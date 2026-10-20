ഭാരതീയർക്ക് വിജയദശമി ആശംസകൾ നേർന്ന് രാഷ്ട്രപതി;'വികസിത് ഭാരത്' കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ആഹ്വാനം
വിജയദശമി ദിനത്തിൽ രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കും ആശംസകൾ നേർന്ന് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു.
By ANI
Published : October 20, 2026 at 11:33 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: വിജയദശമി ദിനത്തിൽ എല്ലാ ഭാരതീയർക്കും ആശംസകൾ നേർന്ന് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു. "വിജയദശമി എന്ന പുണ്യദിനത്തിൽ, രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കും ഞാൻ ഹൃദയംഗമമായ ആശംസകൾ നേരുന്നു" രാഷ്ട്രപതി എക്സിൽ കുറിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യങ്ങളിലൂന്നിയ ആദർശങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെയും 'വികസിത് ഭാരത്' (വികസിത ഭാരതം) കെട്ടിപ്പടുക്കാനും ജനങ്ങളോട് ദ്രൗപതി മുർമു ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
വിജയദശമിയുടെ പ്രാധാന്യം എടുത്തുപറഞ്ഞുകൊണ്ട്, രാവണന് മേൽ ശ്രീരാമൻ നേടിയ വിജയത്തെയാണ് ഈ ദിനം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും അധർമ്മത്തിനും അനീതിക്കും മേൽ ധർമ്മത്തിൻ്റേയും നീതിയുടെയും വിജയം ആഘോഷിക്കുന്നതാണ് ഈ ഉത്സവമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. "വിജയദശമിക്ക് സവിശേഷമായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. രാവണന് മേൽ ശ്രീരാമൻ നേടിയ വിജയത്തെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ധർമ്മത്തിൻ്റേയും സദാചാരത്തിൻ്റേയും മൂർത്തീഭാവമായാണ് ശ്രീരാമനെ കണക്കാക്കുന്നത്. അധർമ്മത്തിനും അനീതിക്കും മേൽ ധർമ്മത്തിൻ്റേയും നീതിയുടെയും വിജയം ആഘോഷിക്കുന്ന ഉത്സവമാണിത്" രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു.
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ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൽ ധാർമ്മികതയ്ക്കും കടമയ്ക്കും (ധർമ്മത്തിനും കർമ്മത്തിനും) ഉള്ള പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രപതി, ഈ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനും രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കാനും പൗരന്മാരോട് അഭ്യർഥിച്ചു. "ധാർമ്മികതയുടെയും കടമയുടെയും ആദർശങ്ങളിൽ വേരൂന്നിയതാണ് ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം. ഈ അവസരത്തിൽ, നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യങ്ങളിലെ ഉന്നതമായ ആദർശങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെയും 'വികസിത് ഭാരത്' കെട്ടിപ്പടുക്കാനും നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കാം.
ഈ പുണ്യദിനത്തിൽ, എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും സന്തോഷവും നല്ല ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും നേരുന്നു" രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു. തിന്മയ്ക്ക് മേൽ നന്മ നേടിയ വിജയത്തെ അടയാളപ്പെടുത്താനാണ് വിജയദശമി ആഘോഷിക്കുന്നത്. മതപരവും സാംസ്കാരികവുമായ പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ ഉത്സവം, രാവണന് മേൽ ശ്രീരാമൻ നേടിയ വിജയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് തെറ്റായ പ്രവൃത്തികൾക്ക് മേൽ ധർമ്മത്തിൻ്റെ വിജയത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള എല്ലാ ഭാരതീയർക്കും വിജയദിനാശംസകൾ നേർന്നു. രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘം (ആർഎസ്എസ്) ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ സമാപന വർഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നാഗ്പൂരിലെ രേഷ്ബാഗ് മൈതാനത്ത് വാർഷിക വിജയദശമി ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തി. മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ്, കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി, മഹാരാഷ്ട്ര റവന്യൂ മന്ത്രി ചന്ദ്രശേഖർ ബവൻകുലെ, മുതിർന്ന ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകർ എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
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