ആശ്രിതത്വത്തിൽ നിന്ന് സ്വാശ്രയത്വത്തിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ യാത്ര; തദ്ദേശീയ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഡിആർഡിഒ മുന്നേറ്റം
ആദ്യകാലത്ത് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങളും വിലക്കുകളുമാണ് പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയുടെ വികസനത്തിന് കാരണമായത്.
Published : October 31, 2025 at 11:39 AM IST
ബെംഗളൂരു: പ്രതിരോധ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ മികവ് പുലർത്തി ഇന്ത്യ. പ്രതിരോധ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ സ്വയംപര്യാപ്തത കൈവരിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നീക്കത്തിൽ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം സംഭവിച്ചിതായി പ്രതിരോധ ഗവേഷണ വികസന സംഘടനയിലെ (ഡിആർഡിഒ) ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോ. ബി.കെ.ദാസ്. വിദേശ വിതരണക്കാരെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി സ്വന്തമായി ഉപകരണങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിലേയ്ക്ക് ഇന്ത്യ എങ്ങനെ മാറിയെന്നും ഡോ. ദാസ് വിശദീകരിച്ചു. ആദ്യകാലത്ത് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങളും വിലക്കുകളുമാണ് പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യ വികസിക്കാൻ കാരണമായതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
തദ്ദേശീയമായി പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യ ഗണ്യമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അർധചാലക വസ്തുക്കളും മൈക്രോചിപ്പുകളും നിർമിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടില്ല. "തുടക്കത്തിൽ, ദ്രുതഗതിയിലുള്ള പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ ബാഹ്യ സാങ്കേതികവിദ്യകളെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, അഗ്നി പോലുള്ള തദ്ദേശീയ പ്രോഗ്രാമുകൾ ആരംഭിച്ചത് മുതൽ സാങ്കേതിക വിലക്കുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു. റഡാർ, ടി-ആർ മൊഡ്യൂളുകൾ, റിസീവറുകൾ പോലുള്ളവയ്ക്കും വിലക്ക് നേരിട്ടു ," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സ്വയംപര്യാപ്തതയിലേക്കുള്ള യാത്ര
വിലക്കിന് മറുപടിയായി ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിങ് ആരംഭിക്കുകയും സ്വന്തം സിസ്റ്റങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. "ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായി ടി-ആർ മൊഡ്യൂളുകൾ നിർമിച്ചപ്പോൾ, ഡിസി-ഡിസി കൺവെർട്ടറുകളിൽ പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടു വന്നു. ഓരോ നിരോധനവും ഞങ്ങളെ സ്വാശ്രയത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയായിരുന്നു," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സിലിക്കൺ തലം വരെ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ പ്രാവീണ്യം നേടാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ദൃഢനിശ്ചയത്തിന് ഈ പോരാട്ടം അടിത്തറയിട്ടതായി ഡോ. ദാസ് സൂചിപ്പിച്ചു. ഇത് ഒരു സാങ്കേതിക ആവശ്യം മാത്രമല്ല, ഒരു "ദേശീയ സ്വപ്നം" കൂടി ആണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"ഇന്ന്, ഇന്ത്യൻ വ്യവസായങ്ങളുടെയും വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഭ്യന്തര വിതരണ ശൃംഖലയുടെയും പിന്തുണയോടെ ആയുധ നിർമ്മാണത്തിലും സിസ്റ്റം സംയോജനത്തിലും ഡിആർഡിഒ ഗണ്യമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വ്യവസായ പങ്കാളികൾക്ക് ഇപ്പോൾ സഹകരണത്തോടെ നൂതന സംവിധാനങ്ങൾ നിർമിക്കാൻ കഴിയും," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൂടാതെ, പ്രതിരോധ മേഖലയുടെ നവീകരണത്തിനായി പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതിന് സർക്കാർ സംരംഭങ്ങളെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു.
ചിപ്പ് നിർമാണം
ഈ വിടവ് നികത്തുന്നതിന്, ചിപ്പ് നിർമാണത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച നാഷണൽ സെമികണ്ടക്ടർ മിഷനെ അദ്ദേഹം എടുത്തുകാട്ടി. "സെമികണ്ടക്ടറിലും വേഫർ ഉത്പാദനത്തിലും ഇന്ത്യയെ സ്വയംപര്യാപ്തമാക്കുകയാണ് ഈ ദൗത്യം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇത് ഒരു ദീർഘകാല ലക്ഷ്യമാണ്, ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് ഇത് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ഇത്തരം കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വ്യവസായങ്ങൾ, സർക്കാർ ഏജൻസികൾ എന്നിവയിൽ സുസ്ഥിരമായ നിക്ഷേപവും സഹകരണവും ആവശ്യമാണെന്നും" അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ചിപ്പുകൾ നിർമിക്കുക മാത്രമല്ല, രൂപകൽപ്പന മുതൽ ഉത്പാദനം വരെയുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ എല്ലാ വശങ്ങളും രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും ഡോ. ദാസ് പറഞ്ഞു.
ഡിആർഡിഒ-ഐഎസ്ആർഒ സഹകരണം
ഡിആർഡിഒയും ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടനയും (ഐഎസ്ആർഒ) തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തെക്കുറിച്ചും ഡോ. ദാസ് വിശദീകരിച്ചു. പ്രതിരോധം, ബഹിരാകാശം എന്നീ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലാണ് ഇരു വിഭാഗങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിലും, കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പരസ്പരം അറിവും അനുഭവങ്ങളും പങ്കിടുന്നു. "ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടുകയും ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം പരസ്പരം പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ബഹിരാകാശ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായുള്ള പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഡിആർഡിഒ ലാബുകൾ ഐഎസ്ആർഒയുടെ ഗഗൻയാൻ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രാ ദൗത്യത്തിൽ സജീവമായി സംഭാവന ചെയ്യുന്നു" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പരസ്പരം ആവശ്യങ്ങൾ മനസിലാക്കുകയും സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്ക് പരസ്പരം പൂരകമായി സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ട് സംഘടനകളും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും സഹകരണത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. "വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിലെ സഹോദരന്മാരെപ്പോലെയാണ് ഞങ്ങൾ - സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, എന്നാൽ ദേശീയ പുരോഗതി എന്ന പൊതു ലക്ഷ്യത്തിനായി ഐക്യപ്പെടുന്നു." GATECH, SSPL പോലുള്ള തദ്ദേശീയ ചിപ്പുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഡിആർഡിഒ നേടിയ വിജയം ഇന്ത്യയുടെ വളർന്നുവരുന്ന സ്വാശ്രയ മനോഭാവത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ഡോ. ദാസ് വ്യക്തമാക്കി.
"ആവശ്യ മൊഡ്യൂളുകൾക്ക് വിലക്കുകൾ നേരിട്ടപ്പോഴും, ഞങ്ങളുടെ ടീമുകൾ അവ വികസിപ്പിക്കുകയും നിർമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന്, നിർണായക സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ നമ്മൾ സ്വയംപര്യാപ്തരാണ്, ഈ കഴിവ് നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയും, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യഥാർഥ സ്വാശ്രയത്വം എന്നാൽ സാങ്കേതിക ശൃംഖലയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നതാണ്, പ്രതിരോധ, ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളിലെ നവീകരണത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ ഡിആർഡിഒയുടെ തുടർച്ചയായ വിജയത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
