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'നവാബ് വിർക്' എന്ന വ്യാജപ്പേരിൽ തുർക്കി പൗരത്വം; ഒടുവിൽ മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയ തലവൻ നവ്പ്രീത് സിങ് പിടിയിൽ; മോദി സർക്കാരിന് ചരിത്ര നേട്ടമെന്ന് അമിത് ഷാ

ഇന്ത്യൻ സുരക്ഷാ ഏജൻസികളെ വെട്ടിച്ച് 'നവാബ് വിർക്' എന്ന വ്യാജ പേരിൽ തുർക്കിയിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു നവ്പ്രീത്. ഈ വ്യാജ ഐഡൻ്റിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് തുർക്കി പൗരത്വം വരെ നേടിയെടുത്താണ് ഇയാൾ അന്താരാഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്ന് ശൃംഖല നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്.

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Navpreet Singh (Special Arrangement/MHA)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 3, 2026 at 11:08 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: അന്താരാഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് സംഘങ്ങളിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ തലവൻ നവ്പ്രീത് സിങ്ങിനെ തുർക്കിയിൽ നിന്ന് വിജയകരമായി ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ച് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഹെറോയിനും മെത്താംഫെറ്റാമൈനും വൻതോതിൽ കടത്തിയിരുന്ന പ്രധാന കണ്ണിയാണ് ഇതോടെ പിടിയിലായിരിക്കുന്നത്. ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായാണ് ഈ ചരിത്രപരമായ നേട്ടം ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടത്. തുർക്കിയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ച നവ്പ്രീത് സിങ്ങിനെ നിലവിൽ ജയിലിലടച്ചിരിക്കുകയാണ്.

'നവാബ് വിർക്' എന്ന വ്യാജ മുഖം; തുർക്കി പൗരത്വവും തകർത്തു

ഇന്ത്യൻ സുരക്ഷാ ഏജൻസികളെ വെട്ടിച്ച് 'നവാബ് വിർക്' എന്ന വ്യാജ പേരിൽ തുർക്കിയിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു നവ്പ്രീത് സിങ്. ഈ വ്യാജ ഐഡൻ്റിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് തുർക്കി പൗരത്വം വരെ നേടിയെടുത്താണ് ഇയാൾ അന്താരാഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്ന് ശൃംഖല നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്. തുർക്കിയിൽ ഒളിവിലിരുന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള മയക്കുമരുന്ന് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഇയാൾ സുരക്ഷിതമായി എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഇയാളെ നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കുകയും, ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി ഇയാളുടെ വ്യാജ മുഖമൂടികൾ അഴിച്ചെടുത്ത് യഥാർത്ഥ ഐഡൻ്റിറ്റി കണ്ടെത്തുകയുമായിരുന്നു. തുടർന്ന് തുർക്കി സർക്കാരുമായി നടത്തിയ ശക്തമായ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് ഇയാളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നാടുകടത്താൻ സാധിച്ചത്.

ഏജൻസികൾക്ക് അമിത് ഷായുടെ അഭിനന്ദനം

രാജ്യ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയായ വലിയൊരു മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയെ പൂട്ടിയ എല്ലാ സുരക്ഷാ-അന്വേഷണ ഏജൻസികളെയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ അഭിനന്ദിച്ചു. വൻതോതിലുള്ള മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് ഉൾപ്പെടെ ഇയാൾക്കെതിരെയുള്ള നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അകത്താക്കിയിരിക്കുന്നത്.

"2029 ഡിസംബറോടെ മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയകളെ പൂർണ്ണമായി തുടച്ചുനീക്കും"

ഇന്ത്യയെ മയക്കുമരുന്ന് വിമുക്തമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് അമിത് ഷാ വ്യക്തമാക്കി. 2029 ഡിസംബറിന് മുൻപായി രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ അന്താരാഷ്ട്ര-പ്രാദേശിക മയക്കുമരുന്ന് കാർട്ടലുകളെയും പൂർണമായി നശിപ്പിക്കാൻ മോദി സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം തൻ്റെ സന്ദേശത്തിലൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ലോറൻസ് ബിഷ്‌ണോയിയുടെ വിശ്വസ്തൻ കാനഡയിൽ നിന്ന് പിടിയിൽ

കഴിഞ്ഞ മാസം പഞ്ചാബ് പൊലീസ് നടത്തിയ അതിനിർണായക നീക്കത്തിനൊടുവിൽ, കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ടാതലവൻ ലോറൻസ് ബിഷ്‌ണോയിയുടെ മുഖ്യ അനുയായിയായ കരംവീർ സിങ്ങിനെ കാനഡയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് നാടുകടത്തി. ലോറൻസ് ബിഷ്‌ണോയിയുടെ സഹോദരൻ അൻമോൾ ബിഷ്‌ണോയിക്ക് അമേരിക്കയിൽ ഒളിത്താവളമൊരുക്കിയതും ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക-യാത്രാ സഹായങ്ങൾ നൽകിയതും കരംവീർ സിംഗാണെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. വ്യാജ പാസ്‌പോർട്ട് നിർമ്മാണം, കൊലപാതകം, കൊലപാതകശ്രമം, കവർച്ച, വൻതോതിലുള്ള പണം തട്ടൽ, ആയുധ നിയമലംഘനം തുടങ്ങി നിരവധി ഗുരുതരമായ ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് ഇയാൾ.

ദാവൂദിൻ്റെ മയക്കുമരുന്ന് ഇടപാടുകാരൻ തുർക്കിയിൽ നിന്ന് വലയിലായി

കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് അധോലോക നായകൻ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ വിശ്വസ്തനും അന്താരാഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുകാരനുമായ മുഹമ്മദ് സലിം ഡോളയെ തുർക്കിയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചത്. നാർക്കോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ നടത്തിയ നിരന്തര ശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് ഡോളയെ പിടികൂടാനായതെന്ന് അമിത് ഷാ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയകളെയും സംഘടിത കുറ്റവാളികളെയും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിൻ്റെ ശക്തമായ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ഈ അറസ്റ്റെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഭീകരവാദ കേസുകളിലും മറ്റ് ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലും പ്രതികളായവരെ പരസ്പരം കൈമാറുന്നതിനായി ഇന്ത്യയും തുർക്കിയും തമ്മിൽ 2001-ൽ ഒപ്പുവെച്ച കുറ്റവാളി കൈമാറ്റക്കരാർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ നടപടി സാധ്യമാക്കിയത്.

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TAGGED:

NAVAB VIRK TURKEY DEPORTATION
INDIA DRUG MAFIA ARREST 2026
NAVPREET SINGH ARREST
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