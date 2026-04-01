ETV Bharat / bharat

63-ാം വയസ്സിലും ഊർജസ്വലൻ; 48 വർഷത്തിനിടെ 107 തവണ രക്തം ദാനം ചെയ്ത് ഡോക്‌ടര്‍ മാതൃകയാകുന്നു

ഏകദേശം അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടുകളായി നിസ്വാർത്ഥമായി രക്തം ദാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഡോ. ​​സർജീവ് സിങ് യാദവ്.

BLOOD DONATION DOCTOR SARJEEV SINGH YADAV HEALTH രക്തദാനം
Representational image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 1, 2026 at 3:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: "രക്തദാനം മഹാദാനം" എന്നാണ് പൊതുവേ പറയാറുള്ളത്. ഒരാൾക്ക് രക്തം പകർന്നു നൽകുന്നത് മികച്ച ഒരു കാരുണ്യ സേവനം കൂടിയാണ്. 48 വർഷത്തിനിടെ 107 തവണ രക്തം ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് മാതൃകയാവുകയാണ് ഡോ. സർജീവ് സിങ് യാദവ്. മികച്ച ദന്തരോഗവിദഗ്‌ധൻ എന്ന നിലയിൽ മിക്കവർക്കും സുപരിചിതനായ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം.

ഡോക്‌ടർ എന്നതിലുപരി ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. ഏകദേശം അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടുകളായി നിസ്വാർത്ഥമായി രക്തം ദാനം ചെയ്യുന്ന ഡോ. സർജീവ് സിങ് യാദവ്, ഒസ്‌മാനിയ സർക്കാർ ദന്താശുപത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പലാണ്. രക്തം വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി വിളിക്കുന്ന ആരുടെ അടുത്തേക്കും രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ ഇല്ലാതെ ഒരു മടിയും കൂടാതെ ഇദ്ദേഹം എത്തും. നിർധന കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾ പോലും കൃത്യസമയത്ത് ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ മരണപ്പെടരുതെന്നാണ് ഡോക്‌ടറുടെ ആഗ്രഹം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

48 വർഷത്തിനിടെ 107 തവണ രക്തം ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് പ്രചോദനാത്മകമായ ഒരു മാതൃക ഇദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്‌ച വീണ്ടും ഒരു മെഗാ രക്തദാന ക്യാമ്പിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു. 63 വയസ്സിലും ഉന്മേഷവാനും ഊർജ്ജസ്വലനുമാണ് ഡോക്‌ടർ; ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിയാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ.

“ഞാൻ അതിരാവിലെ ഉണർന്ന് യോഗയും ലഘുവായ വ്യായാമമുറകളും പരിശീലിക്കും. എന്‍റെ ഭക്ഷണക്രമം ലളിതവും സന്തുലിതവുമാണ്” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തിനകൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ വിഭവങ്ങളും പഴങ്ങളുമാണ് പ്രഭാതഭക്ഷണം. ഉച്ചഭക്ഷണം അരി, ചപ്പാത്തി, പരിപ്പ്, ഇലക്കറികൾ, സാലഡുകൾ എന്നിവയായിരിക്കും. അത്താഴം ലഘുവും ദഹിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതുമായ വിഭവങ്ങളാണ്. 25 വർഷം മുമ്പ് മാംസാഹാരം ഉപേക്ഷിച്ചതായും തനിക്ക് ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നും ഡോക്‌ടർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

സഹപ്രവർത്തകരും വിദ്യാർത്ഥികളും അദ്ദേഹത്തെ സമർപ്പിതനായ ഒരു ഡോക്ടറും കരുണയുള്ള മനുഷ്യനുമായാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. “അദ്ദേഹം ദന്തചികിത്സ മാത്രമല്ല, മാനവികതയും പഠിപ്പിക്കുന്നു” എന്ന് ആശുപത്രിയിലെ ഒരു സ്റ്റാഫ് പറഞ്ഞു. രക്തം ലഭിക്കാതെ അപകടത്തിലാകുന്ന ജീവിതങ്ങൾക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങായി മാറുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെപ്പോലുള്ള വ്യക്തികൾ. എണ്ണമറ്റ ജീവനുകൾ രക്ഷിക്കുന്ന ഡോ. സർജീവിനെപ്പോലുള്ളവർ ഈ നാടിന്‍റെ മുതൽക്കൂട്ടാണ്.

സമാനമായി 117 തവണ രക്തദാനം നടത്തിയ വ്യക്തിയാണ് തെലങ്കാനയിലെ വികാരാബാദ് സ്വദേശി സായ് ചൗധരി. രക്തദാനത്തെ ആജീവനാന്ത ദൗത്യമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണെന്ന് സായ് പറയുന്നു. സായിയുടെ ഈ പ്രവർത്തനത്തെ മാനിച്ച് അന്താരാഷ്‌ട്ര വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വികാരാബാദ് കലക്‌ടറേറ്റിൽ വച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചിരുന്നു.

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.