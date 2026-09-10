വന്യജീവി കടത്ത്: രാജ്യത്ത് 10 ദിവസത്തിനിടെ ആറ് ഓപ്പറേഷനുകൾ, 13 പേർ അറസ്റ്റിൽ
സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് ഒഡിഷയിലെ കോരാപുട്ട് ജില്ലയിലുള്ള ജെയ്പൂരിൽ ഡിആർഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഒരാളിൽ നിന്ന് പുലിത്തോൽ പിടികൂടിയത്
By ANI
Published : September 10, 2026 at 7:41 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് വന്യജീവികളെയും അവയുടെ ഭാഗങ്ങളെയും കടത്തുന്ന സംഘങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയുമായി റവന്യൂ ഇൻ്റലിജൻസ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (DRI). കഴിഞ്ഞ 10 ദിവസത്തിനിടെ രാജ്യത്തെ വിവിധ കോണുകളിൽ നടത്തിയ 6 നിർണായക പരിശോധനകളിൽ നിന്നായി 13 പേരെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പരിശോധനയിൽ രണ്ട് പുലിത്തോലുകൾ, 180 അപൂർവ്വ ഇനം ഇന്ത്യൻ നക്ഷത്ര ആമകൾ, 12 ടോക്കെ ഗെക്കോ പല്ലികൾ, 24 കിലോഗ്രാമോളം ഈനാംപേച്ചിയുടെ (Pangolin) ചെതുമ്പലുകൾ, 500 ഗ്രാം കടുവയുടെ അസ്ഥികൾ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തു.
പ്രധാന ഓപ്പറേഷനുകൾ
സെപ്റ്റംബർ 7 ന് ഒഡീഷയിലെ കോരാപുട്ട് ജില്ലയിലെ ജയ്പൂരിൽ രഹസ്യവിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഒരാളെ ഡി ആർ ഐ സംഘം തടഞ്ഞുവെച്ച് പുലിത്തോൽ പിടിച്ചെടുത്തു. 1972 ലെ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിലെ ഷെഡ്യൂൾ I പ്രകാരം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജീവിയാണ് പുള്ളിപ്പുലികൾ. തുടർനടപടികൾക്കായി പ്രതിയെയും പുലിത്തോലിനെയും കോരാപുട്ട് വനംവകുപ്പിന് കൈമാറി.
അതേദിവസം ബംഗളൂരുവിലെ ഗാന്ധിനഗറിന് സമീപം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഒരാളുടെ ബാഗിൽ നിന്ന് 6 തുണിസഞ്ചികളിലായി ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ 180 ജീവനുള്ള ഇന്ത്യൻ നക്ഷത്ര ആമകളെ (Indian Star Tortoises) കണ്ടെത്തി. വിദേശ വളർത്തുമൃഗ വിപണിയിലും വന്യജീവി ശേഖരക്കാരുടെ ഇടയിലും ഇവയ്ക്ക് വലിയ ആവശ്യക്കാരുണ്ട്. ഡബ്ല്യു സി സി ബി (WCCB) ഇവയുടെ ഇനം സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷം പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
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14.68 കിലോഗ്രാം ഈനാംപേച്ചി ചെതുമ്പലുകൾ
മേഘാലയയിലെ റി ഭോയ് ജില്ലയിൽ മൗഹാതിയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ബോലേറോ വാഹനം തടഞ്ഞുനിർത്തി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 14.68 കിലോഗ്രാം ഉണങ്ങിയ ഈനാംപേച്ചി ചെതുമ്പലുകൾ ഡി ആർ ഐ പിടിച്ചെടുത്തു. പരമ്പരാഗത ഏഷ്യൻ മരുന്നുകൾക്കായി വൻതോതിൽ കടത്തപ്പെടുന്ന ജീവികളാണിവ. വാഹനവും പ്രതിയെയും വനംവകുപ്പിന് കൈമാറി. സംരക്ഷിത വന്യജീവികളെ കടത്തുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ശൃംഖല തകർക്കാൻ വനംവകുപ്പ്, ഡബ്ല്യു സി സി ബി എന്നിവയുമായി ചേർന്ന് ഡി ആർ ഐ ശക്തമായ നടപടികൾ തുടരുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യയിലെ വന്യജീവി കടത്ത് തടയുന്നതിൽ റവന്യൂ ഇന്റലിജൻസ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നടത്തുന്ന ഇത്തരം ഊർജ്ജിതമായ നീക്കങ്ങൾ വൻ വിജയം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. അപൂർവ്വ വന്യജീവി വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, നിയമപാലക സംഘടനകളും വനംവകുപ്പും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന ഇത്തരം കർശന നടപടികൾ വന്യജീവി കടത്ത് ശൃംഖലകളുടെ നട്ടെല്ലൊടിക്കാൻ സഹായകരമാകും.
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