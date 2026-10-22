രഹസ്യ അറയിൽ പത്രക്കടലാസിൽ പൊതിഞ്ഞ് 1.19 ലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ; കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് ബാങ്കോക്കിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച ദമ്പതികൾ പിടിയിൽ
ലഗേജിൻ്റെ എക്സ്-റേ സ്കാനർ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് ബാങ്കോക്കിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന രണ്ട് യാത്രക്കാരിൽ നിന്ന് ഡോളർ പിടികൂടിയത്.
Published : October 22, 2026 at 5:37 PM IST
കൊൽക്കത്ത: നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ വച്ച് ബാങ്കോക്കിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന രണ്ട് യാത്രക്കാരിൽ നിന്ന് 119,900 യുഎസ് ഡോളർ പിടിച്ചെടുത്തു. ബാഗുകൾക്കുള്ളിലെ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലാണ് യുഎസ് ഡോളർ സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയടക്കം രണ്ട് യാത്രക്കാരെ സിഐഎസ്എഫ് (Central Industrial Security Force) ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടികൂടി കസ്റ്റംസിന് കൈമാറി. ഏകദേശം 1.13 കോടി ഇന്ത്യൻ രൂപയോളം വിലമതിക്കുന്ന ഡോളറാണ് ബാഗുകളുടെ രഹസ്യ അറകളിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
പിടിക്കപ്പെട്ടത് എക്സ് റേ സ്കാനറുകളിലൂടെ
ഒക്ടോബർ 19 തിങ്കളാഴ്ചയാണ് സംഭവം നടന്നത്. ബാങ്കോക്കിലേക്ക് പോകുന്ന ഭൂട്ടാൻ എയർലൈൻസ് B3700 വിമാനത്തിലെ യാത്രക്കാരായ ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും രാവിലെ 10:20 ഓടെ അന്താരാഷ്ട്ര ടെർമിനലിൻ്റെ സുരക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിയതായി വിമാനത്താവള വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
സിഐഎസ്എഫ് (സെൻട്രൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ്) ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അവരുടെ ലഗേജിൻ്റെ എക്സ്-റേ സ്കാനർ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെ സംശയാസ്പദമായ എന്തോ ഒന്ന് ഉള്ളിലുള്ളത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഇതിനെത്തുടർന്ന് ബാഗുകൾ സമഗ്രമായ പരിശോധനയ്ക്കായി മാറ്റിവയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ശേഷം ബാഗുകൾ തുറന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് പത്രത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ യുഎസ് ഡോളറിൻ്റെ കെട്ടുകൾ കണ്ടെത്തിയത്.
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പുറമെ നോക്കിയാൽ സാധാരണ യാത്രാബാഗുകൾ എന്ന് തോന്നിക്കുന്നവയുടെ അടിഭാഗത്തായി വളരെ വിദഗ്ധമായി 'ഫോൾസ് ബോട്ടം' (False Bottom) അതായത് വ്യാജ അടിത്തറ നിർമിച്ച് അതിനുള്ളിലാണ് ഡോളർ കെട്ടുകൾ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നത്. പണം എളുപ്പത്തിൽ ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽ പെടാതിരിക്കാൻ ഇവ പത്രക്കടലാസുകളിൽ പൊതിഞ്ഞാണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. പുരുഷൻ്റെ ബാഗിൽ നിന്ന് 74,900 യുഎസ് ഡോളറും യാത്രക്കാരിയുടെ ബാഗിൽ നിന്ന് 45,000 യുഎസ് ഡോളറും കൂടി കണ്ടെത്തി, ആകെ 119,900 യുഎസ് ഡോളർ. പിടിച്ചെടുത്ത വിദേശ കറൻസിക്ക് ഏകദേശം 11.36 ദശലക്ഷം ഇന്ത്യൻ രൂപ വിലവരുമെന്ന് സിഐഎസ്എഫ് അറിയിച്ചു. ഇത്രയും വലിയ തുക വിദേശ കറൻസി കൈവശം വച്ചതിന് ന്യായീകരിക്കുന്ന ഒരു രേഖയും രണ്ട് യാത്രക്കാർക്കും ഹാജരാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
അന്താരാഷ്ട്ര കള്ളക്കടത്ത് സംഘവുമായി ബന്ധമോ?
പ്രാഥമിക ചോദ്യം ചെയ്യലിനുശേഷം, കണ്ടെടുത്ത ഒരു കോടിയിലധികം വിലമതിക്കുന്ന ഡോളറുകളും പ്രതികളായ രണ്ട് യാത്രക്കാരും വിമാനത്താവള കസ്റ്റംസ് അധികൃതർക്ക് കൈമാറിയതായി സിഐഎസ്എഫ് അറിയിച്ചു. ഇത്രയും വലിയ തുക എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? ആരുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് ഇവ ബാങ്കോക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്? ഈ പണം ഏതെങ്കിലും അന്താരാഷ്ട്ര കള്ളക്കടത്ത് സംഘവുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.
ഡോളറിൻ്റെ ഉറവിടവും യാത്രക്കാർ വഹിച്ച പ്രത്യേക പങ്കും അവർ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. എക്സ്-റേ സ്കാനറിലെ സിഐഎസ്എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ജാഗ്രതയാണ് ഈ ഗണ്യമായ തുക വീണ്ടെടുക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചത്. ലഗേജിനുള്ളിലെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഡോളറുകളുടെ ഉത്ഭവവും ലക്ഷ്യസ്ഥാനവും ഇപ്പോൾ അവർ അന്വേഷിക്കുകയാണ്.
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