്തികളെ ഞങ്ങൾ അവഗണിക്കില്ല. ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ ഞങ്ങൾ കർശനമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കും. സോഷ്യൽ മീഡിയയെ നിങ്ങളുടെ സർഗാത്മകതയ്ക്കുള്ള ഒരു വേദിയാക്കുക... ലഹരി ആസക്തികളിലേക്കുള്ള കവാടമാക്കരുത്" - പൊലീസ് കമ്മീഷണർ സജ്ജനാർ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

എന്താണ് എൻഡിപിഎസ് നിയമം

1985ലെ നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്‌സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപിക് സബ്‌സ്റ്റൻസസ് (NDPS) ആക്‌ട്, ഇന്ത്യയിലെ ലഹരിവസ്‌തുക്കളുടെ ഉത്പാദനം, നിർമ്മാണം, കൈവശം വയ്ക്കൽ, വിൽപന, വാങ്ങൽ, ഗതാഗതം, ഉപയോഗം എന്നിവ നിരോധിക്കുന്ന കർശനമായ നിയമമാണ്. പിടിക്കപ്പെടുന്ന ലഹരിവസ്‌തുക്കളുടെ അളവ് (ചെറിയതോ വാണിജ്യമോ) അനുസരിച്ച് ഒരു വർഷം മുതൽ 20 വർഷം വരെ കഠിനതടവും പിഴയും ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റകൃത്യമാണ്.

