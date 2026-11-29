'യുവാക്കളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വെല്ലുവിളിയായി ലഹരിമരുന്ന്'; 'മൻ കി ബാത്തി'ൽ ആശങ്കയുമായി പ്രധാനമന്ത്രി
ലഹരിയും അതിനോടുള്ള അടിമത്തവും യുവാക്കളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : November 29, 2026 at 2:31 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ലഹരിയും അതിനോടുള്ള അടിമത്തവും യുവാക്കളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. തൻ്റെ പ്രതിമാസ റേഡിയോ പരിപാടിയായ മൻ കി ബാത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ലഹരിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ സജീവ പങ്കാളിത്തം രാജ്യത്ത് വർധിച്ചുവരുന്നതിൽ തനിക്ക് സംതൃപ്തിയുണ്ടെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.
ലഹരിയും അതിനോടുള്ള അടിമത്തവും യുവാക്കളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പല യുവാക്കളും ദൃഢനിശ്ചയത്തിലൂടെയും ഇച്ഛാശക്തയിലൂടെയും ലഹരിയെ അതിജീവിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനമേകുന്നുണ്ടെന്നും മോദി മൻ കീ ബാത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു.
പരിപാടിക്കിടയിൽ ലഹരിയിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ഒരു യുവാവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിക്കുകയും ആ യുവാവ് തൻ്റെ ജീവിതയാത്രയെക്കുറിച്ചും താൻ നേരിട്ട പ്രതിസന്ധികള് പങ്കുവെയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ നശാ മുക്ത് യുവ അഭിയാൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ലഹരിമുക്ത യുവജന ക്യാമ്പയിൻ രാജ്യത്ത് സജീവമായി നടന്നുവരികയാണെന്നും മോദി അറിയിച്ചു.
സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാർ, കോണ്ടൻ്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ്, വിദ്യാർഥികൾ, കലാകാരന്മാർ എന്നിവർ തങ്ങളുടെ സർഗാത്മകത ഉപയോഗിച്ച് ലഹരിക്കെതിരായ സന്ദേശങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ എത്തിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം മൻ കീ ബാത്തിലൂടെ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് മോദി പരിപാടിയിൽ സംസാരിച്ചു. നഷ്ടപ്പെട്ടതോ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ ഫോണുകൾ കണ്ടെത്താനും, സംശയാസ്പദമായ തട്ടിപ്പ് കോളുകളെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും, ഡിജിറ്റൽ ഇടം കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കാനും 'സഞ്ചാർ സാഥി' സഹായിക്കുമെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു.
സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കായി 17 ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലായി 7,000ത്തിലധികം കോഴ്സുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന 'ഐഗോട്ട് കർമ്മയോഗി' പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെക്കുറിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിച്ചു. ലക്ഷക്കണക്കിന് സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ഇതിനകം നിരവധി കോഴ്സുകൾ പൂർത്തിയാക്കി. ചിലർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കോഴ്സ് തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ മറ്റ് ചിലർ ഇന്ത്യൻ ആംഗ്യഭാഷ തെരഞ്ഞെടുത്തു.
ഇന്ത്യയിലെ മ്യൂസിയങ്ങൾ ആഗോളതലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നുണ്ടെന്നും, ലോകത്തിലെ മികച്ച 100 മ്യൂസിയങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ 'ബീഹാർ മ്യൂസിയം' ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്തെത്തിയെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. ഇതേ പട്ടികയിൽ ഏഷ്യയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ബീഹാർ മ്യൂസിയമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഗുജറാത്തിലെ വഡ്നഗറിലുള്ള അനന്ത് അനാദി വഡ്നഗർ ആർക്കിയോളജിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ മ്യൂസിയത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു. വഡ്നഗറിൽ പുരാവസ്തു വകുപ്പ് നടത്തിയ ഖനനങ്ങളിൽ വിവിധ ചരിത്ര കാലഘട്ടങ്ങളിലെ നിരവധി വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഈ ഖനന സ്ഥലത്താണ് മ്യൂസിയം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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