സ്‌ത്രീധനം ചോദിച്ചാല്‍ ഗെറ്റൗട്ട് അടിക്കും; ഇന്നുവരെ യാതൊരു കേസും രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാത്തൊരിടം, മാതൃകയാക്കാന്‍ 'തരു'

സ്‌ത്രീധനം ചോദിച്ചാല്‍ സമൂഹത്തില്‍ നിന്നും പുറത്ത്. പീഡനങ്ങളോ കവര്‍ച്ച കേസുകളോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരിടം. അറിയാം തരു സമൂഹത്തിന്‍റെ നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ പഴക്കമുള്ള ജീവിത രീതികളെ കുറിച്ച്.

Representative Image (Getty Images)
ബുള്ളറ്റ് സ്‌ത്രീധനമായി നല്‍കാത്തതിന്‍റെ പേരില്‍ യുവതിക്ക് മര്‍ദനം, സ്‌ത്രീധനത്തെ ചൊല്ലി തര്‍ക്കം യുവതിയ്‌ക്ക് ഭര്‍ത്താവിന്‍റെ ക്രൂരമര്‍ദനം, സ്‌ത്രീധനം നല്‍കാത്തതിന്‍റെ പേരില്‍ മര്‍ദനമേറ്റ യുവതി ഭര്‍തൃ വീട്ടില്‍ ജീവനൊടുക്കി....ദിവസവും വാര്‍ത്താ മാധ്യമങ്ങളൊന്ന് തുറന്നാല്‍ ഇത്തരത്തില്‍ എത്ര വാര്‍ത്തകള്‍ക്ക് നാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കാറല്ലെ.

സമൂഹം എത്രയൊക്കെ പുരോഗമിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും പൂര്‍ണമായും തുടച്ച് നീക്കാനാകാത്ത ചില കാര്യങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് സ്‌ത്രീധനം. നെഞ്ചുലയ്‌ക്കുന്ന നിരവധി കാഴ്‌ചകള്‍ കാണുമ്പോഴും അതൊന്നും വകവയ്‌ക്കാതെ വിവാഹ സമയങ്ങളില്‍ വധുവിന്‍റെ കുടുംബം വാരിക്കോരി കൊടുക്കും. ഒടുക്കം അതൊന്നും തികഞ്ഞില്ലെന്ന ഭാവത്തില്‍ സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് വീണ്ടും പീഡനം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടിയും വരും.

ഗോബർഹിയ ഗ്രാമത്തിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ (ETV Bharat)

എന്നാല്‍ ഇതില്‍ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്‌തമായൊരു ഇടമുണ്ട്. അതും ഇന്ത്യയില്‍ തന്നെ. ഇവിടെ സ്‌ത്രീധനമല്ല മറിച്ച് സ്‌ത്രീയാണ് ധനം എന്നതാണ്. ബിഹാര്‍ ചമ്പാരനിലെ തരു സമൂഹമാണ് സ്‌ത്രീധന നിയമം കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നത്. ഈ സമൂഹത്തിനിടയില്‍ ആരും സ്‌ത്രീധനം ആവശ്യപ്പെടാറുമില്ല നല്‍കാറുമില്ല. എന്നാല്‍ അവരുടെ വിവാഹാഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് ആഢംബരത്തിനൊട്ടും കുറവുമില്ല.

ഈയൊരു പതിവ് ഇന്നോ ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതല്ല. മറിച്ച് നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇത് തന്നെയാണ് പതിവ്. വിവാഹം ഒരു ബിസിനസല്ലെന്നും അത് രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒത്തുച്ചേരലാണെന്നും ഇവർ കരുതുന്നു. ഇനി ആരെങ്കിലും സ്‌ത്രീധനം വാങ്ങുകയോ കൊടുകയോ ചെയ്‌താൽ അവർ തരു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്താവും. ഇതാണ് സ്‌ത്രീധനത്തിനെതിരെയുള്ള ഇവരുടെ നടപടി.

സ്‌ത്രീധനം ഇല്ലെന്നത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ നിന്നും ഇതുവരെയും ഒരു പീഡന കേസ് പോലും ഫയല്‍ ചെയ്‌തിട്ടില്ലെന്നതും മറ്റൊരു അത്ഭുതകരമായ കാര്യമാണ്. 1996ലാണ് ഗോബർഹിയയില്‍ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത്. അന്ന് മുതല്‍ ഇന്നുവരെ 29 വർഷമായി ഒരു കേസ്‌ പോലും രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു.

ഗോബർഹിയ ഗ്രാമത്തിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ (ETV Bharat)

"ഇവിടെ കൂടുതലും സാധാരണക്കാരാണ്. ദിവസവും ജോലി ചെയ്‌ത് ഉപജീവനമാർഗം കണ്ടെത്തുന്നവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ സ്‌ത്രീധനം താങ്ങാൻ കഴിയുമെന്ന് ഗ്രാമവാസിയായ ലക്ഷ്‌മിന ദേവി ചോദിക്കുന്നു. എനിക്കുമുണ്ട് നാല്‌ പെൺമക്കൾ. സ്‌ത്രീധനം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു കേസ്‌ ഉണ്ടായാൽ പോലും സമുദായ അംഗങ്ങൾ ഇടപ്പെട്ട് അത് പരിഹരിക്കുമെന്നും" ലക്ഷ്‌മിന പറഞ്ഞു.

ഞങ്ങൾക്ക് പെൺമക്കൾ ഒരു ഭാരമല്ല മറിച്ച് കുടുംബത്തിൻ്റെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും അഭിമാനമാണ്. ഇവിടെ വിവാഹങ്ങൾ നടത്താനായി സാമ്പത്തിക ബാധ്യയൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല. വളരെ നല്ല രീതിയില്‍ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വിവാഹ ചടങ്ങ് നടത്താറുള്ളതെന്ന് നാട്ടുകാരനായ ജോഖാൻ മഹാതോ പറയുന്നു. മുൻ കാലങ്ങളിൽ വിവാഹത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു. പെൺ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ലായിരുന്നു. അടുത്ത ദിവസം വരൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നതിന് ശേഷമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയെന്നും ജോഖാൻ പറഞ്ഞു.

ഗോബർഹിയ ഗ്രാമം (ETV Bharat)

ഈ ഗ്രാമം സ്‌ത്രീധന രഹിത ഗ്രാമം മാത്രമല്ല. കുറ്റകൃത രഹിതവുമാണ്. കൊലപാതകം, പീഡനം, കവര്‍ച്ച തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ അപൂർവമാണെന്നും ഗ്രാമവാസിയായ ലളിതാ ദേവി പറഞ്ഞു. പൊലീസ് നടപടിയേക്കാളും മികച്ചതാണ് തരു സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്‌ത്രീധനത്തിനെതിരെയുള്ള നടപടി. ഇവിടെ സ്‌ത്രീകൾക്കാണ് മുൻതൂക്കം. മറ്റുള്ളവരും തരു സമൂഹത്തെപോലെ വിവാഹത്തെ വളരെ ലളിതമായും അതിൻ്റെ പവിത്രതയോടും കൂടി കാണണം. ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃകയാണെന്നും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു.

