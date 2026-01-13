ETV Bharat / bharat

ആഘോഷത്തിരയടിയിൽ ഗോദാവരി തീരവും, വള്ളം കളിയിൽ ജേതാക്കളാവാൻ കളത്തിലിറങ്ങി കേരളാ സംഘവും

മകര സംക്രാന്തി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സർക്കാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘സർ ആർതർ കോട്ടൺ ഗോദാവരി ട്രോഫി’ വള്ളം കളി മത്സരത്തിലാണ് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നുള്ള സംഘം പങ്കെടുത്തത്.

Dragon boat race in Atheyapuram (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 13, 2026 at 8:51 PM IST

അമരാവതി: മലയാളികൾക്ക് ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ജലകായിക ഉത്സവമാണ് വള്ളം കളി. ആവേശത്തോടെയാണ് ഓരോ മലയാളികളും വള്ളം കളി ആസ്വദിക്കുന്നതും ആഘോഷിക്കുന്നതും. എന്നാൽ ആർപ്പ് വിളികളും ജലമേളങ്ങളും വഞ്ചിപ്പാട്ടുകളും ഇങ്ങ് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, അങ്ങ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലുമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലോ! അവിടെ നടക്കുന്ന വള്ളം കളി മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് കപ്പടിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സംഘവും.

ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ആത്രേയപുരത്താണ് ഈ വള്ളം കളി ആഘോഷം നടക്കുന്നത്. മകര സംക്രാന്തി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സർക്കാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘സർ ആർതർ കോട്ടൺ ഗോദാവരി ട്രോഫി’ വള്ളം കളി മത്സരത്തിലാണ് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നുള്ള സംഘം പങ്കെടുത്ത് സെമി ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്.

മകര സംക്രാന്തി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സർക്കാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വള്ളം കളി മത്സരം (ETV Bharat)

സംഘത്തിൻ്റെ ജെറ്റ് സ്‌കീ (എയർ ഫ്ലൈ) പ്രദർശനം മത്സരത്തിലെ പ്രത്യേക ആകർഷണമായിരുന്നു. അഞ്ച് വർഷമായി തങ്ങൾ ഈ പ്രകടനങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാറുണ്ടെന്ന് ആലപ്പുഴ സ്വദേശികളായ ജബിൻരാജും ജോസഫും പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള പന്ത്രണ്ട് ടീമുകളാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് സംഘങ്ങൾ മത്സരിച്ചതായി സംഘാടകർ പറയുന്നു. മഹാരാഷ്ട്ര, തെലങ്കാന, തമിഴ്‌നാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും സംഘങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു.

ആത്രേയപുരത്തെ പ്രധാന ജലശ്രോതസുകളിൽ ഒന്നായ ആത്രേയപുരം കനാലിൽ ഒരു കിലോമീറ്ററായിരുന്നു മത്സര പരിധി. മത്സരങ്ങൾ കോതപ്പേട്ട എംഎൽഎ ബന്ദാരു സത്യാനന്ദ റാവു ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്‌തു. ഒരേ സമയം മൂന്ന് ബോട്ടുകളാണ് ട്രാക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. വിജയിച്ച ടീമുകൾ സെമി ഫൈനലിലും തുടർന്ന് ഫൈനലിലും മത്സരിക്കും.

കേരളത്തിൽ നിന്നുമുള്ള സംഘങ്ങളെ കൂടാതെ പശ്‌ചിമഗോദാവരി കൊത്തപ്പേട്ടയിൽ നിന്നുമുള്ള ബന്ദാരു, കൊനസീമ, പാൽനാട്, കർണൂൽ, യെരകലുവ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സംഘങ്ങളാണ് വള്ളം കളി മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സെമിയിലേക്ക് കടന്നത്.

കിഴക്കേ ഗോദാവരി ജില്ല അമലാപുരം എംഎൽഎ ഐതബട്ടുല ആനന്ദറാവു, അമലാപുരം നഗരവികസന ചെയർമാൻ അല്ലാഡി സ്വാമിനായുഡു തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ വള്ളം കളി മത്സരം ജനപ്രീതി ആകർഷിക്കുകയാണ്. 2025 നവംബർ മാസത്തിലാണ് കർണൂലിൽ വള്ളം കളി സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലേക്കുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രവേശനത്തിനായുള്ള പരിശീലനമാണ് കർണൂലിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നത്.

കർണൂലിലെ കായികതാരങ്ങൾ ദേശീയ, അന്തർദേശീയ മത്സരങ്ങളിൽ മികവ് പുലർത്തണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വള്ളം കളിയിൽ പരിശീലനം നടത്തുന്നതെന്ന് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു. ഡ്രാഗൺ ബോട്ടിലാണ് നിലവിൽ പരിശീലനം നടത്തുന്നത്.

