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ഡ്രഗ് ഇൻസ്പെക്‌ടർ പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ച; തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കി രോഹിത് പവാർ, 12 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ചോദ്യപേപ്പർ വിറ്റതായി ആരോപണം

എംഎൽഎ രോഹിത് പവാർ പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും വിശദമായ വിവരങ്ങളും തെളിവുകളും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

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Rohit Pawar while presenting evidence (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 27, 2026 at 7:04 PM IST

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മുംബൈ: വിദ്യാർഥികളെ ആശങ്കിയലാഴ്‌ത്തിയ ഡ്രഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ (ഗ്രൂപ്പ്-ബി) പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ചയെക്കുറിച്ച് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. 2026 മാർച്ച് 22ന് നടന്ന പരീക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ എംഎൽഎ രോഹിത് പവാറാണ് പുറത്തുവിട്ടത്.

മുംബൈയിലെ നാഷണലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഓഫീസിൽ ഇന്ന് നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ എംഎൽഎ രോഹിത് പവാർ പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും വിശദമായ വിവരങ്ങളും തെളിവുകളും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ചയ്‌ക്ക് പിന്നിലെ സൂത്രധാരനെ തിരിച്ചറിയണമെന്നും വിഷയത്തിൻ്റെ മൂലകാരണം കൃത്യമായി കണ്ടെത്തി അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും രോഹിത് പവാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭക്ഷണത്തിൽ മായം ചേർക്കുന്നതിന് എതിരെ ഡ്രഗ് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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2025 ജൂലൈ 29-നാണ് ഡ്രഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങിയത്. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഏകദേശം 44,500 വിദ്യാർഥികൾ ഈ പരീക്ഷ എഴുതിയിരുന്നു. 2026 മാർച്ച് 22-ന് പരീക്ഷ നടക്കുകയും, ജൂൺ 12-ന് സ്ക്രീനിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ജൂലൈ 22-ന് 506 പ്രൊവിഷണൽ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് പുറത്തുവിട്ടു.

നന്ദുർബാറിലെ 'കൗടില്യ അക്കാദമി' വഴി പരീക്ഷയ്ക്ക് രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് അതായത് മാർച്ച് 20-ന് തന്നെ ചോദ്യപേപ്പറിൻ്റെ പിഡിഎഫ് കോപ്പി ചില ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ മൊബൈലിൽ എത്തിയതായി രോഹിത് പവാർ ആരോപിക്കുന്നു. ഒരു ഉദ്യോഗാർഥി ഈ പിഡിഎഫ് തൻ്റെ സുഹൃത്തിന് അയച്ചതോടെയാണ് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്.

മാർച്ച് 22-ലെ മെയിൻ പരീക്ഷയിലെ ചോദ്യപേപ്പർ 'എ'യിലെ 100 ചോദ്യങ്ങളിൽ 90 എണ്ണവും മാർച്ച് 20-ന് ചോർന്ന പിഡിഎഫ് കോപ്പിയുമായി കൃത്യമായി ഒത്തുപോകുന്നതാണെന്ന് തെളിവുകൾ നിരത്തി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 12 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് പേപ്പർ വിറ്റഴിച്ചതെന്നും ഇതിന് പിന്നിൽ വലിയ റാക്കറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

വ്യാജ മരുന്നുകളുടെ നിർമാണം തടയുക, മയക്കുമരുന്ന് സ്റ്റോക്കുകൾ പരിശോധിക്കുക, കടകൾ പതിവായി നിരീക്ഷിക്കുക, നിലവാരമില്ലാത്ത മരുന്നുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതികൾ അന്വേഷിക്കുക, സാധനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നിവ സത്യസന്ധതയോടെ നിർവഹിക്കേണ്ട കടമകളാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത്തരം നിർണായക തസ്‌തികകളിലേക്കുള്ള പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നാൽ അത് മുഴുവൻ സംവിധാനത്തിൻ്റേയും സമഗ്രതയെക്കുറിച്ച് സംശയമുണ്ടാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കേസ് സ്റ്റഡി

ഈ ദുരുപയോഗത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി വ്യക്തമാക്കുന്നതിന്, നെയ്ബ് തഹസിൽദാരുടെ (Naib Tahsildar) മക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള "കേസ് സ്റ്റഡി" അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. 'ഈ നായിബ് തഹസിൽദാറുടെ രണ്ട് കുട്ടികളും ഉയർന്ന റാങ്കുകളോടെ പരീക്ഷ പാസായി: മകൻ 149 മാർക്കോടെ 13-ാം റാങ്കും മകൾ 148 മാർക്കോടെ 16-ാം റാങ്കും നേടി. കട്ട്ഓഫ് പട്ടികയിൽ പേരില്ലാത്ത ഉദ്യോഗാർഥികളെ അഭിമുഖത്തിന് വിളിച്ചതായും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു വലിയ അഴിമതിയുടെ സൂചനയാണ്' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വിഷയത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾ മഹാരാഷ്‌ട്ര പൊലീസിലും ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ്‌സ് അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേഷനിലും പരാതി നൽകുകയും തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്‌തെങ്കിലും മഹാരാഷ്‌ട്ര പൊലീസ് വേണ്ട വിധത്തിൽ നടപടിയെടുത്തില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. എഫ്‌ഡി‌എ അന്വേഷണം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്തെങ്കിലും സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളും എം‌പി‌എസ്‌സിയുടെ സ്വയംഭരണാധികാരവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പൊലീസ് എഫ്‌ഐ‌ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ മടിച്ചു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഇക്കാര്യം ഉടൻ അന്വേഷിച്ച് എഫ്‌ഐ‌ആർ ഫയൽ ചെയ്യാൻ എം‌പി‌എസ്‌സിയെയും എഫ്‌ഡി‌എയെയും ഭരണകൂടം നിർദ്ദേശിക്കണമെന്ന് പവാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വൈറലായ സ്‌ക്രീൻഷോട്ടുകളുടെ ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റ്, കോച്ചിങ് ക്ലാസ് ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെയും സംശയിക്കപ്പെടുന്നവരുടെയും സി‌ഡി‌ആറുകളും വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ചാറ്റുകളും വീണ്ടെടുക്കൽ, ആവശ്യമെങ്കിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം, കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ നടപടി എന്നിവ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അന്വേഷണം അവസാനിക്കുന്നതുവരെ അന്തിമ ഫല പ്രഖ്യാപനവും നിയമന പ്രക്രിയയും നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാനത്തും രാജ്യത്തും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച കുറയുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ പൗരന്മാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ആശങ്കാകുലരാണെന്നും രോഹിത് പവാർ പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

DRUG INSPECTOR RECRUITMENT EXAM
ROHIT PAWAR NEWS
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