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'വിദ്യാര്‍ഥികളെ നല്ല മനുഷ്യരാക്കുന്നത് അധ്യാപകര്‍'; ടീച്ചേഴ്‌സ് ഡേയില്‍ ആശംസകളുമായി രാഷ്‌ട്രപതി

അധ്യാപകർക്ക് ആശംസകൾ നേർന്ന് രാഷ്‌ട്രപതി. സമർപ്പണബോധമുള്ള അധ്യാപകര്‍ക്ക് ഓരോ വിദ്യാർഥിയുടെയും അതുല്യമായ കഴിവുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുമെന്നും ദ്രൗപതി മുര്‍മു പറഞ്ഞു.

NATIONAL TEACHERS DAY INDIAN PRESIDENT DROUPADI MURMU DROUPADI MURMU WISH TO TEACHERS അധ്യാപക ദിനം 2026
Indian President Droupadi Murmu (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 4, 2026 at 8:21 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയ അധ്യാപക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ അധ്യാപകർക്കും ആശംസകൾ നേർന്ന് രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു. വിദ്യാർഥികളെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ അധ്യാപകർ വഹിക്കുന്ന പങ്കിനെയും അവര്‍ പ്രശംസിച്ചു. അധ്യാപകർ അവരുടെ മാർഗനിർദേശത്തിലൂടെ കുട്ടികളുടെ കഴിവുകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിലും സ്വഭാവം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലും നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ദ്രൗപതി മുർമു തൻ്റെ സന്ദേശത്തിലൂടെ പങ്കുവച്ചു.

"അധ്യാപക ദിനത്തിൽ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയംഗമായ ആശംസകൾ നേരുന്നു. എല്ലാ അധ്യാപകരുടെയും സംഭാവനകൾക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. രാജ്യത്തെ വലിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രബുദ്ധരായ തലമുറകളെ എല്ലാ അധ്യാപകരും വാർത്തെടുക്കട്ടെയെന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു"വെന്ന് ദ്രൗപതി മുർമു ആശംസിച്ചു.

സമർപ്പണബോധവും കരുതലുമുള്ള ഒരു അധ്യാപകന് ഓരോ വിദ്യാർഥിയുടെയും അതുല്യമായ കഴിവുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രചോദനമായി അവരെ മികവിലേക്ക് കുതിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൂടാതെ അധ്യാപകർ തങ്ങളുടെ അറിവ് നിരന്തരം പുതുക്കണമെന്നും സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉൾക്കൊണ്ട് നൂതനമായ അധ്യാപന രീതികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഉപദേശിച്ചു.

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വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ സ്വതന്ത്ര ചിന്ത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതിൻ്റെയും അന്വേഷണത്വര വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതിൻ്റെയും പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും രാഷ്ട്രപതി എടുത്തുപറഞ്ഞു. തുടർന്ന് മികച്ച ഗ്രന്ഥകാരനും ദാർശനികനുമായിരുന്ന മുൻ ഇന്ത്യൻ രാഷ്‌ട്രപതി ഡോ. സർവേപ്പള്ളി രാധാകൃഷ്‌ണൻ്റെ ജന്മവാർഷികമാണ് രാജ്യം അധ്യാപക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നതെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്കും തത്വശാസ്ത്രത്തിനും ഡോ. രാധാകൃഷ്‌ണൻ നൽകിയ സംഭാവനകൾ സമാനതകളില്ലാത്തതാണ്. സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽ അധ്യാപകർ വഹിക്കുന്ന പങ്കിനെ അഭിനന്ദിച്ച രാഷ്ട്രപതി, വിദ്യാർഥികളിൽ ഉയർന്ന മൂല്യങ്ങളും ചിന്താശേഷിയും വളർത്താൻ അധ്യാപകരുടെ സേവനം അനിവാര്യമാണെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഡോ. രാധാകൃഷ്‌ണനെ ഒരു അസാധാരണ അധ്യാപകനെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രപതി അദ്ദേഹത്തിന് സ്‌മരണാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു.

ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ രാഷ്‌ട്രപതിയും ദാർശനികനും

ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ രാഷ്‌ട്രപതിയും ദാർശനികനും അധ്യാപകനുമായിരുന്നു ഡോ. സർവേപ്പള്ളി രാധാകൃഷ്‌ണൻ. 1888 സെപ്‌റ്റംബർ 5ന് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തിരുത്തണിയിൽ ജനനം. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് (1952-1962), രണ്ടാമത്തെ രാഷ്ട്രപതി (1962-1967), സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1954ൽ രാജ്യം 'ഭാരതരത്നം' നൽകി ആദരിച്ചു. 1975 ഏപ്രിൽ 17ന് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു. ഭാരതീയ തത്ത്വചിന്തകൾക്കും സംസ്‌കാരത്തിനും അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകൾ അഗ്രഗണ്യമാണ്. ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി, ദി ഹിന്ദു വ്യൂ ഓഫ് ലൈഫ് എന്നിങ്ങനെ ആഗോളതലത്തിൽ പ്രശസ്‌തി നേടിയ ധാരാളം കൃതികളും ഉപനിഷത്തുക്കളും രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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NATIONAL TEACHERS DAY
INDIAN PRESIDENT DROUPADI MURMU
DROUPADI MURMU WISH TO TEACHERS
അധ്യാപക ദിനം 2026
DROUPADI MURMU GREETED TEACHERS

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