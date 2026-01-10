ETV Bharat / bharat

January 10, 2026

ന്യൂഡൽഹി: ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈലുകളുടെ വികസനത്തിൽ ആക്‌റ്റീവ് കൂൾഡ് സ്‌ക്രാംജെറ്റ് കംബസ്‌റ്ററിൻ്റെ ദീർഘകാല ഗ്രൗണ്ട് ടെസ്‌റ്റ് വിജയകരമായതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇതോടെ പ്രതിരോധ ഗവേഷണ വികസന സംഘടനയായ (ഡിആർഡിഒ) സുപ്രധാന പങ്കാണ് കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഡിആർഡിഒയുടെ ലബോറട്ടറിയായ ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് ലബോറട്ടറിയാണ് (ഡിആർഡിഎൽ) ഈ മുന്നേറ്റത്തിൽ സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചത്. ഇത്തരം മിസൈലുകളുടെ വികസനത്തിൽ പുത്തൻ നാഴികക്കല്ല് കൈവരിച്ചതായി സ്‌ക്രാംജെറ്റ്-പവർഡ് ഹൈപ്പർസോണിക് സാങ്കേതികവിദ്യയെക്കുറിച്ച് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

തുടർന്ന് ഫുൾ-സ്കെയിൽ ആക്റ്റീവ്-കൂൾഡ് ലോംഗ്-ഡ്യൂറേഷൻ സ്ക്രാംജെറ്റ് എഞ്ചിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ടെസ്‌റ്റ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ഡിആർഡിഒയെയും വ്യവസായ പങ്കാളികളെയും അക്കാദമിക് മേഖലയെയും പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ്‌ സിംഗ് അഭിനന്ദിച്ചു. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഹൈപ്പർസോണിക് ക്രൂയിസ് മിസൈൽ വികസന പരിപാടിക്ക് ഈ നേട്ടം ഒരു ശക്തമായ അടിത്തറയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൂടാതെ ഈ നേട്ടത്തിൽ പ്രതിരോധ ഗവേഷണ വികസന വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയും ഡിആർഡിഒ ചെയർമാനുമായ സമീർ വി കാമത്തും ടീമിനെ അഭിനന്ദിച്ചു.

"ജനുവരി ഒൻപതിന് ഡിആർഡിഎൽ അതിൻ്റെ ആക്‌റ്റീവ്‌ലി കൂൾഡ് സ്‌ക്രാംജെറ്റ് ഫുൾ സ്‌കെയിൽ കംബസ്‌റ്ററിൻ്റെ വിപുലമായ ദീർഘകാല ഗ്രൗണ്ട് ടെസ്‌റ്റ് വിജയകരമായി നടത്തിയിരുന്നു. അത്യാധുനിക സ്‌ക്രാംജെറ്റ് കണക്റ്റ് പൈപ്പ് ടെസ്‌റ്റ് (എസ്‌സി‌പി‌ടി) ഫെസിലിറ്റിയിൽ 12 മിനിറ്റിലധികം റൺ ടൈം നേടി," എന്ന് പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു. ഒരു ഹൈപ്പർസോണിക് ക്രൂയിസ് മിസൈലിന് ദീർഘനേരം ശബ്‌ദത്തിൻ്റെ അഞ്ചിരട്ടി വേഗത (മണിക്കൂറിൽ 6,100 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ) കവിയാൻ കഴിയും എന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"ദീർഘനേരം പറക്കാൻ സൂപ്പർസോണിക് ജ്വലനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അത്യാധുനിക വായു-ശ്വസന എഞ്ചിനിലൂടെയാണ് ഈ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എസ്‌സി‌പി‌ടി നടത്തിയ ഗ്രൗണ്ട്-ടെസ്‌റ്റുകൾ നൂതന സ്‌ക്രാംജെറ്റ് ജ്വലനത്തിൻ്റെ രൂപകൽപ്പനയും അത്യാധുനിക പരീക്ഷണങ്ങളും വിജയകരമായി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്", എന്നും പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിൽ 25 ന് ദീർഘകാലത്തേക്ക് നടത്തിയ സബ്-സ്കെയിൽ പരീക്ഷണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ സുപ്രധാന നേട്ടം കൈവരിച്ചതെന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈൽ വികസനത്തിൽ നിർണായകമായ ഒരു ചുവടുവയ്‌പ്പാണിതെന്നും തെളിയിച്ചു.

ജ്വലന സംവിധാനവും പരീക്ഷണ സൗകര്യവും രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതും ഇത് യാഥാർഥ്യമാക്കിയതും ഡിആർഡിഎൽ ആണ്. വിജയകരമായ പരീക്ഷണം ഇന്ത്യയെ നൂതന ബഹിരാകാശ ശേഷികളിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിർത്തുന്നു എന്നും വ്യക്തമാക്കി. 2025 ജനുവരിയിൽ ഡിആർഡിഒ ഒരു സ്ക്രാംജെറ്റ് കംബസ്‌റ്ററിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ടെസ്‌റ്റ് വിജയകരമായി നടത്തി. ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈലുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമതയോടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അതിൻ്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ചു.

