ETV Bharat / bharat

നിഖാബ് വിവാദം; വനിതാ ഡോക്‌ടർ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചില്ലെന്ന് അധികൃതര്‍

ശനിയാഴ്‌ചയായിരുന്നു ജോലിയിയിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി. എന്നാൽ ഏഴ്‌ മണിയായിട്ടും ഡോക്‌ടർ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല.

NITISH HIJAB CONTROVERSY DOCTOR NAQAB REMOVED BIHAR CM NUSRAT PARVEEN
Doctor Whose Naqab Was Removed By Nitish Kumar (Screengrab)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 21, 2025 at 10:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പട്‌ന: ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ പൊതുവേദിയിൽ വച്ച് നിഖാബ് നീക്കം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിലെ വനിതാ ഡോക്‌ടർ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചില്ല. ശനിയാഴ്‌ച വൈകുന്നേരം ഏഴ്‌ മണിക്ക് മുമ്പായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിരുന്നു ഡോക്‌ടർ നുസ്രത്ത് പർവീനിന് നൽകിയ നിർദേശമെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

ശനിയാഴ്‌ചയായിരുന്നു ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി. തിങ്കാളാഴ്‌ച പർവീൻ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുമോ എന്നതിൽ ഉറപ്പില്ലെന്ന് സർജൻ അവിനാശ് കുമാർ സിങ് പറഞ്ഞു. വിഷയത്തിൽ ഡോക്‌റുടെ പ്രതികരണം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

"ഇന്ന് ഏകദേശം അഞ്ച്-ആറ് പേർ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിൽ പർവീൻ ഇല്ലായിരുന്നു. പട്ടികയിൽ അവരുടെ പേരുണ്ട്. പക്ഷെ പട്‌നയിലെ സിവിൽ സർജൻ ഓഫിസിൽ നിന്നും അവരുടെ അപ്പോയിൻ്റമെൻ്റ് ലെറ്റർ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസരിച്ച് ഉദ്യോഗാർഥികൾ പട്‌നയിലെ സിവിൽ സർജൻ ഓഫിസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, തുടർന്ന് അവരുടെ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കണം", എന്നും സർജൻ പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അതേസമയം, നിതീഷ്‌ കുമാറിനെ ന്യായീകരിച്ച് ബിഹാർ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ രംഗത്തെത്തി. ഇത് ഒരു പിതാവിന് മകളോടുള്ള സ്‌നേഹപ്രകടനം മാത്രമാണെന്നും അച്ഛനും മകളും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടാകാറില്ലേ എന്നും ഗവർണർ ചോദിച്ചു. നിതീഷ്‌ കുമാർ പെൺകുട്ടികളെ സ്വന്തം മക്കളെപ്പോലെയാണ് കാണുന്നതെന്നും ഗവർണർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ഡിസംബർ 15 നാണ് വിവാദത്തിനിടയാക്കിയ സംഭവം നടന്നത്. പട്‌നയില്‍ വച്ച് നടന്ന ഒരു ചടങ്ങിൽ സർക്കാർ ജോലി നിയമന കത്ത് നൽകുന്നതിനിടെയാണ് നിതീഷ്‌ കുമാര്‍ മുസ്ലീം വനിതാ ഡോക്‌ടറുടെ മുഖാവരണം വലിച്ചൂരിയത്. ക്യാമറയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ എന്താണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നുസ്രത്ത് പർവീനോട് നിതീഷ് കുമാർ ചോദിച്ചു. തുടർന്ന് അത് ഊരിമാറ്റാൻ പറയുകയും പെട്ടന്ന് മുഖാവരണം തഴേക്ക് വലിക്കുകയുമായിരുന്നു.

സംഭവത്തിൻ്റെ വീഡിയോകൾ വൈറലായതോടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തെറ്റായ പെരുമാറ്റത്തിൽ നെറ്റിസൺമാർ പ്രതികരിച്ചു. സംഭവത്തിൻ്റെ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായതോടെ ആർ‌ജെ‌ഡി, കോൺഗ്രസ് തുടങ്ങിയ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ അനുബന്ധ വീഡിയോകൾ പങ്കിടുകയും അദ്ദേഹത്തെ രൂക്ഷമായിവമര്‍ശിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

നിതീഷ് കുമാറിൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥയ്ക്ക് കാര്യമായ എന്തോ സംഭവിച്ചെന്നാണ് ആർ‌ജെ‌ഡി എക്‌സില്‍ കുറിച്ചത്. ഒരു വനിതാ ഡോക്‌ടറുടെ മുഖാവരണം വലിച്ചൂരിയ സംഭവത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ്‌ കുമാര്‍ രാജിവയ്‌ക്കണമെന്നായിരുന്നു കോണ‍ഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

Also Read: രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ അഹമ്മദാബാദ് എയര്‍ ഇന്ത്യ ദുരന്തം; ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനദുരന്തങ്ങളിലൊന്ന്

TAGGED:

NITISH HIJAB CONTROVERSY
DOCTOR NAQAB REMOVED
BIHAR CM
NUSRAT PARVEEN
NITISH KUMAR NIQAB PULL CONTROVERSY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.