VIDEO: ദോശ കൊണ്ട് റെക്കോഡുകളുടെ മായാജാലം; 25 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചുട്ടത് 15,773 എണ്ണം, ഇനി ലക്ഷ്യം അമേരിക്ക
ദോശയിലൂടെ ഇന്ത്യയെ ലോകത്തിന് മുന്നില് തുറന്നുകാട്ടുകയാണ് മനോഹര്... കഴിഞ്ഞ വർഷം ആദ്യം, നാഗ്പൂരിൽ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 14,400 ദോശകൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആദ്യ റെക്കോഡ് കരസ്ഥമാക്കിയത്.
Published : October 20, 2025 at 6:54 PM IST
അമരാവതി: കേരളത്തിലുള്പ്പെടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രധാന വിഭവമാണ് ദോശ. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിനെല്ലാം ദോശയായിരിക്കും മുൻപന്തിയില്, അടുക്കളയിലും ദോശ തന്നെയാണ് റാണി. മസാല ദോശ മുതല് വിവിധയിനങ്ങള് പരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വിഭവം കൂടിയാണിത്. എന്നാല് ഇതില് നിന്നെല്ലാമപ്പുറം ദോശ കൊണ്ട് ചരിത്രം തീര്ക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പരിചയപ്പെട്ടാലോ?
ഇവിടെ ദോശയില് വ്യത്യസ്തത കൊണ്ടുവരുന്നതിലല്ല, മറിച്ച് സെക്കൻഡുകള്ക്കുള്ളില് ദോശ തയ്യാറാക്കുന്നതിലൂടെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അമരാവതി സ്വദേശിയും പ്രശസ്ത പാചകക്കാരനുമായ വിഷ്ണു മനോഹർ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. ദോശയിലൂടെ ഇന്ത്യയെ ലോകത്തിന് മുന്നില് തുറന്നുകാട്ടുകയാണ് ഇദ്ദേഹം.
25 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 15,773 ദോശകൾ തയ്യാറാക്കിയാണ് വിഷ്ണു പുതിയ റെക്കോഡ് കരസ്ഥമാക്കിയത്. ഇതിന് മുമ്പ് നാഗ്പൂരിലും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളില് കൂടുതല് ദോശകള് തയ്യാറാക്കി ഇദ്ദേഹം റെക്കോഡ് സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ആദ്യം, നാഗ്പൂരിൽ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 14,400 ദോശകൾ ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹം റെക്കോഡ് നേടിയത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ റെക്കോഡാണ് ഇപ്പോള് വീണ്ടും മറികടന്നത്.
ദോശ കൊണ്ട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തും പുതിയ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം. ആഗ്രഹങ്ങള് ഉള്ളിലൊതുക്കാതെ അമേരിക്കയിൽ 26 മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായി ദോശകൾ ഉണ്ടാക്കി മറ്റൊരു റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഇപ്പോള് അദ്ദേഹം.
അമരാവതിയിലെ ദോശ നിര്മാണം
കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 7 മണിക്ക് അമരാവതിയിലെ ഗുൻവന്ത് ലോണിൽ 25 മണിക്കൂർ ദോശ നിർമ്മാണ മാരത്തൺ മനോഹർ ആരംഭിച്ചു. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 8 മണിയോടെ, 15,773 ദോശകൾ തയ്യാറാക്കി അദ്ദേഹം തൻ്റെ മുൻ റെക്കോഡ് തകർത്തു. ഇത് കാണാൻ ജനങ്ങളും തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു.
അവസാന ദോശയും ചുട്ട് റെക്കോഡ് കരസ്ഥമാക്കിയതിന് പിന്നാലെ അമരാവതി നഗരം ആഘോഷ തിമിര്പ്പിലായിരുന്നു. ഇന്ത്യ വേൾഡ് റെക്കോഡ്സ് പ്രതിനിധിയും മധ്യസ്ഥനുമായ പ്രവീൺ റൗട്ട് മനോഹറിന് മെഡലും സർട്ടിഫിക്കറ്റും സമ്മാനിച്ചു.
ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 7 മുതൽ പുലർച്ചെ 3 മണി വരെ അമരാവതി നഗരം തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. വിഷ്ണു മനോഹർ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ആളുകള് തടിച്ച് കൂടി. മനോഹറും ഭാര്യ അപർണയും സംഘവും തയ്യാറാക്കിയ ദോശകൾ 30,000-ത്തിലധികം ആളുകൾ രുചിച്ചു. ഞായറാഴ്ച രാത്രി ബദ്നേര എംഎൽഎ രവി റാണയും ആഘോഷത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു. മനോഹറിനൊപ്പം കുറച്ച് ദോശ പാകം ചെയ്ത് അദ്ദേഹവും തൻ്റെ സന്തോഷം പങ്കുവച്ചു. പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും മനോഹര് സന്തോഷത്തോടെ ദോശ സൗജന്യമായി നൽകി.
അമരാവതിയിൽ തൻ്റെ നാഗ്പൂരിലെ സ്വന്തം റെക്കോഡ് തകർത്ത മനോഹർ, ഭാവിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പത്ത് ദോശ നിർമാണ മാരത്തണുകൾ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.ദോശ ചുട്ടയില് അമേരിക്കന് റെക്കോഡ് ഇടാനുള്ള ശ്രമത്തിനായുള്ള കഠിന പരിശ്രമത്തിലാണ് താനെന്നും മനോഹര് വ്യക്തമാക്കി.
