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യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്‍റെ പരിപാടിയിൽ അനുമതിയില്ലാതെ ഡ്രോൺ; യുവാവ് അറസ്‌റ്റിൽ

യോഗി ആദിത്യനാഥ് കണ്‍വാരിയകളില്‍ പുഷ്‌പാര്‍ച്ചന നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് ഡ്രോൺ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്.

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Representational image (PTI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 8, 2026 at 5:26 PM IST

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ലഖ്‌നൗ: മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയിൽ അനുമതിയില്ലാതെ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചതില്‍ യുവാവ് അറസ്‌റ്റിൽ. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കന്‍വര്‍ യാത്രാ എന്ന പരിപാടിയ്‌ക്കിടെയാണ് സംഭവം.

"യോഗി ആദിത്യനാഥ് കണ്‍വാരിയകളില്‍ പുഷ്‌പാര്‍ച്ചന നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് ഡ്രോൺ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. പിന്നാലെ ഡ്രോണിന്‍റെ ഉടമസ്ഥനെ കണ്ടെത്തി പൊലീസ് പിടികൂടകയായിരുന്നുവെന്ന്" പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അനുമതിയില്ലാതെ ഡ്രോണ്‍ പറത്തി സുരക്ഷാ ഭീഷണി സൃഷ്ടിച്ചതിനാണ് യുവാവിനെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തതെന്ന അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തുടർന്ന് ഡ്രോൺ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ഉത്തർപ്രദേശിലെ മോഡിപുരം എന്ന പ്രദേശത്താണ് സംഭവം. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സമീപത്തുള്ള ആളുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ തുടങ്ങി. അതിനിടയിൽ പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്‌റ്റത്തിലൂടെ ഡ്രോൺ താഴെയിറക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. "മുൻകൂർ അനുമതിയോടെ സർക്കാർ ഡ്രോൺ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഡ്രോൺ അനുമതിയില്ലാതെ പറത്തിയതെന്നും" സീനിയർ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് (എസ്‌എസ്‌പി) അവിനാശ് പാണ്ഡെ പറഞ്ഞു.

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നഗരത്തിലെ സ്വാറ്റ് ടീമാണ് ഡ്രോൺ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. മെഡിക്കൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പ്രദേശത്തെ താമസക്കാരനാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത യുവാവ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. തുടർന്ന് ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിധയനാക്കി. ബ്ലോഗിങ് തൻ്റെ ഹോബിയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരിപാടി, കൻവാർ യാത്ര തുടങ്ങിയ പരിപാടികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ താൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെന്നും യുവാവ് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചതെന്നും മറ്റൊരു ദുരദ്ദേശം ഇല്ലെന്നും യുവാവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതേസമയം ഡ്രോൺ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവല്ലാത്തതാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് എസ്എസ്പി പറഞ്ഞു. കൂടാതെ, യുവാവിൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രൊഫൈലുകളും അക്കൗണ്ടുകളും പരിശോധനയിലാണെന്നും അന്വേഷണം പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പ്രധാന നിയന്ത്രണങ്ങൾ

അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തികൾ, സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ, തന്ത്രപ്രധാന സ്ഥലങ്ങൾ, വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ എന്നിവ റെഡ് സോണുകളാണ്. ഇവിടെ ഡ്രോൺ പറത്താൻ നിരോധനമുണ്ട്. അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ ഏതൊരു ഡ്രോണും പറത്തുന്നതിന് മുൻപ് ഡിജിറ്റൽ സ്കൈ പോർട്ടൽ വഴി അനുമതിയും രജിസ്ട്രേഷനും നേടിയിരിക്കണം. 250 ഗ്രാമിൽ താഴെ ഭാരമുള്ള നാനോ ഡ്രോണുകൾ സാധാരണയായി വ്യക്തിഗത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പറത്തുമ്പോൾ ലൈസൻസ് ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ റെഡ് സോണിൽ ഇവയ്‌ക്ക് വിലക്കുണ്ട്. രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ പറത്തുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ 50,000 രൂപ വരെ പിഴ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ്. റെഡ് സോണിലാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം വരെ പിഴ ചുമത്താം.

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