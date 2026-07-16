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'ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴി കപ്പലുകളിൽ ഇന്ത്യൻ നാവികരെ നിയോഗിക്കരുത്'; കമ്പനികള്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍

കപ്പൽ ഉടമകൾ, കപ്പൽ മാനേജർമാർ, പേഴ്‌സ ണൽ മാനേജ്മെൻ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവർക്കായി പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദേശത്തിലാണ് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കപ്പലുകളിൽ ഇന്ത്യൻ നാവികരെ നിയോഗിക്കരുതെന്ന് ഡിജിഎംഎ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്

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Indian Ship (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 16, 2026 at 3:49 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഗൾഫ് മേഖലയിൽ സുരക്ഷാ ആശങ്ക വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴി യാത്ര ചെയ്യുന്ന കപ്പലുകളിൽ ഇന്ത്യൻ നാവികരെ വിന്യസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികൾക്ക് ഡയറക്‌ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് മാരിടൈം അഡ്‌മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ നിർദ്ദേശം. കപ്പൽ ഉടമകൾ, കപ്പൽ മാനേജർമാർ, പേഴ്‌സ ണൽ മാനേജ്മെൻ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവർക്കായി പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദേശത്തിലാണ് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കപ്പലുകളിൽ ഇന്ത്യൻ നാവികരെ നിയോഗിക്കരുതെന്ന് ഡിജിഎംഎ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്.

സംഘർഷബാധിത മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യാപാര കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നിലവിലെ നടപടി. ഇന്ത്യൻ നാവികരുടെവ സുരക്ഷ, ക്ഷേമം എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ഈ നീക്കമെന്ന് ബുധനാഴ്‌ച ഡയറക്‌ട റേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് മാരിടൈം പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്‌താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

അടിയന്തര സഹായത്തിനായി, ഡിജി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെൻ്ററുമായോ (എംഎംഡിഎസി) ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്യൂഷൻ സെൻ്റർ-ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ റീജിയനുമായോ (ഐഎഫ്‌സി-ഐഒആർ) ഉടൻ ബന്ധപ്പെടാൻ ഡിജിഎംഎ നാവികരോടും കപ്പലുകളോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

"ഗൾഫ് മേഖലയിലെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സുരക്ഷാ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് മാരിടൈം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ 2026ലെ ഡിജിഎംഎ സർക്കുലർ നമ്പർ 36 വഴി കപ്പൽ ഉടമകൾക്കും കപ്പൽ മാനേജർമാർക്കും ആർപിഎസ്എൽ കമ്പനികൾക്കും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ സർവീസ് നടത്തുന്ന കപ്പലുകളിൽ അടുത്ത ഉത്തരവുണ്ടാകുന്നത് വരെ ഇന്ത്യൻ നാവികരെ നിയോഗിക്കരുതെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്," ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ഷിപ്പിംഗ് ബുധനാഴ്‌ച പ്രസ്‌താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

പേർഷ്യൻ ഗൾഫ്, ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക്, അതിനോട് ചേർന്നുള്ള മറ്റ് ജലാശയങ്ങൾ എന്നിവടങ്ങളിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന കപ്പലുകൾ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും നാവിക മുന്നറിയിപ്പുകളും സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങളും സസൂക്ഷ്‌മം നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

തുടരുന്ന സംഘർഷം.

അവസാനിക്കാത്ത പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിൻ്റെയും, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ പ്രതിസന്ധിയുമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു നിർദ്ധേശത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ നയിച്ചത്. 2026 ജൂണിൽ അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ധാരണാപത്രം ഫലപ്രദമായി തകർന്നതോടെയാണ് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ വീണ്ടും സംഘർഷം ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ വെടിവയ്പ്പ് തുടരുകയാണ്.

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ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി 28 ന് ഇറാൻ കടലിടുക്ക് അടച്ചുപൂട്ടിയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത കപ്പലുകളെ ഇറാൻ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുകയും ചെയ്‌തതോടെ യുദ്ധം നാവികർ ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ്. സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ പ്രകാരം, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സമുദ്ര സംഘർഷത്തിൽ 13 ഇന്ത്യൻ നാവികർ കൊല്ലപ്പെടുകയും മൂന്ന് പേരെ കാണാതാവുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

മൊംബാസ ബി, അൽ ബഹ്യ, ജിഎഫ്എസ് ഗാലക്സി, എംടി വെദ്യാൻ, എഎൽ റെകയ്യത്ത് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വ്യാപാര കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള സമീപകാല ആക്രമണങ്ങൾ, ഈ പ്രദേശത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാവികരും വാണിജ്യ കപ്പലുകളും നേരിടുന്ന അപകടസാധ്യതകൾ ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സമുദ്ര നിയന്ത്രണ ഏജൻസി പ്രസ്‌താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഗൾഫ് മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യം സൂക്ഷ്‌മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യൻ നാവികരുടെ സുരക്ഷ, ക്ഷേമം എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ രാജ്യം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്നും ഡിജിഎംഎ പ്രസ്‌താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു.

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TAGGED:

DGMA
IRAN WAR
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