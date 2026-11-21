ഡോ. ഗണേഷ് ബറയ്യയ്ക്ക് റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡ് 2026; ഉയരക്കുറവിനെ തോൽപിച്ച മൂന്നടിക്കാരൻ്റെ അതിജീവന കഥ
Ganesh Baraiya Ramoji Award: ഗുജറാത്തിലെ ഭാവ്നഗർ സ്വദേശിയായ ഡോ. ഗണേഷ് ബറയ്യയ്ക്ക് മൂന്ന് അടി മാത്രമാണ് ഉയരം. സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചരിത്രപരമായ വിധിയിലൂടെ അദ്ദേഹം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവേശനം നേടി
Published : November 21, 2026 at 7:16 AM IST|
Updated : November 21, 2026 at 7:28 AM IST
വിജയവാഡ: പ്രിയപ്പെട്ട നായകന്മാരെ ആദരത്തോടെ മുകളിലേക്ക് നോക്കുന്ന ശീലമാണ് നമുക്കുള്ളത്. എന്നാൽ ഡോ. ഗണേഷ് ബറയ്യയെപ്പോലുള്ളവരുടെ യഥാർഥ മഹത്വം അറിയാൻ നേർക്കുനേർ നോക്കണം, ചിലപ്പോൾ അൽപം താഴേക്കും. ഉയരക്കുറവിൻ്റെ പരിമിതികളെ നിശ്ചയദാർഢ്യംകൊണ്ട് തോൽപിച്ച് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞ ഡോക്ടറായി മാറിയ ഈ യുവാവിൻ്റെ ജീവിതം അതിജീവനത്തിൻ്റെ വലിയ പാഠമാണ്.
ഗുജറാത്തിലെ ഭാവ്നഗർ സ്വദേശിയായ ഡോ. ഗണേഷ് ബറയ്യയ്ക്ക് മൂന്ന് അടി മാത്രമാണ് ഉയരം. നീറ്റ് പരീക്ഷ വിജയിച്ചിട്ടും ഉയരക്കുറവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചു. എന്നാൽ ഏകദേശം എട്ട് വർഷം മുൻപ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചരിത്രപരമായ വിധിയിലൂടെ അദ്ദേഹം നിയമപോരാട്ടത്തിൽ വിജയിച്ചു. ആ വിധിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവേശനം നേടാനുള്ള വഴി തുറന്നത്.
റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡ് 2026
നവംബർ 16ന് വിജയവാഡയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ഡോ. ബറയ്യയ്ക്ക് യൂത്ത് ഐക്കൺ വിഭാഗത്തിൽ റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡ് 2026 സമ്മാനിച്ചു. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു, ഗവർണർ സയ്യിദ് അബ്ദുൽ നസീർ, കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ഭൂപതി രാജു ശ്രീനിവാസ വർമ, റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ ചെറുകുരി കിരൺ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത് വലിയ ബഹുമതിയാണെന്ന് ഇടിവി പ്രതിനിധിക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഡോ. ബറയ്യ പറഞ്ഞു. തൻ്റെ ഉയരക്കുറവ് എങ്ങനെ മെഡിക്കൽ കോളജ് പ്രവേശനത്തിന് തടസ്സമായി മാറിയെന്നും അദ്ദേഹം അഭിമുഖത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു.
കഠിനമായ യാത്രയുടെ തുടക്കം
തലജയിലെ നീൽകാന്ത് വിദ്യാപീഠിൽനിന്ന് 11, 12 ക്ലാസുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് 2018ൽ അദ്ദേഹം നീറ്റ് യുജി പരീക്ഷ വിജയിച്ചത്. തുടർന്ന് എംബിബിഎസ് കോഴ്സിനായി അപേക്ഷ നൽകി. മൂന്ന് അടി ഉയരവും 72 ശതമാനം വൈകല്യവും ഉള്ളതിനാൽ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനോ ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടത്താനോ സാധാരണ ഓപ്പറേഷൻ ടേബിളുകളുടെ ഉയരത്തിൽ എത്താനോ ശാരീരികമായി അനുയോജ്യനല്ലെന്നായിരുന്നു മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ സമിതിയുടെ വിലയിരുത്തൽ. ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സമിതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവേശനം നിരസിച്ചു.
2018 ജൂലായ് രണ്ടിന് അഹമ്മദാബാദ് സിവിൽ ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് വീണ്ടും വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കിയെങ്കിലും അപ്പോഴും നിരസിക്കപ്പെട്ടു. ഡോക്ടറാകുക എന്ന തൻ്റെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടാതെ പോകുമോ എന്ന് ഭയന്ന് നിരാശനായതായി ഡോ. ബറയ്യ ഓർത്തെടുക്കുന്നു. ആ ഘട്ടത്തിലാണ് അധ്യാപകനും മാതാപിതാക്കളും തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാൻ ധൈര്യം നൽകിയതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
നിയമനടപടികളെ എതിർത്ത പിതാവ്
എംബിബിഎസ് പ്രവേശനം ലഭിക്കാൻ അനീതിക്കെതിരെ പോരാടണമെന്ന് നിർദേശിച്ചത് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പലായ ദൽപത്ഭായ് കതാരിയ ആണെന്ന് ഡോ. ബറയ്യ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാമെന്ന് അധ്യാപകൻ നിർദേശിച്ചു. എന്നാൽ വ്യവസ്ഥിതിയോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ പാടില്ലെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു ആശങ്കാകുലനായ പിതാവ് വിത്തൽഭായ് ബറയ്യ. ഇതൊരു സംഘർഷമല്ലെന്നും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമാണെന്നും കതാരിയ പിതാവിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി.
സുപ്രീം കോടതിയിലെ നിയമപോരാട്ടം
കുടുംബത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മോശമായിരുന്നതിനാൽ നിയമനടപടികളുടെ മുഴുവൻ ചെലവും കതാരിയയാണ് വഹിച്ചതെന്ന് ഡോ. ബറയ്യ പറയുന്നു. ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തെങ്കിലും രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം പരാജയം നേരിട്ടു. എന്നിട്ടും കതാരിയ പിന്മാറാൻ തയാറായില്ല. അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. നാല് മാസത്തിന് ശേഷം 2018 ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് എംബിബിഎസ് പ്രവേശനത്തിന് തനിക്ക് അർഹതയുണ്ടെന്നും ഉയരം ഒരു തടസ്സമാകാൻ പാടില്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചു.
സുപ്രീം കോടതിയുടെ ആ ചരിത്രവിധി എല്ലാവർക്കും വലിയ സന്തോഷമാണ് നൽകിയതെന്ന് ഡോ. ബറയ്യ ഓർക്കുന്നു. 2018ലെ മെഡിക്കൽ കോളജ് പ്രവേശന നടപടികൾ അപ്പോഴേക്കും പൂർത്തിയായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിനായി ഒരു സീറ്റ് സംവരണം ചെയ്യാൻ സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചു. അങ്ങനെ ഭാവ്നഗറിലെ ഗവൺമെൻ്റ് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവേശനം ലഭിച്ചു.
മെഡിക്കൽ പഠനകാലത്ത് ദിവസവും ശാരീരിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നെങ്കിലും സഹപാഠികളിൽനിന്നും അധ്യാപകരിൽനിന്നും ലഭിച്ച പിന്തുണ തുണയായെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു. പ്രൊഫസർമാരും സഹപാഠികളും പഠനത്തിന് സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ ചുറ്റുപാടുകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിത്തന്നു. മുൻനിരയിലെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനായി നീക്കിവച്ചു. ലബോറട്ടറി ബെഞ്ചുകളിലും ശരീരഭാഗങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന ഡിസെക്ഷൻ ടേബിളുകളിലും എത്തിച്ചേരാൻ പാകത്തിന് പ്രത്യേക കസേരകളും ഏർപ്പെടുത്തി.
ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടക്കുമ്പോൾ സഹപാഠികളായ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികൾ സ്വമേധയാ അദ്ദേഹത്തെ ഉയർത്തുകയോ സ്റ്റൂളുകൾ ക്രമീകരിച്ചു നൽകുകയോ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇത് ഓപ്പറേഷൻ തിയറ്ററിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കാൻ സഹായിച്ചു. 72 ശതമാനം ചലനശേഷി വൈകല്യം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ എഴുതുന്ന വേഗത കുറവായിരുന്നു. ഇതിനായി കോളജ് അധികൃതർ സഹായിയെ ഏർപ്പാടാക്കുകയും എഴുത്തുപരീക്ഷകളിൽ കൂടുതൽ സമയം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ഇത്തരമൊരു നടപടി അക്കാലത്ത് കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത ഒന്നായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.
ബാല്യകാലവും സർക്കസ് സംഘത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനവും
സാധാരണ കുടുംബത്തിലാണ് ഡോ. ബറയ്യ വളർന്നത്. ഗണേഷ് ഉൾപ്പെടെ ഒൻപത് മക്കളടങ്ങുന്ന വലിയ കുടുംബത്തെ പോറ്റാൻ പിതാവ് വിത്തൽഭായ് ബറയ്യ കർഷകനായി ജോലി ചെയ്തു. ഒരിക്കൽ തൻ്റെ ഗ്രാമമായ ഗോർഖിയിൽ ഒരു സർക്കസ് സംഘം ക്യാമ്പ് ചെയ്തിരുന്നതായി അദ്ദേഹം ഓർക്കുന്നു. കലാപ്രകടനക്കാരനായി തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ അവർ പിതാവിന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. എന്നാൽ പണം ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പിതാവ് ആ വാഗ്ദാനം നിരസിച്ചു. മകൻ വിദ്യാഭ്യാസം നേടി സമൂഹത്തിന് നന്മ ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് പിതാവ് വ്യക്തമാക്കിയതായും ഡോ. ബറയ്യ പറയുന്നു.
അദ്ഭുതത്തോടെ നോക്കിയ രോഗികൾ
2019 ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിനാണ് ഭാവ്നഗറിലെ ഗവൺമെൻ്റ് മെഡിക്കൽ കോളജിലും സർ ടി ആശുപത്രിയിലും അദ്ദേഹം എംബിബിഎസ് കോഴ്സിന് ചേർന്നത്. മൂന്നാം വർഷം മുതൽ ആശുപത്രിയിൽ ക്ലിനിക്കൽ പോസ്റ്റിങ്ങിനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു. രോഗികളോ ബന്ധുക്കളോ കാണുമ്പോൾ തൻ്റെ ഉയരം കണ്ട് അദ്ഭുതപ്പെടുമായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർക്കുന്നു.
ഉയരം വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരാളിൽനിന്ന് ചികിത്സ തേടണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ആളുകൾക്ക് ആദ്യം മടിയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ രോഗികളുമായും ബന്ധുക്കളുമായും ഇടപഴകാനും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കാനും തുടങ്ങിയതോടെ വിശ്വാസം വർധിച്ചു. മികച്ച ചികിത്സ നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് ആളുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കുട്ടികളുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ തൻ്റെ ഉയരം വലിയ ഗുണമായി മാറിയെന്നും അവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അടുക്കാനും സുഖമായിരിക്കാനും സാധിച്ചുവെന്നും ഡോ. ബറയ്യ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഒരു സർക്കാർ ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഗുജറാത്തിലെ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലും സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വൈദ്യസഹായം നൽകുന്നു.
തേടിയെത്തിയ മറ്റ് അംഗീകാരങ്ങൾ
2024ൽ മെഡിക്കൽ ബിരുദം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ഡോ. ബറയ്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ എന്ന അംഗീകാരം നേടി. ആരോഗ്യരംഗത്തും ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നൽകിയ സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ച് 2026ൽ ഭാവ്നഗർ ഹെറിറ്റേജ് മാസികയുടെ കവറിൽ അദ്ദേഹം ഇടംനേടി. മാസികയുടെ ക്ലാസ് ഓഫ് 2026, 30 അണ്ടർ 30 ചേഞ്ച് മേക്കർ പട്ടികയിലും അദ്ദേഹത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തി.
2026ൽ അമിതാഭ് ബച്ചൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്തമായ ഗെയിം ഷോയായ കൗൻ ബനേഗ ക്രോർപതി 18ൽ പ്രത്യേക അതിഥിയായി അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു.
കുട്ടികളെ താരതമ്യം ചെയ്യരുത്
ഓരോ കുട്ടിക്കും തനതായ കഴിവുകളുണ്ടെന്നും അവരെ മറ്റുള്ളവരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് നീതിരഹിതമാണെന്നും ഡോ. ബറയ്യ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ശാരീരിക പരിമിതികൾ ഉണ്ടായേക്കാം. എന്നാൽ അവരുടെ മനസ്സ് അതിരുകളില്ലാത്തതാണ്. ഒരിക്കലും പിന്മാറാതെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാവരോടും അഭ്യർഥിക്കുന്നത്. കഠിനാധ്വാനവും പോരാട്ടവും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ തയാറായാൽ വിജയം തീർച്ചയായും തേടിയെത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
അവയവദാന പ്രചാരണവും ലക്ഷ്യങ്ങളും
സേവനമനോഭാവത്തോടെ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷനുമായി ചേർന്ന് സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഡോ. ബറയ്യ പറയുന്നു. അവയവദാന പ്രചാരണ പരിപാടികളിലും അദ്ദേഹം മുന്നിലുണ്ട്. ഒരാളുടെ അവയവദാനം എട്ട് പേരുടെ വരെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും അവയവദാനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ മുൻപന്തിയിലുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഭാവ്നഗർ ജില്ലയിലെ അവയവദാന ബോധവത്കരണ പരിപാടിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായും അദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പൊതുസേവനം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാകാനായിരുന്നു ഡോ. ബറയ്യ ആദ്യം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ട ഗ്രാമീണ സമൂഹങ്ങളിൽ ഡോക്ടർമാർക്ക് വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ ഹൈസ്കൂൾ പഠനകാലത്ത് അദ്ദേഹം വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു. യുവ ഐക്കൺ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഡോ. ബറയ്യ ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് വലിയ പ്രചോദനമാണ്. ജീവിതത്തിലെ വെല്ലുവിളികളെ പരാതി പറഞ്ഞ് സ്വീകരിക്കാതെ ഉറച്ച നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയും തലയുയർത്തിപ്പിടിച്ചും നേരിടണമെന്ന് അദ്ദേഹം സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ തെളിയിക്കുന്നു.
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