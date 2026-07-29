ഡാർക്ക് വെബിലെ വിൽപന വ്യാജം; ഡി.ആർ.ഡി.ഒ വിവരച്ചോർച്ച നിഷേധിച്ച് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം
രാജ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമായതിനാൽ ഇത്തരം വ്യാജവാർത്തകൾ സമൂഹത്തിൽ വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട്
Published : July 29, 2026 at 1:25 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പ്രതിരോധ ഗവേഷണ വികസന സ്ഥാപനമായ ഡി.ആർ.ഡി.ഒയുടെ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നുവെന്ന തരത്തിൽ പുറത്തുവന്ന വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. സൈബർ ആക്രമണം നടന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് പിന്നാലെ ഉന്നതതല ഏജൻസികൾ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രചരിക്കുന്നത് വ്യാജവാർത്തകളാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.
ഡി.ആർ.ഡി.ഒയുടെ നെറ്റ്വർക്കുകളിലോ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങളിലോ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സൈബർ ആക്രമണങ്ങളോ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്ന പ്രക്രിയകളോ നടക്കുന്നില്ലെന്ന് മന്ത്രാലയം വക്താവ് അറിയിച്ചു. സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പൂർണമായും പാലിച്ചാണ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഡി.ആർ.ഡി.ഒയുടെ സൈബർ സുരക്ഷ അതീവ കർശനമായാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.
രാജ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമായതിനാൽ ഇത്തരം വ്യാജവാർത്തകൾ സമൂഹത്തിൽ വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഇതിനാലാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം നേരിട്ട് വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ഡി.ആർ.ഡി.ഒയുടെ സൈബർ സുരക്ഷാ വിഭാഗം നിരന്തരം നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഏത് സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാൻ സജ്ജമാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
പഴയ വിവരങ്ങൾ, വ്യാജ പ്രചാരണം
ചോർന്നുവെന്ന പേരിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം വിവരങ്ങളും യാതൊരുവിധ രഹസ്യസ്വഭാവവുമില്ലാത്ത സാധാരണ വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഇവയ്ക്ക് തന്ത്രപ്രധാനമായ യാതൊരു മൂല്യവുമില്ല. സുപ്രധാന വിവരങ്ങളാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ചില രേഖകൾ 2020നും 2022നും ഇടയിൽ നടന്ന പഴയ വിവരച്ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ്. ഈ പഴയ വിവരങ്ങളെ നിലവിലുള്ളതും അതീവ രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ളതുമായ പുതിയ രേഖകളാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ സൈബർ കുറ്റവാളികൾ മനഃപൂർവം തിരുത്തലുകൾ വരുത്തുകയും വ്യാജമായി നിർമിക്കുകയും ചെയ്തതാണെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
പ്രചരിക്കുന്ന രേഖകളെല്ലാം തന്നെ കാലഹരണപ്പെട്ടവയാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലങ്ങളായി ഈ സാങ്കേതികവിദ്യകളിലും പ്രതിരോധ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ നിർമിതിയിലും നിരവധിയായ മാറ്റങ്ങളും നവീകരണങ്ങളും വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ പ്രചരിക്കുന്ന പഴയ വിവരങ്ങൾക്ക് നിലവിലെ സാങ്കേതിക ക്രമീകരണങ്ങളുമായി യാതൊരുവിധ ബന്ധവുമില്ല. പ്രവർത്തനപരമായി ഈ രേഖകൾക്ക് ഇപ്പോൾ യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ലാത്തതിനാൽ വാർത്തകളിൽ ഉന്നയിക്കുന്ന അവകാശവാദങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണെന്നും മന്ത്രാലയം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിവിധ സൈബർ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളും ഹാക്കർമാരും ഈ പഴയ വിവരങ്ങൾ ഡാർക്ക് വെബിലും മറ്റും വിൽപനയ്ക്കായി വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകൾ വിൽപനയ്ക്ക് വച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരേ ഡാറ്റ തന്നെയാണെന്നും ഇതിന് പ്രതിരോധ വകുപ്പുമായോ മന്ത്രാലയവുമായോ നിലവിൽ യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ലെന്നും വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്.
സാമ്പത്തിക ലാഭം മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സൈബർ കുറ്റവാളികൾ ഇത്തരം വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടുന്നത്. പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിലും മാധ്യമങ്ങൾക്കിടയിലും ഭീതി പരത്തുക, പഴയതും ഉപയോഗശൂന്യവുമായ ഡാറ്റയ്ക്ക് വലിയ തുക കൈപ്പറ്റുക, തങ്ങൾ വലിയ ശേഷിയുള്ള ഹാക്കർമാരാണെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കുക എന്നിവയാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. അതിനാൽ സ്ഥിരീകരിക്കാത്തതും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഇത്തരം വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയ വക്താവ് അഭ്യർഥിച്ചു.
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