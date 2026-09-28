മനുഷ്യരുടെ ഭാഷ നായ്ക്കൾക്കും വശമോ? 'കോൺസോണൻ്റ് ബയസ്' തെളിയിച്ച് ഗവേഷകർ; ഭാഷ തിരിച്ചറിയാൻ പ്രത്യേക കഴിവെന്ന് പഠനം
മനുഷ്യരെപ്പോലെ തന്നെ നായ്ക്കൾക്കും മനുഷ്യരുടെ സംസാരത്തെ വാക്കുകളായി വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമെന്ന് പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
By PTI
Published : September 28, 2026 at 4:48 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: മനുഷ്യരുടെ സംസാരത്തെ വാക്കുകളായി വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് നായ്ക്കൾക്കുണ്ടാകാമെന്നും മനുഷ്യരുടെ സംസാരം നിരന്തരം കേൾക്കുന്നതിലൂടെ അവർക്ക് ഈ കഴിവ് ലഭിച്ചേക്കുമെന്നും പുതിയ പഠന റിപ്പോർട്ട്. കാര്യക്ഷമമായ സംഭാഷണ സംസ്കരണ പ്രക്രിയ മനുഷ്യരുടെ ഭാഷാപരമായ കഴിവുകളുടെ മാത്രം ഫലമാകണമെന്നില്ല എന്നാണ് കണ്ടെത്തലുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു. 'സയൻസ്' എന്ന ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കണ്ടെത്തലുകൾ പ്രകാരം, മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് പരിണാമപരമായി അകലെയുള്ള ഒരു സസ്തനി വർഗത്തിന് പോലും സംഭാഷണം നിരന്തരം കേൾക്കുന്നത് തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനരീതിയെ മാറ്റാൻ പര്യാപ്തമാണ്.
തുടർച്ചയായ സംസാരത്തിനിടയിൽ, വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ വാക്കും വേർതിരിച്ചറിയാൻ എളുപ്പമാണെന്ന് ഹംഗറിയിലെ ഇറ്റോസ് ലോറണ്ട് സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകർ വിശദീകരിക്കുന്നു. "ശൈശവാവസ്ഥ മുതൽക്കേ മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്. ഈ പ്രതിഭാസത്തെ 'കോൺസോണൻ്റ് ബയസ്' (വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളോടുള്ള മുൻഗണന) എന്ന് വിളിക്കുന്നു" കോഗ്നിറ്റീവ് ന്യൂറോ സയൻ്റിസ്റ്റും 'ന്യൂറോ-ഇഥോളജി ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ' ലാബിൻ്റെ തലവനും പഠനത്തിൻ്റെ പ്രധാന രചയിതാക്കളിലൊരാളുമായ അറ്റില ആൻഡിക്സ് പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ, ഈ 'കോൺസോണൻ്റ് ബയസ്' പ്രകടിപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമുള്ള സങ്കീർണ്ണമായ ഭാഷാപരമായ കഴിവുകൾ ആവശ്യമാണോയെന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കാനായാണ് ഗവേഷകർ സംസാരത്തോടുള്ള 20 മനുഷ്യരുടെയും 20 വളർത്തുനായ്ക്കളുടെയും തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്ത് പഠനം നടത്തിയത്.
വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ പ്രധാന ഘടനയായി വരികയും സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളുള്ള വാക്കുകൾ, സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ പ്രധാന ഘടനയായി വരുന്നവ, അക്ഷരങ്ങൾ ക്രമരഹിതമായി വരുന്നവ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വേർതിരിക്കാത്തതും തുടർച്ചയായതുമായ സംസാരശകലങ്ങൾ മനുഷ്യരെയും നായ്ക്കളെയും കേൾപ്പിച്ചു. ശരീരത്തിന് ഹാനികരമല്ലാത്ത ഇലക്ട്രോഎൻസെഫലോഗ്രാം എന്ന ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചാണ് തലച്ചോറിലെ വൈദ്യുത പ്രവർത്തനം അളന്നത്.
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"വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ പ്രധാന ഘടനയായുള്ള സംസാരശകലങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ, മനുഷ്യരുടെ തലച്ചോറിനെപ്പോലെ തന്നെ നായ്ക്കളുടെ തലച്ചോറും വാക്കുകളുടെ താളവുമായി വിജയകരമായി ഒത്തുപോയി. സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ പ്രധാന ഘടനയായുള്ളതോ നിയന്ത്രിതമോ ആയ സംസാരശകലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച്, ഈ രണ്ട് വർഗങ്ങളിലും താളവുമായുള്ള ഒത്തുചേരൽ കൂടുതൽ ശക്തമായിരുന്നു. മനുഷ്യരല്ലാത്ത മറ്റൊരു ജീവിവർഗത്തിൻ്റെ തലച്ചോറിലും 'കോൺസോണൻ്റ് ബയസ്' ഉണ്ടാകാം എന്നതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ തെളിവാണിത്" മനഃശാസ്ത്രജ്ഞയും പഠനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന രചയിതാവും ഗവേഷകയുമായ കിംഗ ജി. ടോത്ത് പറഞ്ഞു.
മനുഷ്യരിലും നായ്ക്കളിലും ഓരോ വാക്കും കേട്ടുതുടങ്ങി ഏകദേശം 400 മില്ലിസെക്കൻഡിനുശേഷം തലച്ചോറിലെ വൈദ്യുത പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക മാറ്റം ഗവേഷകർ നിരീക്ഷിച്ചു; എന്നാൽ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ പ്രധാനമായുള്ള വാക്കുകളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇത് കണ്ടത്.
"ജനിച്ച് ആദ്യ മാസങ്ങളിൽ സാമൂഹിക അനുഭവങ്ങളോട് അതീവ സംവേദനക്ഷമത പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സംസാരം ധാരാളമായി കേൾക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വളർന്ന നായ്ക്കളിൽ മാത്രമല്ല ഈ കഴിവ് രൂപപ്പെടുന്നതെന്ന് പഠനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. കുടുംബത്തോടൊപ്പം വളർത്തുമൃഗങ്ങളായി കഴിയുന്നതിന് പകരം തെരുവിലോ ഷെൽട്ടറിലോ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച നായ്ക്കളിലും വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളോടുള്ള ഇതേപോലെയുള്ള ശക്തമായ മുൻഗണന കാണപ്പെട്ടു" എന്ന് ടോത്ത് പറഞ്ഞു.
"വളർച്ചയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ മാത്രം രൂപപ്പെടുന്ന, ജന്മനാ ലഭിക്കുന്ന ഭാഷാ-സംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങൾ (pre-wired mechanisms) വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളോടുള്ള ഈ മുൻഗണനയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ലെന്നതിന് ഈ ഫലം കൂടുതൽ തെളിവ് നൽകുന്നു; പകരം, താരതമ്യേന ലളിതമായ രീതിയിലുള്ള 'പാറ്റേൺ ലേണിങ്' (pattern learning) അഥവാ ക്രമങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പഠിക്കാനുള്ള കഴിവിലൂടെയും തലച്ചോറിലെ ഈ പ്രത്യേക മുൻഗണന രൂപപ്പെട്ടേക്കാം" എന്ന് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
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