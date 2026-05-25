നൂറുശതമാനം വിശ്വസിക്കാവുന്ന പങ്കാളി; മോദി തൻ്റെ മികച്ച സുഹൃത്തെന്നും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
അമേരിക്കയുടെ 250-ാം സ്വാതന്ത്ര്യ വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ന്യൂഡൽഹി ഭാരത് മണ്ഡപത്തിൽ നടന്ന ആഘോഷ പരിപാടിക്കിടെ മോദിയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്
By PTI
Published : May 25, 2026 at 7:34 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യ എക്കാലവും പൂർണമായി വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന പങ്കാളിയാണെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ തൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച സുഹൃത്തെന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ശക്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അമേരിക്കയുടെ 250-ാം സ്വാതന്ത്ര്യ വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ന്യൂഡൽഹി ഭാരത് മണ്ഡപത്തിൽ നടന്ന ആഘോഷ പരിപാടിക്കിടെ മോദിയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. അമേരിക്കൻ സ്ഥാനപതി സെർജിയോ ഗോറുമായി ഫോണിലൂടെ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. താൻ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വലിയ ആരാധകനാണെന്ന് ട്രംപ് സദസ്സിനെ അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അമേരിക്കയെ ബന്ധപ്പെടാം.
#WATCH | Delhi | US President Donald Trump says, " ...india can count on me 100%. if they ever need help, they know where to call. they call right here. we're doing well. we're setting records. we have a record economy, a record stock market and anything india wants to get. i am a… pic.twitter.com/EhbgguUiTm— ANI (@ANI) May 24, 2026
അതിനുള്ള വഴികൾ അവർക്കറിയാം. ഇന്ത്യക്കും നരേന്ദ്ര മോദിക്കും തന്നെ പൂർണമായും വിശ്വസിക്കാമെന്നും ട്രംപ് ഉറപ്പുനൽകി. സെർജിയോ ഗോർ ഫോൺ മൈക്രോഫോണിനോട് ചേർത്തുവച്ചാണ് പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ വാചകങ്ങൾ വേദിയിലുള്ളവരെ കേൾപ്പിച്ചത്. പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആശംസകൾ കൈമാറി.
കൂടുതൽ കരുത്തോടെ അമേരിക്ക
വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ, അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർകോ റൂബിയോ എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിലായിരുന്നു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ പ്രതികരണം. ലോക ചരിത്രത്തിൽ രാജ്യം വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. ലക്ഷ്യമിട്ടതിനേക്കാൾ മികച്ച സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയാണ് നിലവിൽ അമേരിക്കയിലുള്ളത്. പുതിയ റെക്കോഡുകൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തം
ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപ്രധാന ബന്ധം തുടർന്നുകൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിനിധി സംഘം ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്നത്. പ്രതിരോധം, സാങ്കേതികവിദ്യ, വ്യാപാരം തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന മേഖലകളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും സഹകരണം സജീവമാക്കും. ആഗോള വേദിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പങ്ക് വലുതാണെന്നും പരസ്പര സഹകരണം അനിവാര്യമാണെന്നും മാർകോ റൂബിയോ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും നരേന്ദ്ര മോദിയുമായുള്ള സൗഹൃദത്തെക്കുറിച്ചും ട്രംപ് നേരിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നത്.
തുടരുന്ന കൂട്ടുകെട്ട്
കഴിഞ്ഞ ഭരണകാലത്തും ഇന്ത്യയുമായി മികച്ച ബന്ധമാണ് അമേരിക്ക കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. നിലവിൽ ലോകം നേരിടുന്ന വിവിധ വെല്ലുവിളികൾ കുറയ്ക്കാൻ പുതിയ സൗഹൃദങ്ങൾ സഹായിക്കുമെന്നാണ് നയതന്ത്ര വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. അതിർത്തി കടന്നുള്ള തീവ്രവാദം നേരിടുന്നതിലും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ മറികടക്കുന്നതിലും ഒന്നിച്ച് നീങ്ങാനാണ് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും ശ്രമിക്കുന്നത്. പ്രസിഡൻ്റായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വീണ്ടും അധികാരമേറ്റതോടെ ഇന്ത്യയുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിൽ നിർണായക മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്ക് അമേരിക്ക നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ്. ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലും പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ നിക്ഷേപങ്ങളിലും സഹകരണം വർധിപ്പിക്കാനും ഇരു ഭരണകൂടങ്ങളും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന വിവിധ ചർച്ചകളിലും വാർഷിക പരിപാടികളിലും അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തു വരികയാണ്. ഭാരത് മണ്ഡപത്തിലെ ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഉന്നത തല ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായി. ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകങ്ങളെ കുറിച്ച് അമേരിക്കൻ നേതൃത്വം ചടങ്ങിൽ പുകഴ്ത്തി. ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും ചേർന്നുള്ള പുതിയ സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.
