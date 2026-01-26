ETV Bharat / bharat

'യമുന നദി ഹൃദ്രോഗത്താൽ വലയുന്നു': വായു മലിനീകരണത്തിന് പിന്നാലെ ജല മലിനീകരണവും, മുന്നറിയിപ്പുമായി വിദഗ്‌ധർ

വ്യാവസായിക മാലിന്യങ്ങൾ, കോളനി മാലിന്യങ്ങൾ, സംസ്‌കരിക്കാത്ത മലിനജലം എന്നിവ തുടർച്ചയായി യമുനയിലേക്ക് ഒഴുകുന്നുണ്ട്. ഇത് നദിയെ മാത്രമല്ല ഭൂഗർഭജലത്തെയും മലിനമാക്കുന്നുണ്ട്.

Dr. Rajendra Singh facing media. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 26, 2026 at 12:47 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: യമുനാ നദിയിലെ മലിനീകരണവും പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്‌നങ്ങളും പൊതുജനാരോഗ്യത്തെയും ഭൂഗർഭ ജലത്തേയും നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നു എന്ന് ജലസംരക്ഷണ വിദഗ്‌ധൻ ഡോ. രാജേന്ദ്ര സിംഗ്. ഇടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവെച്ച അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ അറിയിച്ചത്.

ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ ദിനംപ്രതി വർധിച്ചുവരികയാണ്. ഇതിന് മറ്റൊരുദാഹരണമാകുന്നു യമുന നദിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. നദിയിലെ വർധിച്ചുവരുന്ന മലിനീകരണം ഒരു പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്‌നം മാത്രമല്ല പൊതുജനാരോഗ്യം, ഭൂഗർഭജലം, വായു ഗുണനിലവാരം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധിയായി മാറുന്നു. നദിയിലെ മലിനജലം പൊതുജനാരോഗ്യത്തെയും ഭൂർഭജലത്തേയും നേരിട്ട് ബാധിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുന്നു.

മലിനമായ യമുനാ നദിയുടെ ദൃശ്യം. (ETV Bharat)

"നിലവിൽ യമുനാനദി വൃത്തിയാക്കാൻ നിരവധി ശ്രമങ്ങളും വൻ ചിലവുകളും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റ് പല പ്രതിസന്ധികളും നേരിടുന്നു. നദിയിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അഴുക്കുചാലുകൾ, മലിനജലത്തിൻ്റെ കുത്തൊഴുക്ക്, വ്യാവസായിക മാലിന്യങ്ങൾ എന്നിവ കാലങ്ങളായി നദിയെ ബാധിക്കുന്നു. ഇവ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഫലപ്രദമായ നടപടികളുടെയും അഭാവം നേരിടുന്നു. ഈ മലിനീകരണം ഭൂഗർഭജലത്തെ വിഷലിപ്‌തമാക്കുകയും പൊതുജനാരോഗ്യത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു", എന്ന് ഡോ. രാജേന്ദ്ര സിംഗ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

നദി ഹൃദ്രോഗത്താൽ വലയുന്നു; ഡോ. രാജേന്ദ്ര സിങ്

യമുനാ നദിയുടെ തീരങ്ങളിൽ മാലിന്യം കെട്ടി നിൽക്കുന്നു. (ETV Bharat)

നദി വൃത്തിയാക്കുന്നതിനായി സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും നിരവധി ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഘടനാപരമായ പരിഷ്‌ക്കാരങ്ങളും ദീർഘകാല പരിഹാരങ്ങളും നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തി സർക്കാരിന് ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. കൂടാതെ രാഷ്‌ട്രീയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ വേണ്ടത് നദിയുടെ ശോചനീയാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിയലും സംസ്‌കരണത്തിനായുള്ള ശാസ്‌ത്രീയവും പാരിസ്ഥിതികവുമായ സമീപനവുമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മലിന ജലം ഒഴുകുന്ന യമുനാ നദി. (ETV Bharat)

"അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ യമുന ജല മലിനീകരണ രഹിതമാക്കുമെന്ന് ഡൽഹി സർക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ യമുനാജലം വൃത്തിയാക്കുക സാധ്യമല്ല. നിലവിലെ സംവിധാനം മൂലകാരണങ്ങൾ പരിഹരിക്കാത്തതിനാൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ യമുന നദി വൃത്തിയാക്കുന്നത് സാധ്യമല്ലെന്ന്", രാജേന്ദ്ര സിങ് പറയുന്നു.

വ്യാവസായിക മാലിന്യങ്ങൾ, കോളനി മാലിന്യങ്ങൾ, സംസ്‌കരിക്കാത്ത മലിനജലം എന്നിവ തുടർച്ചയായി യമുനയിലേക്ക് ഒഴുകുന്നുണ്ട്. ഇത് നദിയെ മാത്രമല്ല ഭൂഗർഭജലത്തെയും മലിനമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നത് ഭൂഗർഭ ജലത്തിന് ഒരു ഭീഷണിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആരവല്ലി, വെള്ളപ്പൊക്കം വരുന്ന താഴ്‌ന്ന പ്രദേശം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ സമഗ്രമായ പാരിസ്ഥിതിക പഠനമില്ലാതെ അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. യമുന നദിയുടെ അവസ്ഥയെ ഗുരുതരമായ ഒരു ഹൃദ്രോഗിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. "നദി ഹൃദ്രോഗത്താൽ വലയുന്നു", എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

യമുനാ നദിയുടെ ദൃശ്യം. (ETV Bharat)

എന്നാൽ നദിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഘാട്ട് നിർമ്മാണം, മറ്റ് ഉപരിതല പദ്ധതികൾ എന്നിവയല്ല യഥാർഥത്തിൽ വേണ്ടത്. മറിച്ച് നദിയിലേയ്‌ക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന എല്ലാ അഴുക്കുചാലുകളും മലിനവസ്‌തുക്കളും നീക്കം ചെയ്യുക എന്നതാണ്. തുറന്ന് വിടുന്ന മലിനജലവും വ്യാവസായിക മാലിന്യങ്ങളും ശരിയായ രീതിയിൽ സംസ്‌കരിക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം. മലിന ജലം നദിയിലേയ്‌ക്ക് ഒഴുക്കുന്നതിന് പകരം അത് പുനരുപയോഗം ചെയ്‌ത് കൃഷി, പൂന്തോട്ട പരിപാലനം, വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവയിൽ പുനരുപയോഗിക്കണം എന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു.

ഭൂഗർഭ ജല വിതരണത്തിൽ യമുനാനദി നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു

യമുനയിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന മലിനജലം പതുക്കെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഒഴുകുകയും ഭൂഗർഭജലത്തെ മലിനമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഡൽഹിയിലെ ഭൂഗർഭജല ശേഖരം ഇതിനകം സമ്മർദത്തിലാണ്. നദികളെ അഴുക്കുചാലുകളാക്കി മാറ്റുന്നത് പരിസ്ഥിതി പ്രശ്‌നങ്ങളുടെയും മാനേജ്‌മെൻ്റ് നടത്തുന്ന അഴിമതികളുടെയും പ്രതികമാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പൊതുജനാരോഗ്യം നദിയുടെ ആരോഗ്യവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

എന്നാൽ നദിയും ഭൂഗർഭജലവും മലിനമായി തുടരുകയാണെങ്കിൽ ആശുപ്രതികളുടെയും മരുന്നുകളുടെയും രോഗികളുടെയും എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആരവല്ലി മേഖലയെയും യമുന ഖാദറിനെയും ഡൽഹിയിലെ രണ്ട് പ്രധാന മാക്രോക്ലൈമാറ്റിക് സോണുകളായി വിശേഷിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം ഈ രണ്ട് പാരിസ്ഥിതിക മേഖലകളും ഒരുമിച്ച് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു.

ഭൂഗർഭ ജല വിതരണത്തിൽ യമുനാനദി നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. വരണ്ട ജലസ്രോതസുകൾ, തരിശായ പ്രദേശങ്ങൾ, മലിനമായ ഉപരിതല ജലം എന്നിവ നഗരങ്ങളിലെ താപം വർധിപ്പിക്കുകയും പൊടി, പുക, മലിനീകരണം എന്നിവ കൂടുതൽ വഷളാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

തുടർന്ന് ഡ്രെയിൻ ഡൈവേഴ്‌സേഷൻ, വികേന്ദ്രീകൃത മലിനജല സംസ്‌കരണം, പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ജല വിതരണം, വെള്ളപ്പൊക്ക പ്രദേശ സംരക്ഷണം, ആരവല്ലി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കൽ, സുതാര്യമായ നിരീക്ഷണ സംവിധാനം എന്നിവ ഉടനടി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു. നദിയെ ഒരു പദ്ധതിയായിട്ടല്ലാതെ ജീവജാല ആവാസവ്യവസ്ഥയായി കണക്കാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അത് ജനങ്ങളുടെയും രാജ്യത്തിൻ്റേയും ഭാവി ആരോഗ്യത്തെയും നിലനിൽപ്പിനെയും ബാധിക്കും എന്ന മുന്നറിയിപ്പും അദ്ദേഹം നൽകി.

ഇൻഡോറിലെ കുടിവെള്ള ദുരന്തം

വൃത്തിയുള്ള നഗരങ്ങളിലൊന്നായ ഇൻഡോറിലുണ്ടായ കുടിവെള്ള മലിനീകരണവും തുടർന്നുള്ള മരണങ്ങളും ചർച്ചയാകുന്ന പാരിസ്ഥിതിക വിഷയം തന്നെയാണ്. ശുചിമുറിയിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യം കുടിവെള്ള പൈപ്പുകളിൽ കലർന്നതാണ് ദുരന്തത്തിന് കാരണമായത്. നഗരങ്ങളിൽ ശുദ്ധജല വിതരണത്തിൽ പോലും സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന പാഠമാണ് ഇതിലൂടെ തെളിയുന്നത്.

കുടുവെള്ള ദുരന്തത്തില്‍ കുട്ടികളടക്കം 23 ഓളം പേരായിരുന്നു മരിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള നഗരമായി വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഡോറിൽ ഇത്തരമൊരു ദുരന്തം ഉണ്ടായത് രാജ്യമൊട്ടാകെ വലിയ ചർച്ചകൾക്കാണ് വഴിതെളിച്ചത്.

Also Read: ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള ഇൻഡോറിലെ കുടിവെള്ളം എങ്ങനെ മരണക്കെണിയായി? നഗര റാങ്കിങ്ങിലെ പോരായ്‌മകളെ കുറിച്ച്...

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

