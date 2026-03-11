മാതാപിതാക്കളുടെ മൃതദേഹത്തിൽ അനാട്ടമി ക്ലാസെടുത്ത് മകൻ; പഠിപ്പിച്ചത് ദമ്പതികളുടെ അവസാന ആഗ്രഹ പ്രകാരം
മരണശേഷം തങ്ങളുടെ ശരീരം വിദ്യാർഥികൾക്ക് പഠിക്കാൻ വിട്ടുനൽകണമെന്നായിരുന്നു ഡോ. രാവണയുടെയും ഭാര്യ ഡോ. സുശീലാദേവിയുടെയും ആഗ്രഹം. അതും തങ്ങളുടെ മകൻ തന്നെ തങ്ങളുടെ ശരീരം വച്ച് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ ആഗ്രഹം.
Published : March 11, 2026 at 8:29 PM IST
ബെംഗളൂരു: മരണാനന്തരം അവയവദാനം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മഹത്വം പലപ്പോഴും വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിക്കാറുണ്ട്. അവയവം ദാനം ചെയ്യുന്നതിൽ ഇന്ത്യ മുൻപന്തിയിൽ തന്നെ എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ മരണശേഷം ശരീരം ദാനം ചെയ്യുന്നതിൽ അത്ര മുന്നിലല്ലെന്നതാണ് സത്യം. എന്നാൽ മാതാപിതാക്കളുടെ ശരീരം ദാനം ചെയ്ത് ഹ്യൂമണ് അനാട്ടമി വിഷയത്തിൽ ക്ലാസും നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബെലഗാവി സ്വദേശി ഡോ. മഹാന്തേഷ് രാമണ്ണവർ.
ഇപ്പോള് രാജ്യത്തിന് മാതൃകയാവുകയാണ് ഡോ. മഹാന്തേഷ് രാമണ്ണവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ. മരണശേഷം തങ്ങളുടെ ശരീരം വിദ്യാർഥികൾക്ക് പഠിക്കാൻ വിട്ടുനൽകണമെന്നായിരുന്നു ഡോ. രാവണയുടെയും ഭാര്യ ഡോ. സുശീലാദേവിയുടെയും ആഗ്രഹം. അതും തങ്ങളുടെ മകൻ തന്നെ തങ്ങളുടെ ശരീരം വച്ച് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ ആഗ്രഹം.
കർണാടകയിലെ ബെലഗാവിയിലാണ് ഈ അപൂർവ സംഭവം നടക്കുന്നത്. ബിഎം കങ്കൺവാടി ആയുർവേദ കോളജിലെ അനാട്ടമി വിഭാഗം മേധാവിയാണ് ഡോ. മഹാന്തേഷ് രാമണ്ണവർ. മാർച്ച് ഒൻപതിനാണ് (തിങ്കളാഴ്ച) മഹാന്തേഷിൻ്റെ അമ്മയും ആയുർവേദ ഡോക്ടറുമായ സുശീലാദേവി ബി. രാമണ്ണവർ മരിച്ചത്. 101 വയസായിരുന്നു സുശലാദേവിക്ക്.
18 വർഷം മുൻപ് സ്വന്തം പിതാവിൻ്റെ മൃതദേഹവും വിദ്യാർഥികൾക്ക് പഠിക്കാൻ മഹാന്തേഷ് വിട്ടുനൽകിയിരുന്നു. മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ തൻ്റെ മൃതദേഹം വച്ച് മകൻ തന്നെ വിദ്യാർഥികളെ പഠിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു രാമണ്ണയുടെ ആഗ്രഹമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.
2008 നവംബർ 13 നാണ് സ്വാതന്ത്രസമര സേനാനിയും ഡോക്ടറുമായ രാമണ്ണവർ അന്തരിച്ചത്. പിതാവിൻ്റെ ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അന്ന് ഡോ. മഹാന്തേഷ് രാമണ്ണവർ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ശരീരം കീറിമുറിച്ച് വിദ്യാർഥികളെ പഠിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോഴിതാ അമ്മയുടെ മൃതദേഹവും വിട്ട് നൽകികൊണ്ട് മാതൃകയാവുകയാണ് മഹാന്തേഷ്.
ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ബൈലഹോംഗലിൽ നിന്ന് ബിഎം കങ്കൺവാടി കോളജിൽ എത്തിച്ച ഡോ. സുശീലാദേവിയുടെ മൃതദേഹം ആദരപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു. അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ച ശേഷം മൃതദേഹം കങ്കൺവാടി കോളജിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു. അനാട്ടമി വിഭാഗം ലബോറട്ടറിയിലാണ് സുശീലാദേവിയുടെ മൃതദേഹം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതെ ലബോറട്ടറിയിൽ തന്നെയാണ് രാമണ്ണയുടെയും മൃതദേഹവും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.
''അമ്മയുടെ അവസാന ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇത്. അത് നിറവേറ്റാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. എങ്കിലും അതിന് മാനസികമായ ചില തയ്യാറെടുപ്പ് ആവശ്യമാണ്. എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉപദേശവും മാർഗനിർദേശവും സ്വീകരിച്ച് കെഎൽഇയുടെ ഓണററി എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡോ. പ്രഭാകർ കോറെയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാൻ അമ്മയുടെ പോസ്റ്റ്മാർട്ടം നടത്തും", ഡോ മഹാന്തേഷ് പറഞ്ഞു.
അയ്യായിരം പേർ അവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റായ രാമണ്ണവർ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് വഴി ദാനം ചെയ്യാൻ തയ്യാറയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 35 പേർ ഞങ്ങളുടെ കങ്കൺവാടി ആയുർവേദ കോളേജിനും 200 പേർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മെഡിക്കൽ കോളേജിനും, ആയിരത്തിലധികം മൃതദേഹങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റ് വഴി സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ മെഡിക്കൽ കോളജുകൾക്ക് ദാനം ചെയ്യാൻ തയാറാണെന്ന് മഹാന്തോഷ് പറഞ്ഞു.
''രാജ്യത്തിന് മാതൃകാവുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ ശരീരം ദാനം ചെയ്തത്. ആദ്യം ഞങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ ശരീരം പഠനത്തിനായി എൻ്റെ സഹോദരൻ വിട്ടുനൽകി. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അമ്മയുടെയും അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഈ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധ പന്തുണയും നൽകും'' - മഹാന്തേഷിൻ്റെ സഹോദരി വിജയലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു.
"ശരീരദാനത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക മാത്രമല്ല. സ്വന്തം ശരീരം ദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഡോ. മഹാന്തേഷ് രാമണ്ണവറിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ മുഴുവൻ ലോകത്തിനും മാതൃകയാവുകയാണ്. അവരുടെ മഹത്തായ പ്രവർത്തനത്തെ നമ്മൾ എത്ര പ്രശംസിച്ചാലും മതിയാവില്ല. ശരീരദാനത്തിലും അവയവദാനത്തിലും ലോകത്ത് ശ്രീലങ്ക ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. നമ്മുടെ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയിൽ, കൂടുതൽ ആളുകൾ ശരീരദാനത്തിന് മുന്നോട്ട് വരണം," മുൻ ബെലഗാവി മേയർ വിജയ് മോർ പറഞ്ഞു.
