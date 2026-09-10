പൈലറ്റുമാർക്ക് മയക്കുമരുന്ന് പരിശോധന നിർബന്ധമാക്കി; 2027 ജൂലൈയ്ക്കകം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉത്തരവ്
പൈലറ്റുമാരിലെ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം തടയുന്നതിനായുള്ള പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ കരട് ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ അന്തിമമാക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി കെ. രാംമോഹൻ നായിഡു അറിയിച്ചു.
By PTI
Published : September 10, 2026 at 5:27 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: എയർലൈൻ പൈലറ്റുമാർക്ക് മയക്കുമരുന്ന് പരിശോധന നിർബന്ധമാക്കി വ്യോമയാന നിയന്ത്രണ ഏജൻസിയായ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ (ഡിജിസിഎ) ഉത്തരവിട്ടു. രാജ്യത്തെ എല്ലാ വിമാനക്കമ്പനികളിലെയും പൈലറ്റുമാരിൽ 2027 ജൂലൈ മാസത്തിനുള്ളിൽ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം.
പൈലറ്റുമാരിലെ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം തടയുന്നതിനായുള്ള പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ കരട് ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ അന്തിമമാക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി കെ. രാംമോഹൻ നായിഡു അറിയിച്ചു. പങ്കാളികളുമായുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും പരിഷ്കരിച്ച സിവിൽ ഏവിയേഷൻ റിക്വയർമെൻ്റ്സിൻ്റെ കരടിന് അന്തിമരൂപം നൽകുക. നിലവിൽ പൈലറ്റുമാർക്കിടയിൽ റാൻഡം അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മയക്കുമരുന്ന് പരിശോധന നടത്തുന്നത്.
നിലവിലുള്ള മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് പ്രതിവർഷം 10 ശതമാനം പൈലറ്റുമാരെയും എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർമാരെയും മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിൽ പരിശോധിക്കാറുള്ളത്. ഡിജിസിഎയുടെ നിലവിലെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരമാണ് പ്രതിവർഷം 10 ശതമാനം പൈലറ്റുമാർക്കും എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർമാർക്കും സൈക്കോ ആക്ടീവ് പദാർഥങ്ങൾക്കായുള്ള റാൻഡം പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നത്. രാജ്യത്തെ വിവിധ വാണിജ്യ എയർലൈനുകളിലായി പതിനായിരത്തിലധികം പൈലറ്റുമാർ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓഗസ്റ്റ് നാലാം തീയതി ഫൂക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് പറന്ന എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം പെട്ടെന്ന് 300 അടി താഴേക്ക് പതിക്കുകയും നിരവധി യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഡിജിസിഎൻ്റെ ശക്തമായ ഇടപെടൽ. അപകട സമയത്ത് വിമാനം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന പ്രധാന പൈലറ്റ് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.
ഇതിനെത്തുടർന്ന് സെപ്റ്റംബർ നാലാം തീയതി ഈ പൈലറ്റിനെ എയർ ഇന്ത്യ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടു. അപകടത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച എയർക്രാഫ്റ്റ് ആക്സിഡൻ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബ്യൂറോ (എഎഐബി) പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൽ പൈലറ്റിൻ്റെ ലഹരി ഉപയോഗം ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാവീഴ്ചയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ഡിജിസിഎ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
145 യാത്രക്കാരുമായി 36,000 അടി ഉയരത്തിൽ സഞ്ചരിക്കവേ വിമാനത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തനരഹിതമായതിനെ തുടർന്നാണ് വിമാനം താഴേക്ക് പതിച്ചതെന്നും 24 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതെന്നും എഎഐബി വ്യക്തമാക്കി. സംഭവം നടന്ന ഉടൻ തന്നെ എയർ ഇന്ത്യയും എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസും തങ്ങളുടെ എല്ലാ പൈലറ്റുമാർക്കും മയക്കുമരുന്ന് പരിശോധന നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ എയർലൈനുകൾക്കും ബാധകമാകുന്ന രീതിയിൽ ഡിജിസിഎ ഉത്തരവിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.
Also Read: Explainer: ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയത്തിന് നിയമസാധുത; മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെ?