ഉറങ്ങിക്കിടന്ന പിതാവിനെ നിഷ്‌കരുണം കൊലപ്പെടുത്തി, പിന്നാലെ മാതാവിനെയും; ഇരട്ട കൊലയ്‌ക്ക് ശേഷം പ്രതി പൊലീസിനു മുന്നിൽ

സ്വത്ത് ഭാഗം വയ്‌ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കം നിരന്തരം ഉണ്ടാക്കി, പിന്നാലെ വൃദ്ധ മാതാപിതാക്കളെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തി. സംഭവം മഹാരാഷ്‌ട്രയിൽ.

Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 19, 2025 at 7:32 PM IST

2 Min Read
മുംബൈ: ഗാർഹിക കലഹം കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ച ദാരുണമായ സംഭവം. വെള്ളിയാഴ്‌ച (ഡിസംബർ 19) രാവിലെ കോലാപ്പൂർ ജില്ലയിലെ ഹുപാരിയിൽ നടന്ന ഇരട്ട കൊലപാതകം പ്രദേശത്തെ ഒന്നാകെ നടുക്കി. സ്വത്ത് തർക്കത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു മകൻ വൃദ്ധ മാതാപിതാക്കളെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തി എന്ന വാർത്ത കേട്ടാണ് ഗ്രാമം ഉണർന്നത്. ഈ ഇരട്ട കൊലപാതക വാർത്തയുടെ ഞെട്ടൽ ഇപ്പോഴും മാറാതെ പ്രദേശവാസികൾ.

മാതാപിതാക്കളുമായുള്ള സ്വത്ത് തർക്കമായിരുന്നു വഴക്കിൻ്റെ തുടക്കം. വീട് ഭാഗം വയ്‌ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കം നിരന്തരം തുടർന്നതിന് പിന്നാലെ യുവാവ് വൃദ്ധ മാതാപിതാക്കളെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. വിജയമാല നാരായൺ ഭോസാലെ (70), നാരായൺ ഗണപത്രാവു ഭോസാലെ (78) എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇരട്ട കൊലപാതകം നടത്തിയ ശേഷം പ്രതിയായ സുനിൽ നാരായൺ ഭോസാലെ (48) പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കീഴടങ്ങി. തുടർന്ന് കുറ്റം സമ്മതിച്ചു.

സുനിൽ നാരായണനെ ഉടൻ തന്നെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സ്വത്ത് വിഭജിക്കുന്നതിനെച്ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി കുടുംബത്തിൽ തർക്കം നിലനിന്നിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ വൈരാഗ്യത്തിൽ യുവാവ് മാതാപിതാക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വഷണത്തിൽ പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

നിഷ്‌കരുണം കൊലപാതകം

വെള്ളിയാഴ്‌ച പുലർച്ചെ 5:30 നായിരുന്നു സംഭവം. ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന പിതാവിനെ തലയിൽ വടിയും കല്ലും ഉപയോഗിച്ച് ആവർത്തിച്ച് അടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. പിതാവ് അവശനായെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മനസിലാക്കിയ സുനിൽ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന ജനൽച്ചില്ല് തകർക്കുകയും ചില്ല് കഷണം ഉപയോഗിച്ച് പിതാവിൻ്റെ കൈത്തണ്ട മുറിക്കുകയും ചെയ്‌തു. തലയ്‌ക്കേറ്റ ക്ഷതവും രക്തം വാർന്നും പിതാവ് സംഭവസ്ഥലത്ത് തന്നെ മരിച്ചു.

സംഭവ സമയത്ത് മറ്റാരും വീട്ടിലില്ലായിരുന്നു. ആദ്യ കൊലപാതകം നടന്നു കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് സുനിലിൻ്റെ മാതാവ് വിജയമാല വീട്ടിൽ എത്തുന്നത്. ഉടൻ തന്നെ വിജയമാലയേയും പ്രതി ഗ്ലാസ് കഷണം കൊണ്ട് ആക്രമിച്ചു. അവരുടെ കൈത്തണ്ടയും ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് മുറിച്ചു. സംഭവസ്ഥലത്ത് തന്നെ വിജയമാലയും മരിച്ചു വീണു.

ഇരട്ട കൊലപാതകത്തിനു ശേഷം സുനിൽ വീട് വിട്ടിറങ്ങി. കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം ഹുപാരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേയ്‌ക്ക് പോകുകയും കുറ്റസമ്മതം നടത്തുകയും ചെയ്‌തു. സംഭവം പൊലീസിനോട് വിശദീകരിച്ചു.

ഇതേ തുടർന്ന് പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്‌ടർ എൻ ആർ ചൗഖണ്ഡെ, അസിസ്റ്റൻ്റ് ഇൻസ്പെക്‌ടർ വിക്രം ഷിൻഡെ എന്നിവർ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി. ഫോറൻസിക് വിദഗ്‌ധരും ഇവരോടൊപ്പം സ്ഥലത്തെത്തി. കുറ്റകൃത്യം നടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വിരലടയാളം, രക്തസാമ്പിളുകൾ, ആയുധങ്ങൾ, ഗ്ലാസ് കഷണങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു. തുടർന്ന് മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി കോലാപ്പൂരിലെ സിപിആർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

സ്വത്ത് തർക്കത്തിന് പുറമേ, മാനസിക സമ്മർദവും സുനിലിനെ ബാധിച്ചിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും പൊലീസ് പരിഗണിക്കുന്നു. സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും, അന്വേഷണം പൂർത്തിയായ ശേഷം കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെ യഥാർഥ കാരണം ഇത് തന്നെയാണോയെന്ന് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സാധാരണക്കാരും സമാധാനപ്രിയരുമായ ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു ഇതെന്ന് ഹുപാരിയിലെ പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൻ്റെ ഞെട്ടൽ ഇപ്പോഴും വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ലെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

