അസഹനീയമായ വയറുവേദന, 13 വയസുകാരിയുടെ വയറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഹെയര്‍ക്ലിപ്; ശസ്‌ത്രക്രിയ ഇല്ലാതെ പുറത്തെടുത്ത് ഡോക്‌ടർമാർ

നിലവിൽ പെൺകുട്ടി പൂർണ ആരോഗ്യവതിയാണെന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്നും ഡോക്‌ടർമാർ അറിയിച്ചു.

RG Kar Medical College and Hospital (ETV bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 12, 2025 at 8:27 PM IST

കൊൽക്കത്ത: ശസ്‌ത്രക്രിയ ഇല്ലാതെ 13കാരിയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് ശസ്‌ത്രക്രിയ കൂടാതെ ഹെയര്‍ക്ലിപ് നീക്കം ചെയ്‌ത് ആർജി കാർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്‌ടർമാർ. പെൺകുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്നും പൂർണ ആരോഗ്യവതിയാണെന്നും ഡോക്‌ടർമാർ വ്യക്തമാക്കി.

കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് കുട്ടിക്ക് അസഹനീയമായ വയറുവേദന ഉണ്ടാകുന്നത്. മതാപിതാക്കൾ ആദ്യം വീടിന് അടുത്തുള്ള ഒരു ഡോക്‌ടറെ കാണിക്കുകയും പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. എന്നാൽ വയറു വേദനക്ക് കുറവൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീടാണ് കുട്ടിയെ ആർജി കാർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത്.

പെൺകുട്ടിയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത ഹെയര്‍ ക്ലിപ് (ETV Bharat)

വയറുവേദനയുടെ കാരണം കണ്ടെത്താൻ ആദ്യം എക്‌സറേ എടുത്തു നോക്കി. അങ്ങനെയാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ വയറ്റിൽ ഹെയര്‍ക്ലിപ് കണ്ടെത്തിയത്. തലയിലിടുന്ന തട്ടത്തില്‍ കുത്തുന്ന ഹെഡ്‌പിന്നായിരുന്നു ഇത്. പാൻക്രിയാസിലേക്ക് തുളച്ചുകയറിയ നിലയിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടിക്ക് അസഹനീയമായ വേദന അനുഭവപ്പെട്ടതെന്ന് ഡോക്‌ടർമാർ പറഞ്ഞു.

ഏകദേശം അഞ്ച് സെൻ്റീമീറ്ററോളം നീളമുണ്ടായിരുന്നു ഹെഡ്‌പിന്നിന്. ഇത് നീക്കം ചെയ്യാൻ ആദ്യം ശസ്‌ത്രക്രിയ നടത്താം എന്നായിരുന്നു തീരുമനിച്ചത്. എന്നാല്‍ ശസ്ത്ര‌ക്രിയ രക്തസ്രാവത്തിനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് മനസിലാക്കി തീരുമാനം മാറ്റുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് എൻഡോസ്‌കോപ്പിയിലൂടെ ഹെഡ്‌പിൻ നിക്കം ചെയ്യാം എന്ന തീരുമാനത്തിൽ എത്തുന്നത്.

ഗ്യാസ്‌ട്രോഎൻട്രോളജി വിഭാഗം മേധാവി പ്രൊഫസർ സുജോയ്‌ റോയിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദഗ്‌ധ സംഘത്തെ ഇതിനായി രൂപികരിച്ചു. ക്യാമറ ഘടപ്പിച്ച ഉപകരണം വായിലൂടെ വയറ്റിലേക്ക് കടത്തിയാണ് ഹെഡ്‌പിൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ചെറിയ ഒരു അശ്രദ്ധ പോലും വലിയ അപകടത്തിന് വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് ഡോക്‌ടർമാർ പറഞ്ഞു.

10-15 മനിറ്റ് വരെ സമയം എടുത്തു ഹെഡ്‌പിൻ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ. എൻഡോസ്‌കോപ്പിക്കിടെ ക്ലിപ്പ് അൽപം മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ അത് വലിയ തോതിലുള്ള രക്തസ്രാവമുണ്ടാകുമെന്നും ഡോക്‌ടമാർ പറഞ്ഞു.

ശസ്ത്ര‌ക്രിയക്ക് ശേഷം കുട്ടിയെ രണ്ട് ദിവസം നിരീക്ഷിച്ചു. നിലവിൽ പെൺകുട്ടി പൂർണ ആരോഗ്യവതിയാണ്. എങ്കിലും കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് തുടരേണ്ടി വരുമെന്നും ഡോക്‌ടർമർ പറഞ്ഞു.

വളരെ അധികം സങ്കീർണമായ ഒരു കേസായിരുന്നു ഇത്. ശസ്‌ത്രക്രിയ ഇല്ലാതെ എൻഡോസ്‌കോപ്പി വഴി ഹെഡ്‌പിൻ നീക്കം ചെയ്യുക എന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളി തന്നെയായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും ടീം വർക്കും കാരണമാണ് ഇത് വിജയിച്ചതെന്ന് ഡോ. പ്രൊഫസർ സുജോയ്‌ റോയ്‌ പറഞ്ഞു.

അതേമയം കളിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ ചെറിയ വസ്‌തുക്കൾ ഒന്നും വായിൽ ഇടരുതെന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ശ്വാസനാളത്തിൽ പെട്ടാൽ ജീവൻ തന്നെ ആപത്തിലായേക്കാമെന്നും മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഡോക്‌ടർമാര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

