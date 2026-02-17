ETV Bharat / bharat

ആഴക്കടലിലെ നർത്തകർ; ഡോൾഫിനുകളുടെ നീന്തൽ കാണാൻ ഓടിക്കൂടി വിനോദസഞ്ചാരികള്‍, അപൂര്‍വ്വ ഡ്രോണ്‍ ദൃശ്യം വൈറല്‍

അപൂര്‍വ്വ കാഴ്‌ച ഡ്രോണില്‍ പകര്‍ത്തി സമുദ്ര ശാസ്‌ത്രജ്ഞന്‍.ചിത്രം ഷെയര്‍ ചെയ്‌ത് മന്ത്രി റാണെ. വൈറലായതിന് പിന്നാലെ ദേവ്ബാഗ്-തർക്കർലി ബീച്ചില്‍ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ തിരക്ക്

Dolphin gathering at Devbag Tarkarli beach (Etv Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 17, 2026 at 3:38 PM IST

2 Min Read
മുംബൈ: സമുദ്രത്തിലെ വേഗരാജാക്കന്മാരാണ് ഡോള്‍ഫിനുകള്‍. ആഴക്കടലിലെ നർത്തകരായ ഡോൾഫിനുകളുടെ നീന്തൽ ശൈലികൾ കൗതുകം നിറഞ്ഞതാണ്. മനുഷ്യര്‍ക്കെല്ലാം അപൂര്‍വ്വമായാണ് ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.

വെള്ളത്തിനടിയിലെ വിസ്‌മയമായ ഡോള്‍ഫിനുകളുടെ ശരീരഘടനയും നീന്തലുമെല്ലാം കാണാൻ ഒഴുകിയെത്തുന്നവരും ഏറെയാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ദൃശ്യമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മാൽവാനിലെ ദേവ്ബാഗ്-തർക്കർലി ബീച്ചുകളില്‍ നിന്നും വൈറലാകുന്നത്.

പ്രത്യേകിച്ച് ജനുവരി-ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിലാണ് ഇവ ദൃശ്യമാകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായി ഡോള്‍ഫിനുകളെ കാണാന്‍ മാത്രമായി നിരവധി സഞ്ചാരികളാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. കണ്ണിനേയും മനസിനേയും ഒരുപോലെ സന്തുഷ്‌ടമാക്കുന്ന കാഴ്‌ച എല്ലാവരെയും ആകൃഷ്‌ടമാക്കും. എല്ലാ സീസണിലും ഇവിടെ ഇത് ദൃശ്യമാകില്ല. കടലിൽ കളിചിരിയോടെ നീന്തുന്ന ഡോൾഫിനുകളെ കാണാനും, ഒപ്പം തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനും ഇവിടെ തിരക്കാണ്. കൊങ്കണില്‍ ഡോള്‍ഫിന്‍ റൈഡുകള്‍ നടത്താനും പ്രത്യേക സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

നീന്തി തുടിച്ച് ഡോള്‍ഫിന്‍ കൂട്ടം- വൈറലായി ദൃശ്യം

തര്‍ക്കര്‍ലി- ദേവ്ബാഗ് ബീച്ചില്‍ ഒരേ സമയം ഏകദേശം 70 മുതല്‍ 75 വരെ ഡോള്‍ഫിനുകള്‍ ഒന്നിച്ച് നീന്തുന്ന ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോള്‍ വൈറാകുന്നത്. ഡോള്‍ഫിനുകള്‍ ശാന്തമായ കടലിലെ തിരമാലകളുടെ താളത്തിനനുസരിച്ച് നീങ്ങുന്നതും ഇടയ്ക്കിടെ വായുവിൽ ഉയരത്തിൽ ചാടുന്നതും വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ക്കൊപ്പം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയും അത്ഭുതപ്പടുത്തി.

ഈ പ്രദേശത്ത് ഡോള്‍ഫിനുകളെ കാണുന്നത് പുതിയ കാഴ്‌ചയല്ലെങ്കിലും, കൂട്ടമായി കാണുന്നത് ഇത് ആദ്യമായാണ്. സമുദ്ര ജീവശാസ്ത്രജ്ഞനായ വിശാല്‍ ഭാവെയാണ് ഡ്രോണ്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഈ അതിശയകരമായ കാഴ്‌ച ക്യാമറയില്‍ പകര്‍ത്തിയത്.

ഈ പ്രദേശം പ്രധാനമായും 'ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ കൂനൻ ഡോൾഫിനുകളുടെ' ആവാസ കേന്ദ്രമാണ്. വിദഗ്‌ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ കടൽ പരിസ്ഥിതി നിലവിൽ ശാന്തവും പോഷകസമൃദ്ധവുമാണ്. തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ മത്സ്യങ്ങളുടെ സമൃദ്ധിയാണ് ഡോള്‍ഫിനുകളെ ഇവിടേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. കുറഞ്ഞ മലിനീകരണ തോത് ഈ ഇനത്തിന് പോഷണം നൽകുന്നു.

ചിത്രം പങ്ക് വച്ച് മന്ത്രി നിതേഷ് റാണെ

ഒരേ സമയം മാൽവൻ കടലിൽ 75 ഡോൾഫിനുകൾ ദൃശ്യമാകുന്ന കാഴ്‌ച സിന്ധുദുർഗ് ഗാർഡിയൻ മന്ത്രി നിതേഷ് റാണെ എക്‌സില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. അത്ഭുതമായ കാഴ്‌ച കണ്ടതിൻ്റെ സന്തോഷവും അദ്ദേഹം എക്‌സിലൂടെ അറിയിച്ചു.

"മാൽവൻ കടലിൽ ഒരേസമയം നീന്തുന്ന 75 ഡോൾഫിനുകളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിൻ്റെ ചിത്രം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ചിത്രം മഹത്തരമാണ്. കൊങ്കണ്‍ സന്ദർശിക്കുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും ഇത് ഒരു ആനന്ദകമായ കാഴ്‌ചയായിരിക്കും" നിതേഷ് റാണെ എക്‌സില്‍ എഴുതി.

കൊങ്കണിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ദൈവം കനിഞ്ഞ് നല്‍കിയത് പോലെയാണ് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്. ഇവിടുത്തെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം കണ്ട് അലങ്കരിച്ചത് പോലെയാണ് ഇവിടുത്തെ ബീച്ചുകള്‍. അതിനാൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾ എപ്പോഴും ഇവിടെ ആകൃഷ്‌ടരാകുന്നു.

സിന്ധുദുർഗ്, രത്‌നഗിരി തീരങ്ങൾ - ഡോൾഫിനുകളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രങ്ങള്‍

ഡോൾഫിനുകളുടെ ആവാസവ്യസ്ഥയിലൂടെയുള്ള ബോട്ട് യാത്ര അതീവ ശ്രദ്ധയിലാകണമെന്ന് വിദഗ്‌ധര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. സിന്ധുദുർഗ്, രത്‌നഗിരി തീരങ്ങൾ ഡോൾഫിനുകളുടെ പ്രധാന ആവാസ കേന്ദ്രങ്ങളാണ്.

സിന്ധുദുർഗ്, രത്‌നഗിരി എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പോള്‍ ബോട്ടിൻ്റെ വേഗത വളരെ കുറയ്ക്കണമെന്ന് വിദഗ്‌ധര്‍ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഡോൾഫിനുകളുടെ ഈ സ്വാഭാവിക ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടൽ കുറയ്‌ക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ബോട്ടുകളെ ഡോള്‍ഫിന്‍ കൂട്ടത്തിന് വളരെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഉച്ചത്തിലുള്ള സംഗീതമോ എഞ്ചിൻ ശബ്‌ദമോ പരമാവധി കുറയ്ക്കുക. ഉത്തരവാദിത്തമായ ടൂറിസത്തിലൂടെ നാം ഈ നിധി സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് സമുദ്ര ജീവശാസ്ത്രജ്ഞൻ വിശാൽ ഭാവെ പറയുന്നു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

