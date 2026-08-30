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വയറുവേദനയുമായി 16 കാരൻ ആശുപത്രിയിൽ; കണ്ടെത്തിത് 23 അഞ്ച് രൂപ നാണയങ്ങളും നഖം കട്ടര്‍, ചങ്ങല തുടങ്ങിയ ലോഹ വസ്‌തുക്കളും

പ്രിതിക് റോഷൻ എന്ന 16 കാരണൻ്റെ വയറ്റിൽനിന്നുമാണ് ഡോക്‌ടർമാർ വിജയകരമായി ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ വസ്‌തുക്കൾ പുറത്തെടുത്തത്

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Representative Image (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 30, 2026 at 10:52 AM IST

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ചെന്നൈ: മാനസിക വൈകല്യമുള്ള 16 വയസുകാരൻ്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് 23 അഞ്ച് രൂപ നാണയങ്ങളും നഖം കട്ടര്‍, ചങ്ങല, ഒരു അമ്യൂലറ്റ് നട്ട് തുടങ്ങിയ വസ്‌തുക്കൾ കണ്ടത്തി. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തിരുവണ്ണാമലയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലാണ് സംഭവം. തിരുവണ്ണാമലയ്ക്കടുത്തുള്ള അയ്യമ്പാലയം ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ബുദ്ധിപരമായ വൈകല്യമുള്ള പ്രിതിക് റോഷൻ എന്ന 16 കാരൻ്റെ വയറ്റിൽനിന്നുമാണ് ഡോക്‌ടർമാർ വിജയകരമായി ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ വസ്‌തുക്കൾ പുറത്തെടുത്തത്.

കടുത്ത വയറുവേദനയും ഛർദ്ദിയും അനുഭവപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് കുട്ടിയെ അമ്മ തിരുവണ്ണാമലയിലുള്ള തണ്ടാരംപട്ടു റോഡിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിലെ ജനറൽ സർജൻ സ്‌കാനിങിനായി നിർദേശിക്കുകയും അതിലൂടെ കുട്ടിയുടെ വയറ്റിൽനിന്നും നിരവധി ലോഹ വസ്‌തുക്കൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്‌തു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ലോഹ വസ്‌തക്കൾ വീട്ടിൽനിന്നും പതിവായി നഷ്‌ടപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് കുട്ടിയുടെ അമ്മ വ്യക്തമാക്കി.

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പ്രാഥമിക ശാരീരിക വിലയിരുത്തലിനെത്തുടർന്ന് ജനറൽ സർജൻ ഡോ. സുന്ദരപാണ്ഡ്യൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുട്ടിക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുകയായിരുന്നു. ഈ വസ്‌തുക്കൾ ഉടൻ പുറത്തെടുത്തില്ലങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ വയറിൽ ഇവ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ആന്തരിക പരിക്കുകളോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഗുരുതര പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് കുട്ടിക്ക് ശസ്‌ത്രക്രിയ നിർദ്ദേശിച്ചത്. കുട്ടിയുടെ അമ്മ ശസ്‌ത്രക്രിയക്ക് സമ്മതം അറിയിക്കുകയും ചെയ്‌തു. തുടർന്നാണ് ശസ്‌ത്രക്രിയക്ക് ആവശ്യമായ നടപടികൾ ഡോക്‌ടർ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തത്.

കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി കണക്കിലെടുത്ത് മെഡിക്കൽ സംഘം അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുകയായിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്‌ച രാത്രി കുട്ടിക്ക് അനസ്‌തേഷ്യ നൽകി ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ കുട്ടിയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് 23 അഞ്ച് രൂപ നാണയങ്ങൾ, ലോക്കറ്റ്, നഖം കട്ടർ, ചെയിൻ, മറ്റ് നിരവധി ലോഹ വസ്‌തുക്കൾ എന്നിവ ഡോക്‌ടർമാർ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെടുത്തു. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം, കുട്ടിയെ നിരീക്ഷണത്തിനായി ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ ചികിത്സിച്ചു. ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് പിറ്റേദിവസം കുട്ടിയെ ഡിസ്‌ചാർജ് ചെയ്‌തു. നിലവിൽ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഭേദമാണ്. കുട്ടി ഇത്തരത്തിൽ ലോഹ വസ്‌തുക്കൾ ഇതുപോലെ കഴിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കുട്ടിക്ക് കുറച്ചധികം ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്.

അസാധാരണവും വളരെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതുമായ ഒരു കേസായിരുന്നു ഇതെന്ന് ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ശേഷം ഡോക്‌ടർമാർ പറഞ്ഞു. കുട്ടിയുടെ ദഹനനാളത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച അസാധാരണമായ അളവിലുള്ള വിദേശ ലോഹ വസ്‌തുക്കളുടെ വൈവിധ്യവും ഡോക്‌ടർ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്‌തികരമാണ്.

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