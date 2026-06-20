മയക്കുമരുന്ന് സെന്സസ്; ഉദ്താ പഞ്ചാബിലെ വേറിട്ടൊരു കണക്കെടുപ്പ്
ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി പഞ്ചാബ് നടത്തുന്ന മയക്കുമരുന്ന് സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക സര്വേ മയക്കുമരുന്ന് അടിമത്തങ്ങള് കണ്ടെത്താനും ഏത് വിഭാഗം ജനങ്ങളെയാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതല് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും ദേശവ്യാപകമായി മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങള്ക്ക് ചട്ടക്കൂട് തയാറാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ്.
Published : June 20, 2026 at 5:08 PM IST
ചണ്ഡിഗഢ്/ലുധിയാന: കുടുംബത്തില് ആരെങ്കിലും മയക്കുമരുന്ന് പ്രശ്നത്തിലാണോ,ഇല്ലെങ്കില് മയക്കുമരുന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണോ? ഇത്തരം നിരവധി ചോദ്യങ്ങളുമായാണ് സര്ക്കാര് അധ്യാപകനായ ജസ്വീന്ദര് നിത്യവും രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് വീട്ടില് നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത്.
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നമ്മുടെ ദേശീയ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പഞ്ചാബിലെ പതിനായിരക്കണക്കിന് സര്ക്കാര് ഉദ്യോഗസ്ഥര് മറ്റൊരു കണക്കെടുപ്പിന്റെ തിരക്കിലാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് എന്തിനേറെ രാജ്യത്ത് തന്നെ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു കണക്കെടുപ്പ്. സംസ്ഥാനത്തെ ലഹരി ഉപയോക്താക്കളുടെ കണക്കുകള് കണ്ടെത്താനാണ് ഇത്. പഞ്ചാബിലെ ഭഗവന്ത് മാന് സര്ക്കാരാണ് ആദ്യമായി ലഹരി-സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക കണക്കെടുപ്പിന് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത്.
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താന് നിത്യവും എട്ട് മുതല് പത്ത് വീടുകളില് വരെ കണക്കെടുപ്പ് നടത്താറുണ്ടെന്ന് ജസ്വീന്ദര് പറയുന്നു. ഓരോ വീട്ടിലും പതിനഞ്ച് മുതല് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ ചെലവിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ദിവസം ആകെ ഇതിനായി നാല് മണിക്കൂറോളം വേണ്ടി വരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. 250 വീടുകളില് സര്വേ നടത്തണമെന്നാണ് സംസ്ഥാനത്തെ അധ്യാപകര്ക്കുള്ള നിര്ദ്ദേശം.
ലഹരി ഉപയോഗം പഞ്ചാബിലെ സര്ക്കാരുകള്ക്ക് വലിയ തലവേദനയായിരിക്കുകയാണ്. ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുന്നില്ല. ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യ സെന്സസ് സംസ്ഥാനത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനം 2025ലെ ബജറ്റില് സര്ക്കാര് നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനായി സര്ക്കാര് 150കോടി രൂപ ബജറ്റില് നീക്കി വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. 65 കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ടെത്തിയാണ് 28000ജീവനക്കാര് ഈ സര്വേ നടത്തുന്നത്.
2026 മെയ് അഞ്ച് മുതല് ഈ സര്വേ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. കമ്പ്യൂട്ടര് ഓപ്പറേറ്റര്മാരും സര്ക്കാര്-കരാര് അധ്യാപകരും ഇതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വിവരശേഖരണത്തിനായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. പഞ്ചാബില് ലഹരിക്കടിമയായിട്ടുള്ളവരുടെ കൃത്യമായ സംഖ്യ ഈ കണക്കെടുപ്പിലൂടെ വ്യക്തമാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.
പഞ്ചാബിന് എന്ത് കൊണ്ട് ഇത്തരമൊരു കണക്കെടുപ്പ്?
ലഹരി ഉപയോഗം കൊണ്ട് ഉദ്ത പഞ്ചാബ് എന്നൊരു കുപ്രസിദ്ധി ഈ സംസ്ഥാനം ആര്ജ്ജിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2022-23ലെ സാമൂഹ്യനീതി ശാക്തീകരണത്തിനുള്ള പാര്ലമെന്ററി സ്റ്റാന്ഡിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ അന്പത്തിയൊന്നാമത്തെ റിപ്പോര്ട്ടിലെ വിവരങ്ങള് പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് കഞ്ചാവ്, കൊക്കെയ്ന്, ചരസ്, മറ്റ് സിന്തറ്റിക് മയക്കുമരുന്നുകള് തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം 63ലക്ഷം കടന്നിരിക്കുന്നു. കുട്ടികളും വലിയതോതില് ലഹരിക്കടിമകളാകുന്നുണ്ട്. മേല്പ്പറഞ്ഞ റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം പഞ്ചാബിലെ പത്തിനും പതിനേഴിനുമിടയില് പ്രായമുള്ള ആറ് ലക്ഷം കുട്ടികള് ഈ ലഹരി വസ്തുക്കള് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. 2011ലെ കാനേഷുമാരി പ്രകാരം കേവലം 2.77 കോടി ജനങ്ങള് മാത്രമുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് ഈ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഭീകര കണക്കുകള് പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് സംസ്ഥാനത്തെ ഇരുപത് ശതമാനം ജനങ്ങളും ലഹരി ഉപയോഗത്തിന്റെ വലയില് പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ കണക്കുകള് നല്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് വളരെ വലുതാണ്.
16.81 കോടി രൂപ പിടിച്ചെടുത്തു
2025ല് മാര്ച്ച് ഒന്നുമുതല് പഞ്ചാബ് സര്ക്കാര് 'ലഹരിക്കെതിരെ യുദ്ധം' എന്ന പ്രചാരണ പരിപാടി ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഈ പരിപാടിയിലൂടെ 2025ല് 29,784 പ്രഥമ വിവര റിപ്പോര്ട്ടുകള് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യുകയും 39,867 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതായി പഞ്ചാബ് പൊലീസ് മേധാവി ഗൗരവ് യാദവ് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഈ കാലയളവില് 2,021 കിലോ ഹെറോയിന് പിടിച്ചെടുത്തു. ഇതിന് പുറമെ 35000 കിലോ കറുപ്പ് തണ്ടുകള്, 698 കിലോകറുപ്പ്, 26 കിലോ മെത്തഫെറ്റമിന്, 55.78 ലക്ഷം മയക്കുമരുന്ന് ഗുളികകള് എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തു. ഇതിന് പുറമെ കഴിഞ്ഞ വര്ഷം മാത്രം പഞ്ചാബ് പൊലീസ് മയക്കുമരുന്ന് ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 16.81 കോടി രൂപയും പിടിച്ചെടുത്തു.
മയക്കുമരുന്നുകളുടെ അമിതോപയോഗം മൂലമുള്ള മരണങ്ങള്
പഞ്ചാബില് മയക്കുമരുന്ന് മൂലം ധാരാളം പേര് മരിക്കുന്തനായി എന്സിആര്ബിയുടെ കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം മൂലമുള്ള മരണങ്ങളില് രണ്ടാം സ്ഥാനം പഞ്ചാബിനാണ്. അമിത മയക്കുമരുന്ന് ഉപഭോഗം മൂലം 2024ല് സംസ്ഥാനത്ത് 106 പേര് മരിച്ചതായി എന്സിആര്പി രേഖകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2023ല് ഇത്തരത്തില് 89 പേരും 2022ല് 144 പേരും മരിച്ചു. 2021ല് ഇത് 78 പേര്ക്കാണ് ജീവന് നഷ്ടമായത്. നാല് വര്ഷം കൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് മയക്കുമരുന്നിന്റെ അമിതോഭോഗം 417 ജീവനുകളാണ് എടുത്തത്.
കണക്കെടുപ്പിന് ശേഷമെന്ത്?
സംസ്ഥാന വ്യാപകമായ ഇത്തരമൊരു കണക്കെടുപ്പിന് ശേഷം മയക്കുമരുന്നുപയോക്താക്കളുടെ കൃത്യമായ കണക്കുകള് ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് സര്ക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തല്. ഉപയോക്താക്കളെ കണ്ടെത്താനും ഇത് സഹായകമാകുമെന്ന് സര്ക്കാര് കരുതുന്നു. ഒപ്പം ഏത് തരം മയക്കുമരുന്നാണ് ഏറെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് മനസിലാക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. പുത്തന് നയരൂപീകരണത്തിന് ഈ വിവരങ്ങള് സഹായകമാകുമെന്ന് ബജറ്റില് ഇത്തരമൊരു നൂതന പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കവെ മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഇത്തരം കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ലഹരിവിരുദ്ധ കേന്ദ്രങ്ങള് തുടങ്ങുമെന്നും മയക്കുമരുന്നിന് അടിമകളായ യുവാക്കളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുമെന്നും സര്ക്കാര് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം ശക്തമാക്കാന് മെച്ചപ്പെട്ട നയങ്ങള് രൂപീകരിക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇത്തരമൊരു പദ്ധതിയെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോ.ബല്ബീര് സിങ് വിശദീകരിച്ചു. മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോക്താക്കള്ക്കെതിരെ യാതൊരു നിയമനടപടിയും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മറിച്ച് അവരെ ലഹരി മുക്ത കേന്ദ്രത്തിലെത്തിക്കുകയും തൊഴില് പരിശീലനം നല്കാനുമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതേസമയം ലഹരികടത്തു സംഘങ്ങള്ക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികള് സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചോദ്യങ്ങള്?
26 ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ലഹരി കണക്കെടുപ്പില് ചോദിക്കുന്നത്. പേര്, വിലാസം, കുടുംബാംഗങ്ങള്, ജാതി, മതം, കുടുംബനാഥന്, കുടുംബം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത്. വിവരങ്ങളെല്ലാം അതീവ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കും. എന്ത് തരം മയക്കുമരുന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്?, മയക്കുമരുന്നിന്റെ പ്രശ്നം എത്രമാത്രം വലുതാണ്?,എവിടെ നിന്നാണ് മയക്കുമരുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നത്? , ഗ്രാമത്തില് നിന്ന് എത്ര ദൂരത്താണ് സര്ക്കാരിന്റെ ലഹരി മുക്ത കേന്ദ്രം?, മുഖ്യമന്ത്രി തുടക്കം കുറിച്ച ഈ പ്രചരണ പരിപാടിയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായമെന്താണ്?, മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം നിര്ത്താനായോ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളാണഅ ഈ സര്വേയുടെ ഭാഗമായി ചോദിക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ കുടുംബത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള അംഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിദേശത്ത് പോയ കുടുംബാംഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും കുടുംബത്തിന്റെ കടത്തെക്കുറിച്ചും ചികിത്സ നടത്തിയ കേന്ദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും സ്വകാര്യ കേന്ദ്രമാണോ സര്ക്കാര് കേന്ദ്രമാണോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും ചോദ്യാവലിയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കണക്കെടുപ്പ് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികള്
മയക്കുമരുന്ന് കണക്കെടുപ്പില് തങ്ങള്ക്ക് പല വെല്ലുവിളികളും നേരിടേണ്ടി വരുന്നതായി ഡെമോക്രാറ്റിക് ടീച്ചേഴ2സ് ഫ്രണ്ടിന്റെ ഭാരവാഹിയായ ദല്ജിത് സിങ് പറയുന്നു. മിക്കവരും കുടുംബത്തിലെ ആരാണ് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
അധ്യാപകരുടെ പ്രാഥമിക കര്ത്തവ്യം പഠിപ്പിക്കലാണ് അതേസമയം തങ്ങളെ ഇത്തരം ജോലികള്ക്ക് നിയോഗിക്കുന്നതായി ഡെമക്രാറ്റിക് ടീച്ചേഴ്സ് ഫ്രണ്ട് ജനറല് സെക്രട്ടറി രൂപീന്ദര് പാല് സിങ് കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു. ഗ്രാമങ്ങളിലായാലും നഗരങ്ങളിലായാലും അധ്യാപകര് ഫോമുകളുമായി എത്തുമ്പോള് മിക്ക കുടുംബങ്ങളും മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചും എന്ത് തരം മയക്കുമരുന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും വിവരങ്ങള് നല്കുന്നില്ലെന്നും ഇവര് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജനങ്ങള്ക്ക് ഭയമാണ്. സ്വഭാവികമായി ഒരു ലഹരി ഉപയോക്താവ് അക്കാര്യം അംഗീകരിക്കാന് മടിക്കുന്നു. ഏത് തരം ലഹരി വസ്തുവാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും അവര് വ്യക്തമാക്കില്ല. ഇത്തരം സംഭവങ്ങളില് കൗണ്സിലിങ് ആവശ്യമാണ്.
വിഷയം രാഷ്ട്രീയ ചര്ച്ചയും ആയിരിക്കുകയാണ്. സര്ക്കാര് 26 ചോദ്യങ്ങള് ചോദിക്കുന്നു. എന്നാല് എങ്ങനെയാണ് തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവര് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് ഒരാള് വെളിപ്പെടുത്തുക. അങ്ങനെ ചെയ്താല് തന്നെ ഏത് മയക്കുമരുന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് എങ്ങനെ പറയും എന്നും കോണ്ഗ്രസ് എംഎല്എ സുഖ്പാല് ഖെയ്റ ചോദിക്കുന്നു.
അതേസമയം ഇത്തരമൊരു കണക്കെടുപ്പിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സാമൂഹ്യപ്രവര്ത്തകനും ഫുല്വാല് ഗ്രാമത്തിലെ പഞ്ചായത്തംഗവുമായ നവ്ജിന്ദര് സിങ് ശെഖോണ്. തന്റെ പഞ്ചായത്തിന് മയക്കുമരുന്ന് മുക്തമാക്കാന് ലഹരി വിരുദ്ധ സമിതിയും ഇദ്ദേഹം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാന് ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷം. സര്ക്കാര് ഉദ്യമത്തിനൊപ്പം കുടുംബത്തിന്റെയും സഹകരണം ആവശ്യമാണ്. തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരാള് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കാന്അവര് വിസമ്മതിച്ചാല് ഇത്തരം പദ്ധതികള് വിജയിക്കില്ല.ഇത് കുടുംബത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും ക്രമാനുഗതമായി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഒപ്പം ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെയും. അത് കൊണ്ട് തന്നെ കുടുംബങ്ങള് ഇക്കാര്യത്തില് മുന്നോട്ട് വരണം.
മിക്ക കുടുംബങ്ങള്ക്കും ഇത്തരമൊരു കണക്കെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച് അറിയില്ലെന്നാണ് സെന്സസിലേര്പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജസ്വീന്ദര് സിങ് എന്ന അധ്യാപകന് പറയുന്നത്. മിക്കവീടുകളിലും തങ്ങള് പോയി സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യ സര്വേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. മയക്കുമരുന്ന് എന്ന് കേള്ക്കാന് പലരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ചില യുവാക്കളെ കാണുമ്പോള് തന്നെ നമുക്കറിയാം മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെന്ന്. എന്നാല് അക്കാര്യം കുടുംബാംഗങ്ങള്ക്ക് മുന്നില് വച്ച് അവര് നിഷേധിക്കുന്നു.
പ്രചാരണത്തിന് ഇ റിക്ഷാകളും
മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവര്ക്ക് തങ്ങള് ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുന്നുവെന്ന് പഞ്ചാബിലെ ആരോഗ്യ മന്ത്രി ബല്ബീര് സിങ് പറഞ്ഞു. ഗ്രാമങ്ങളില് സമിതികള് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ ജയിലിലേക്ക് വിടുന്നതിന് പകരം ലഹരിമുക്ത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുന്നു. എംഎല്എമാര് ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു. ആളുകളുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കാന് തങ്ങള് ഇറിക്ഷാ പ്രചാരണവും നടത്തുന്നു. ഗ്രാമഗ്രമാന്തരങ്ങള് തോറും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇറിക്ഷാ വഴി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സന്ദേശം കേള്പ്പിക്കുന്നു.
ഈ സമയം ആളുകല്ക്ക് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ല വിവരങ്ങളും പരാതികളും നിര്ദ്ദേശങ്ങളുമെല്ലാം ഇതില് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പെട്ടിയില് ഇടാം. ഇത് പരിശോധിച്ച് വേണ്ട നടപടികള് കൈക്കൊള്ളും. ഈ പരിപാടിക്ക് നല്ല പിന്തുണ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആദ്യഘട്ടത്തില് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില് തുടങ്ങിയ പരിപാടി ഇപ്പോള് 117 നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളിലെത്തി. മയക്കുമരുന്ന് വില്ക്കുന്നവരെയും ഉപയോഗിക്കുന്നവരെയും കുറിച്ച് കഴിയുന്നത്ര വിവരങ്ങള് നല്കാന് പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യര്ത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ വിവരങ്ങള് തികച്ചും രഹസ്യമായി തന്നെ സൂക്ഷിക്കും. ഗ്രാമങ്ങളില് കൂടുതല് ലഹരിമുക്ത കേന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടക്കാര്ക്കെതിരെ കര്ശന നടപടികളും.
പഞ്ചാബ് സര്ക്കാര് മയക്കുമരുന്നിനെതിരെ ഒരു യുദ്ധം നടത്തുകയാണ്. ജനങ്ങളില് നിന്ന് നല്ല പിന്തുണ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊപ്പം ഒരു മയക്കുമരുന്ന് കണക്കെടുപ്പും നടത്തുന്നു. ഗ്രാമങ്ങളിലെ ആളുകള് ഉപയോഗിക്കുന്ന മയക്കുമരുന്നുകള് എന്താണ്,അവര്ക്ക് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്, തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങള് ഭാവി നയരൂപീകരണത്തിന് ഏറെ സഹായകമാകും. ഒപ്പം മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ ലഹരിമുക്ത കേന്ദ്രത്തിലെത്തിക്കാനും എന്ന് മന്ത്രി ഹര്ദീപ് സിങ് മുണ്ടിയാന് പറയുന്നു.
പരിശീലനം മെയ് അഞ്ചിന് പൂര്ത്തിയായി
ഈ കണക്കെടുപ്പിന് വേണ്ടി സര്ക്കാര് ഒരു പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. മെയ് അഞ്ച് മുതലാണ് ഈ കണക്കെടുപ്പ് ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചതെന്ന് ലുധിയാന അഡീഷണല് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര് അമിത് ബാമ്പി പറഞ്ഞു. നാല്പ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് പൂര്ത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ സമയത്ത് ഓരോ എന്യൂമറേറ്ററും 250 വീടുകളിലെ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തും. ഒരു വീടിന് 250 രൂപ പ്രതിഫലമായി നല്കും. സൂപ്പര്വൈസര്മാരെയും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ തികച്ചും സത്യസന്ധമായും പ്രതിബദ്ധതയോടും സര്വേ നടത്താനാകൂം.
കേവലമൊരു കണക്കെടുപ്പ് മതിയാകുമോ?
പഞ്ചാബ് സര്ക്കാരിന്റെ ഈ ഉദ്യമത്തില് പ്രതിപക്ഷം ചോദ്യം ഉയര്ത്തുന്നുണ്ട്. ലഹരിക്കും ബാലവേലയ്ക്കുമെതിരെ പോരാടുന്ന ജിതേന്ദ്രമാലിക് എന്ന അഭിഭാഷകന് ഇതിനെ നല്ലൊരു തീരുമാനമായി വിലയിരുത്തുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മയക്കുമരുന്ന് ശൃംഖലയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എന്നാല് കേവലം വിവരങ്ങള് തേടല് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഇത് ഒരാളെ കണ്ടെത്താന് മാത്രമേ സഹായിക്കൂ. നിലവിലുള്ള മയക്കുമരുന്നുകള്, ഏറ്റവും കൂടുതല് ബാധിക്കപ്പെട്ട ഇടങ്ങള്,പ്രായം, സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലം തുടങ്ങിയവിവരങ്ങള് കൂടി ശേഖരിച്ചാല് കൂടുതല് ഫലപ്രദമായി സര്ക്കാരിന് നയരൂപീകരണം നടത്താനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വിവരങ്ങള് ശേഖരിക്കല് അങ്ങേയറ്റം രഹസ്യാത്മകവും സുതാര്യവും പക്ഷപാതരഹിതവുമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. നിയമനടപടികളും അന്തസും ഒക്കെ നോക്കി ആളുകള് പലപ്പോഴും കൃത്യമായ വിവരങ്ങള് നല്കാന് മടിക്കുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത ആര്ജിക്കുക എന്നത് പ്രധാനമാണ്. ഇത് ആരെയും ശിക്ഷിക്കാന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല മറിച്ച് മയക്കുമരുന്ന് അടിമത്തത്തില് നിന്ന് ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനാണെന്ന് ഇവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും കഴിയണം.
മയക്കുമരുന്ന് പ്രശ്നം കേവലം കണക്കെടുപ്പ് കൊണ്ട് മാത്രം പരിഹരിക്കാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു. ഇതിന് ബഹുവിധ ദീര്ഘകാല പരിപാടികള് വേണം. മയക്കുമരുന്ന് വിതരണ ശൃംഖലകളെ തകര്ക്കുകയും മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയകള്ക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികള് സ്വീകരിക്കുകയും വേണം. ഇതിനൊപ്പം ലഹരിമുക്ത കേന്ദ്രങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലും വര്ദ്ധനയുണ്ടാകണം. ഇവയുടെ ഗുണനിലവാരം വര്ദ്ധിപ്പിക്കണം, ശക്തമായ പുനരധിവാസ സംവിധാനങ്ങളുണ്ടാകണംഇതിന് പുറമെ യുവാക്കള്ക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങളും കായികപരിപാടികള്ക്കുള്ള അവസരങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കണം. ഈ പോരാട്ടത്തില് സമൂഹവും കുടുംബങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും മത സാമൂഹ്യ സംഘടനങ്ങളും സര്ക്കാരിനൊപ്പം തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നിറവേറ്റണം. ഇത് കേവലമൊരു ക്രമസമാധാന വിഷയത്തിനുമപ്പുറം സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക മാനസിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നം കൂടിയാണ്.
മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കുള്ള പാഠങ്ങള്
മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം പഞ്ചാബിന്റെ പ്രതിച്ഛായ തകര്ത്തിരിക്കുകയാണ്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ യുവാക്കളും ഈ കെണിയില് പെടുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ പഞ്ചാബിന്റെ ഈ മാതൃക മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കും മൂല്യവത്തായ പാഠങ്ങളാണ് പകരുന്നത്. ഇത്തരമൊരു കണക്കെടുപ്പിലൂടെ നമുക്ക് പച്ചയായ യാഥാര്ത്ഥ്യങ്ങള് അറിയാനാകും. ഇത് വഴി ശക്തമായ നയങ്ങള് രൂപീകരിക്കാനും സാധിക്കും. മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുകാര്ക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികളും സ്വീകരിക്കണം. യുവാക്കളെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള പരിപാടികള് ആസൂത്രണം ചെയ്യണം. മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗത്തിനെതിരെ ശക്തമായ ബഹുജനപ്രക്ഷോഭം രൂപപ്പെടണം.സര്ക്കാര് ശ്രമങ്ങള്ക്കൊപ്പം സാമൂഹ്യബോധവത്ക്കരണവും ആവശ്യമാണ്. കേവലം ശരിയായ നയങ്ങള് മാത്രമല്ല ഇതിനാവശ്യം മറിച്ച് ശരിയായ താത്പര്യമാണ്.
പഞ്ചാബില് മയക്കുമരുന്ന് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞെന്ന് ലഹരിമുക്ത കേന്ദ്രം നടത്തുന്ന ഡോ.ഇന്ദര്ജിത് ധിന്ഗ്ര പറയുന്നു. പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് വരെ ആളുകള് കറുപ്പോ മറ്റോ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അതും പ്രായമായവരോ മധ്യവയസ്കരോ. എന്നാല് ഇന്ന് യുവാക്കള് മാത്രമല്ല പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്തവരും സിന്തറ്റിക് ഡ്രഗുകള് അടക്കം ഉപയോഗിക്കുന്നു. പെണ്കുട്ടികള് പോലും മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഒരേ സിറിഞ്ചില് നിന്ന് മയക്കുമരുന്ന് കുത്തി വയ്ക്കുന്നതിനാല് മഞ്ഞപ്പിത്തവും എച്ച്ഐവിയും പോലുള്ള രോഗങ്ങള് പകരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
നിങ്ങള്ക്ക് മയക്കുമരുന്നില് നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കില് ഞങ്ങള് മതിയായ ലഹരി മുക്ത കേന്ദ്രങ്ങള് തുടങ്ങാം. കുട്ടികളെ ഇതിന് മാനസികമായി സജ്ജമാക്കാം. യുവാക്കള്ക്ക് കൗണ്സിലിങ് നല്കി അവരെ ഇതില് നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാം. മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ വിവരങ്ങള് ലഹരിമുക്ത കേന്ദ്രത്തിലും ലഭ്യമാണ്. ഇതിനകം തന്നെ മയക്കുമരുന്നുകാരുടെ വലയില് വീണവരെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാനാകുമെന്നും ഡോ.ഇന്ദര്ജിത് ധിന്ഗ്ര ചോദിക്കുന്നു.
എതിരാളികളുടെ വിമര്ശനങ്ങള്
മയക്കുമരുന്നിനെതിരെയുള്ള യുദ്ധം പ്രചാരണ പരിപാടിയെ പ്രതിപക്ഷത്തെ പല കക്ഷികളും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. ഈ തേടുന്ന വിവരങ്ങള് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ഏജന്സികള്ക്ക് കൈമാറാനുള്ളതാണെന്ന് കോണ്ഗ്രസ് എംഎല്എ സുഖ്പാല് ഖെയ്റ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സര്ക്കാര് ചെലവില് അതിനായി നടത്തപ്പെടുന്ന സര്വേയാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നു.
പഞ്ചാബ് സര്ക്കാരിന്റെ ഡ്രഗ് സെന്സസിനെ കോണ്ഗ്രസ് എംപി സുഖ്ജിന്ദര് സിങ് രണ്ധാവെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. ഭഗവന്ത് മാന് സര്ക്കാര് മദ്യത്തെ ലഹരിയുടെ പട്ടികയില് പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പഞ്ചാബിലെ പതിനായിരക്കണക്കിന് വരുന്ന അമ്മമാരുടെയും പെണ്മക്കളുടെയും കണ്ണീരിന് കാരണം മദ്യമാണ്. അവരുടെ കണ്ണീര് ആര് കാണും. പഞ്ചാബിനെ മയക്കുമരുന്ന് മുക്തമാക്കുമെന്നാണ് സര്ക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. എന്നാല് മദ്യത്തെ നോ ഡ്രഗ് വിഭാഗത്തിലാണ് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പഞ്ചാബിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ച് മദ്യം ഒരു കരുത്ത് നല്കുന്ന വെള്ളമാണ്. എന്നാല് ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വീടുകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന മയക്കുമരുന്നാണ്.
പഞ്ചാബ് സര്ക്കാര് നടത്തുന്ന ഈ സര്വേ ശരിക്കും നടത്തേണ്ടത് പൊലീസും എസ്ടിഎഫും മറ്റ് നിയമ സ്ഥാപന ഏജന്സികളുമാണ്. അല്ലാതെ അധ്യാപകരല്ലെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ മുതിര്ന്ന നേതാവ് തരുണ് ചൗഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
സെന്സസിന്റെ പോരായ്മകളും മറ്റും സംബന്ധിച്ച ചര്ച്ചകള് തുടരുന്നതിനിടെ ഒരു ചോദ്യം അവശേഷിക്കുന്നു.യഥാര്ത്ഥ മാനം അറിയാതെ മയക്കുമരുന്ന് അടിമത്തത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം സാധ്യമാണോ?
വര്ഷങ്ങളായി മയക്കുമരുന്നുപയോഗത്തിന് കുപ്രസിദ്ധിയാര്ജ്ജിച്ച ഇടമാണ് പഞ്ചാബ്. ഇപ്പോള് ഇവര് മറ്റ് ചിലര് ചെയ്തത് ചെയ്യാന് ശ്രമിക്കുകയാണ്. കുറയ്ക്കാന് ശ്രമിക്കും മുമ്പ് പ്രശ്നത്തിന്റെ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നു. തീര്ച്ചയായും കണക്കെടുക്കുന്നത് പരമപ്രധാനം തന്നെയാണ്. പിന്നീട് ഇത് രാജ്യത്തിനാകെ മാതൃക ആയേക്കാം. തീര്ച്ചയായും കണക്കുകള് പരമപ്രധാനം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ തിരുത്തലുകളിലൂടെ മാത്രമേ സംസ്ഥാനത്തിന് ഉദതാ പഞ്ചാബ് എന്ന പേരുദോഷം മാറ്റാനാകൂ.