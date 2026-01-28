95 കോടി പൗരന്മാരിലേക്ക് സാമൂഹിക സുരക്ഷാ ആനുകൂല്യങ്ങൾ എത്തുന്നു; നയ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി
പാര്ലമെൻ്റിൻ്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് യപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നടത്തുകയായിരുന്നു രാഷ്ട്രപതി.
Published : January 28, 2026 at 1:39 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഏകദേശം 95 കോടി പൗരന്മാരിലേക്ക് സാമൂഹിക സുരക്ഷാ ആനുകൂല്യങ്ങൾ എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് രാഷ്ട്രപതി. രാജ്യത്ത് സാമൂഹിക നീതി ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബന്ധരാണെന്നും ക്ഷേമ പരിഷ്കാരങ്ങൾ, ദേശീയ സുരക്ഷ, ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നിവ സർക്കാരിൻ്റെ മുൻഗണനയാണെന്നും രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു. പാര്ലമെൻ്റിൻ്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് യപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നടത്തുകയായിരുന്നു രാഷ്ട്രപതി.
പൊതു ഫണ്ടുകളുടെ മികച്ചതും സുതാര്യവുമായ ഉപയോഗം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് അഴിമതിയും തട്ടിപ്പുകളും തടയുന്നതിന് സർക്കാർ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും രാഷ്ട്രപതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മറ്റ് പരിഷ്കാരങ്ങളെ എടുത്തുപറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഭാവിയിലെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി പഴയ നിയമങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും സർക്കാർ വികസിത് ഭാരതിലേയ്ക്ക് പോകുകയാണെന്നും രാഷ്ട്രപതി സഭയിൽ പ്രസംഗിച്ചു. കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയുടെ വികസനത്തിനും പിന്നോക്ക സമൂഹങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകുന്നുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ തൊഴിലും വികസനവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്, വികസിത് ഭാരത്-ജി റാം ജി നിയമം രൂപീകരിച്ചു. ഇതിലൂടെ ഗ്രാമങ്ങളില് 125 ദിവസത്തെ തൊഴില് ഉറപ്പാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ വിവിധ സർക്കാർ ക്ഷേമ പദ്ധതികളിലൂടെ സ്ത്രീകളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നുമുണ്ടെന്നും പരാമർശിച്ചു.
കൂടാതെ ആഗോള രാഷ്ട്രീയം മനുഷ്യരാശിയെ സേവിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഡീപ്ഫേക്കുകൾ, തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ, വ്യാജ ഉള്ളടക്കം എന്നിവ ജനാധിപത്യത്തിനും സാമൂഹിക ഐക്യത്തിനും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നുവെന്നും മുർമു പറഞ്ഞു.
ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ ഇന്ത്യയുടെ വീര്യം പ്രകടമാക്കി. ഏത് ഭീകരാക്രമണത്തെയും ഉറച്ചതും നിർണ്ണായകവുമായ നടപടിയിലൂടെ നേരിടുമെന്ന വ്യക്തമായ സന്ദേശം നൽകി. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമായി (EU) ഒപ്പുവച്ച സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ (FTA) സേവന, ഉത്പ്പാദന മേഖലകളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും പ്രസംഗത്തിൽ പരാമർശിച്ചു.
ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശയാത്രികനായ ശുഭാൻഷു ശുക്ലയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയ സന്ദർശനം ഒരു ചരിത്ര യാത്രയുടെ തുടക്കമാണ്. വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ സ്വന്തമായി ബഹിരാകാശ നിലയം നിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്നും രാഷ്ട്രപതി പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. അതേസമയം രത്-ജി റാം ജി നിയമം പരാമർശിച്ചപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ സഭയിൽ ബില്ല് പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു.
പാർലമെൻ്റ് വളപ്പിൽ ഉപരാഷ്ട്രപതി സി പി രാധാകൃഷ്ണൻ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർള എന്നിവർ രാഷ്ട്രപതിയെ സ്വീകരിച്ചു. പാർലമെൻ്റിൽ അവർക്ക് ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ നൽകി. പിന്നീട് രാധാകൃഷ്ണൻ, പ്രധാനമന്ത്രി മോദി, ബിർള, പാർലമെൻ്ററി കാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു എന്നിവർ ചേർന്ന് ലോക്സഭാ ചേംബറിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു.
