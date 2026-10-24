ബാഗ് തുറന്ന കസ്റ്റംസ് ഞെട്ടി! ഹൈദരാബാദ് വിമാനത്താവളത്തിൽ വൻ കറൻസി വേട്ട, രണ്ട് പേര് അറസ്റ്റില്
മലേഷ്യയിലെ ക്വാലാലംപൂരിലേക്ക് പോകാനിരുന്ന രണ്ട് യാത്രക്കാരിൽ നിന്നാണ് വിദേശ കറൻസി പിടിച്ചെടുത്തത്
Published : October 24, 2026 at 1:56 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: രാജീവ് ഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ 1.56 കോടി രൂപയോളം വിലമതിക്കുന്ന വിദേശ കറൻസി പിടിച്ചെടുത്ത് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഇൻ്റലിജൻസ് (ഡിആർഐ). സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് യാത്രക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. മലേഷ്യയിലെ ക്വാലാലംപൂരിലേക്ക് പോകാനിരുന്ന രണ്ട് യാത്രക്കാരിൽ നിന്നാണ് വിദേശ കറൻസി പിടിച്ചെടുത്തത്. വസ്ത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ കറുത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു പണം കണ്ടെത്തിയത്.
ഒക്ടോബർ 22-ന് ഹൈദരാബാദിൽനിന്ന് ക്വാലാലംപൂരിലേക്ക് പുറപ്പെടാനിരുന്ന ഇന്ത്യൻ പുരുഷ യാത്രക്കാരനെക്കുറിച്ച് ഡിആർഐയുടെ ഹൈദരാബാദ് സോണൽ യൂണിറ്റിന് രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വിദേശ കറൻസി കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് ഇതേ വിമാനത്തിൽ മറ്റൊരു യാത്രക്കാരിയുടെ പേരിലുള്ള യാത്രാ ബുക്കിങ് രേഖയും (പിഎൻആർ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
പുരുഷ യാത്രക്കാരനിൽനിന്ന് 63.62 ലക്ഷം രൂപയുടെ കറൻസി പിടിച്ചെടുത്തു
രഹസ്യവിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പുരുഷ യാത്രക്കാരൻ്റെ കാബിൻ ബാഗേജിൽനിന്ന് യുഎസ് ഡോളറും മലേഷ്യൻ റിങ്കിറ്റും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശ കറൻസി കണ്ടെത്തി. ഏകദേശം 63.62 ലക്ഷം രൂപ മൂല്യമുള്ള കറൻസിയാണ് ഇയാളുടെ ട്രോളി ബാഗിൽനിന്ന് കണ്ടെടുത്തത്.
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വസ്ത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ കറുത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു കറൻസി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. യാത്രക്കാരനെ പ്രാഥമികമായി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് അതേ വിമാനത്തിൽ മറ്റൊരു യാത്രക്കാരിയും യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വിവരം ലഭിച്ചത്. ഇവർ വ്യത്യസ്തമായ പാസഞ്ചർ നെയിം റെക്കോർഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് യാത്ര ചെയ്യാനിരുന്നതെന്ന് ഡിആർഐയുടെ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
തുടർന്ന് വനിതാ യാത്രക്കാരിയെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിന്നീട് തടഞ്ഞുനിർത്തി പരിശോധിച്ചു. ഇവരുടെ കാബിൻ ബാഗേജ് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ വിദേശ കറൻസി കണ്ടെത്തിയത്.
വനിതാ യാത്രക്കാരിയിൽനിന്ന് 91.94 ലക്ഷം രൂപയുടെ കറൻസി
വനിതാ യാത്രക്കാരിയുടെ ട്രോളി ബാഗിൽ വസ്ത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ കറുത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ 97,600 യുഎസ് ഡോളർ കണ്ടെത്തി. ഇതിന് ഏകദേശം 91.94 ലക്ഷം രൂപ മൂല്യമുണ്ടെന്ന് ഡിആർഐ അറിയിച്ചു. ഇരുവരുടെയും കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന വിദേശ കറൻസി നിയമാനുസൃതമായി സമ്പാദിച്ചതാണെന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ അനുമതിയുണ്ടെന്നും തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ യാത്രക്കാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
തുടർന്ന് രണ്ട് യാത്രക്കാരിൽനിന്നുമായി പിടിച്ചെടുത്ത ഏകദേശം 1.56 കോടി രൂപയുടെ വിദേശ കറൻസിയും പണം ഒളിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ട്രോളി ബാഗുകളും കസ്റ്റംസ് ആക്ട് 1962-ലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടിച്ചെടുത്തു. വിദേശ കറൻസി എങ്ങനെ സമ്പാദിച്ചുവെന്നും അത് കൊണ്ടുപോകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
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