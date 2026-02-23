ETV Bharat / bharat

സീറ്റുകള്‍ ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും രാജ്യത്തെ സ്‌പെഷ്യലൈസ്‌ഡ് ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ കാര്യക്ഷമത ശക്തിപ്പെടുത്താനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സര്‍ക്കാര്‍ യോഗ്യതാ നിര്‍ണയ പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ മാനദണ്ഡത്തില്‍ ഇളവുകള്‍ വരുത്തിയതെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു.

A doctor examines a local resident during a free medical camp organised by the Indian Army under Operation Sadbhavana at Qaimoh, in Kulgam district of Jammu and Kashmir, Saturday, Feb. 21, 2026 (PTI)
By Sumit Saxena

Published : February 23, 2026 at 5:06 PM IST

Updated : February 23, 2026 at 5:13 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: ബിരുദാനന്തര നീറ്റില്‍ യോഗ്യതാ നിര്‍ണയ മാര്‍ക്കില്‍ കുറവ് വരുത്തിയ നടപടിയെ ന്യായീകരിച്ച് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍. ഇത് ആതുരമേഖലയുടെ കാര്യക്ഷമതയെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ കോടതിയില്‍ ബോധിപ്പിച്ചു. യോഗ്യതയുടെയും അപേക്ഷകര്‍ നല്‍കുന്ന മുന്‍ഗണനയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും പ്രവേശനമെന്നും കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.

നീറ്റ് പിജി കേവലം കാര്യക്ഷമ നിര്‍ണയ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റല്ലെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ വ്യക്താക്കി. എംബിബിഎസ് യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് മാത്രമേ ബിരുദാനന്തരബിരുദ പഠനത്തിനുള്ള ഈ യോഗ്യതാ നിര്‍ണയ പരീക്ഷ എഴുതാനാകൂ. പരിമിതമായ ബിരുദാനന്തര കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് പ്രവേശനത്തിനുള്ള പട്ടിക തയാറാക്കാനാണ് ഈ പരീക്ഷയെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ യോഗ്യതാ നിര്‍ണയ മാര്‍ക്കിന്‍റെ ശതമാനം കുറച്ചാലും സീറ്റ് അനുവദിക്കുക യോഗ്യതയുടെയും അപേക്ഷകര്‍ നല്‍കുന്ന മുന്‍ഗണനയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കുമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഇതിലൂടെ അക്കാദമിക് നിലവാരത്തിലോ യോഗ്യതയിലോ ഒരു വിട്ടുവീഴ്‌ചയും വരുത്തുന്നില്ല. ഒരു സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും അനാവശ്യമായ നേട്ടം ഇതിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുന്നില്ലെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ കോടതിയില്‍ ബോധിപ്പിച്ചു. ആരോഗ്യപരിരക്ഷ എല്ലാവര്‍ക്കും പ്രാപ്യമാക്കുക എന്നതാണ് ഇത്തരമൊരു നടപടിയിലൂടെ സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഒപ്പം രാജ്യവ്യാപകമായി ആതുരശുശ്രൂഷാ രംഗത്തെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയും.

പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ മാര്‍ക്കില്‍ ഇളവ് വരുത്തിയ നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്‌ത് എല്‍ബിഇഎംഎസ് ജനുവരി 13ന് സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജിയിലാണ് കോടതി നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരം കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സത്യവാങ് മൂലം സമര്‍പ്പിച്ചത്. വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള മൂന്നാം റൗണ്ട് കൗണ്‍സിലിങിനായാണ് മാര്‍ക്കില്‍ ഇളവ് അനുവദിച്ചത്. ഈ നടപടിക്കെതിരെ ഹരിഷരണും മറ്റുള്ളവരുമാണ് ഹര്‍ജി നല്‍കിയത്. സീറ്റുകള്‍ ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇത്തരമൊരു നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഒപ്പം രാജ്യത്തെ സ്‌പെഷ്യലൈസ്‌ഡ് ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തെ ശാക്തകരിക്കുകയും ലക്ഷ്യമാണ്.

മൂന്നാം റൗണ്ട് കൗണ്‍സിലിങ് കഴിഞ്ഞ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ബിരുദാനന്തരബിരുദപഠനത്തിനായി ചേര്‍ന്ന ശേഷവും 2988 സീറ്റുകള്‍ ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ കോടതിയില്‍ ബോധിപ്പിച്ചു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മാര്‍ക്കില്‍ ഇളവ് വരുത്തിയത്. നീറ്റ് പിജിക്ക് ഒരു വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്ക് അപേക്ഷിക്കണമെങ്കില്‍ എംബിബിഎസ് ബിരുദം നിര്‍ബന്ധമാണ്. ഇതിന് പുറമെ ഇന്‍റന്‍ഷിപ്പും പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരിക്കണം.

എല്ലാവരും അന്‍പത് ശതമാനം മാര്‍ക്ക് വീതം തിയറി-പ്രായോഗിക പരീക്ഷകളില്‍ നേടിയെങ്കില്‍ മാത്രമേ എംബിബിഎസ് വിജയിക്കൂ. നേരത്തെ നീറ്റ് യുജിയിലും ഇത്തരത്തില്‍ കേന്ദ്രീകൃത മത്സര പരീക്ഷയും കൗണ്‍സിലിങ്ങും നടത്തിയാണ് ഇവരെ എംബിബിഎസിന് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി. അത് കൊണ്ട് തന്നെ നീറ്റ് പിജിക്ക് വരുന്നവരെല്ലാം തന്നെ അക്കാദമിക്കായി മികവുള്ളവര്‍ തന്നെയാണ്. ഒപ്പം ഇവര്‍ക്ക് നാലര വര്‍ഷക്കാലത്തെ കഠിന ആതുരശുശ്രൂഷാ പഠനം ലഭിക്കുന്നവരുമാണ്. ആധുനിക വൈദ്യശാസ്‌ത്രത്തിന്‍റെ പതിനേഴോളം ശാഖകളില്‍ അവര്‍ക്ക് പരിശീലനവും കിട്ടും. പിന്നാലെ ഒരു വര്‍ഷത്തെ നിര്‍ബന്ധിത പരിശീലനവും ഉണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ നീറ്റ് പിജിക്ക് വരുന്നവര്‍ എല്ലാവരും തന്നെ യോഗ്യതയുള്ളവരാണ്. ഒപ്പം നിയമപരമായി വൈദ്യവൃത്തി ചെയ്യാനും ഇവര്‍ക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നും സത്യവാങ്‌മൂലത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

Last Updated : February 23, 2026 at 5:13 PM IST

