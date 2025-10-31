ETV Bharat / bharat

വിധിക്ക് വിട്ടില്ല; അറ്റുപോയ കൈവിരലിന് പകരം മുറിച്ചു മാറ്റിയ കാലിലെ വിരലുകള്‍; അപൂര്‍വ്വ ശസ്‌ത്രക്രിയ വിജയകരം

പ്ലാസ്റ്റിക്, കോസ്‌മെറ്റിക്, ഹാൻഡ് മൈക്രോസർജറി വിഭാഗം മേധാവിയും സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റുമായ ഡോ. മഹേഷ് മംഗളിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സര്‍ജറി നടന്നത്.

THUMB RECONSTRION SURGERY DELHI THUMB RECONSTRION SURGERY THUMB RECONSTRUCTION DELHI DOCTORS REBUILD THUMB
representative image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 31, 2025 at 5:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: വിധി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്‍റെ കൈയിലെ തള്ളവിരല്‍ ഇല്ലാതാക്കിയപ്പോള്‍ അയാളുടെ കാലുകള്‍ തന്നെ രക്ഷയ്ക്കായെത്തി. എങ്ങനെയാണെന്നായിരിക്കും ഇപ്പോള്‍ പലരും ചിന്തിക്കുന്നത്. ഡല്‍ഹിയിലെ സര്‍ ഗംഗാ ആശുപത്രിയിലാണ് ഈ അപൂര്‍വമായ ശസ്‌ത്രക്രിയ നടന്നത്. അതും ഒരു ഇരുപതുകാരന്‍റെ അറ്റുപോയ കൈവിരലാണ് ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ തിരികെ നല്‍കിയത്.

വാഹനാപകടത്തില്‍ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ യുവാവിന്‍റെ കൈവിരല്‍ അപൂര്‍വമായ ശസ്‌ത്രക്രിയയിലൂടെ തുന്നിച്ചേര്‍ത്ത് വിജയിപ്പിച്ചതിന്‍റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍. രോഗിയുടെ കൈവിരലിന്‍റെ പ്രവർത്തനം വീണ്ടെടുത്തതായും സുഖം പ്രാപിച്ചുവരികയാണെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. മുറിച്ചുമാറ്റിയ കാലിലെ രണ്ടാമത്തെ വിരല്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് ശസ്‌ത്രക്രിയ നടത്തിയത്.

ഡല്‍ഹിയില്‍ വച്ച് ബൈക്കും ട്രാക്‌ടറും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ യുവാവിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ഉടന്‍ യുവാവിനെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും ഇടതുകാലും ഇടതു കൈയുടെ തള്ളവിരലും പൂര്‍ണമായും മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വന്നു.

അപൂര്‍വമായ ഈ ശസ്‌ത്രക്രിയയെ കുറിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നതിങ്ങനെ, "അപകടത്തിൽ ഇടതുകാലിന്‍റെ കാൽമുട്ടിന് താഴെയും ഇടതുകൈയുടെ തള്ളവിരലും പൂർണമായും മുറിച്ചുമാറ്റി. മുറിച്ചുമാറ്റിയ കാലും തള്ളവിരലും വീണ്ടും തുന്നിച്ചേര്‍ക്കുന്നതിനായി പരിശോധിച്ചെങ്കിലും ഗുരുതരമായ പരിക്കുകൾ കാരണം രണ്ടും അനുയോജ്യമല്ലായിരുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തി. എന്നാല്‍, മുറിച്ചുമാറ്റിയ കാലിലെ രണ്ടാമത്തെ വിരൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമായിരുന്നു, അങ്ങനെ തള്ളവിരൽ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. ഈ ശസ്‌ത്രക്രിയയിലൂടെ കൈകളുടെ പ്രവർത്തനം സാധാരണ നിലയിലാക്കാന്‍ സഹായിച്ചു," ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പ്ലാസ്റ്റിക്, കോസ്‌മെറ്റിക്, ഹാൻഡ് മൈക്രോസർജറി വിഭാഗം മേധാവിയും സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റുമായ ഡോ. മഹേഷ് മംഗളിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സര്‍ജറി നടന്നത്. ഡോ. നിഖിൽ ജുൻജുൻവാല (കൺസൾട്ടൻ്റ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് മൈക്രോസർജൻ), ഡോ. അർജുൻ കൃഷ്‌ണ (ഡിഎൻബി റസിഡൻ്റ്), ഡോ. ഋഷിക ബച്ചാനി (ഡിഎൻബി റസിഡൻ്റ്) എന്നിവരടങ്ങുന്ന വിദഗ്‌ധ സംഘമാണ് മൈക്രോസർജറിയുടെ മറ്റ് സര്‍ജന്‍മാര്‍.

സര്‍ജറിക്ക് ശേഷം വിരലിൻ്റെ പ്രവര്‍ത്തനം സാധാരണ നിലയിലായെന്ന് ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ വ്യക്തമാക്കി. കൈകളുടെ പ്രവര്‍ത്തന സാധാരണനിലാക്കുക മാത്രമല്ല മുറിച്ചുമാറ്റപ്പെട്ട ശരീരഭാഗത്തിൻ്റെ ടിഷ്യൂ ഉപയോഗം കൂടിയാണ് ഇവിടെ നടന്നതെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ എടുത്തു പറഞ്ഞു.

"വിരലുകൾ, കാൽവിരലുകൾ, തലയോട്ടി, ചെവി, മുകളിലെ കൈകാലുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ശരീരഭാഗങ്ങളുടെ 700-ലധികം റീ ഇംപ്ലാന്‍റേഷനുകള്‍ ആശുപത്രി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്," സങ്കീർണ്ണമായ മൈക്രോസർജറിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്ലാസ്റ്റിക്, കോസ്മെറ്റിക്, ഹാൻഡ് മൈക്രോസർജറി വിഭാഗം സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റും മേധാവിയുമായ ഡോ. മഹേഷ് മംഗൾ പറഞ്ഞു.

രോഗികളും ബന്ധുക്കളും വേര്‍പ്പെട്ട ഭാഗങ്ങള്‍ അപകട സ്ഥലത്ത് ഉപേക്ഷിക്കാറാണ് പതിവ്, എന്നാല്‍ അത് ആശുപത്രിയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ട് വരണമെന്നും മഹേഷ് പറഞ്ഞു. " അപകടങ്ങളില്‍ പരിക്കേല്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഛേദിക്കപ്പെട്ട ശരീരഭാഗങ്ങള്‍ സമയബന്ധിതമായി എത്തിച്ചാല്‍ ചിലപ്പോള്‍ രോഗിയുടെ അതി ജീവനത്തിന് സഹായിച്ചേക്കാം," മഹേഷ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Also Read:യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിലവസരവും സ്‌ത്രീകൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായവും; എൻഡിഎയുടെ പ്രകടന പത്രികയില്‍ വാഗ്‌ദാനങ്ങളേറെ

TAGGED:

THUMB RECONSTRION SURGERY
DELHI THUMB RECONSTRION SURGERY
TOE TRANSFER
DELHI DOCTORS REBUILD THUMB
AMPUTATION RECOVERY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പൂട്ട്‌ വീണ് മൂപ്പീന്‍സ് കുന്ന്; വികസനം കാത്ത് നടപ്പാത, സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് മാഹി സമ്മാനിക്കുന്നത് നിറം മങ്ങിയ കാഴ്‌ചകള്‍

പന്തം പോലെ ജ്വലിക്കും; വഴിനീളെ 'തീപ്പൂമരം', തേയിലച്ചെരുവുകള്‍ക്കിത് പൂക്കാലം

തോണിയിലേറി തെയ്യങ്ങൾ അരയി ദേശത്തേക്ക്; അപൂർവ കാഴ്‌ചയായി കാർത്തിക കാവിലെ കളിയാട്ടം

അനന്തഭദ്രത്തിന് 20 വർഷം: ശിവക്കാവും ദിഗംബരനും കുഞ്ഞൂട്ടനും ഇന്നും മലയാളികൾക്ക് ആവേശം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.