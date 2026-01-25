യുവാവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അരക്കിലോ തൂക്കമുള്ള കല്ല് പുറത്തെടുത്തു; അപൂര്വ്വ ശസ്ത്രക്രിയ
ബുദ്ധ് സിങ് എന്നയാളാണ് 18 വർഷമായി അസഹനീയമായ വയറുവേദന സഹിക്കുന്നത്. ശസ്ത്രിക്രിയ വഴി പുറത്തെടുത്തത് 500 ഗ്രാം ഭാരം വരുന്ന കല്ലാണ്.
Published : January 25, 2026 at 11:03 AM IST
ഭോപ്പാൽ: മധ്യപ്രദേശിലെ പന്നയിൽ 18 വർഷമായി തീവ്രമായ വയറുവേദന അനുഭവിച്ചിരുന്ന യുവാവിന് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ആശ്വാസം നൽകി ഡോക്ടർമാർ. പന്നയിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ഡോക്ടർ എച്ച്.എൻ. ശർമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ശസ്ത്രക്രിയയിൽ യുവാവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് 500 ഗ്രാം (അരക്കിലോ) തൂക്കമുള്ള കല്ലാണ് പുറത്തെടുത്തത്.
പന്നയിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ഡോ. എച്ച്.എൻ. ശർമ്മ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചാണ് ഈ അപൂർവ്വ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്. ദേവേന്ദ്രനഗർ തഹസീൽ സ്വദേശിയായ 32 വയസുകാരൻ ബുദ്ധ സിംഗാണ് ചികിത്സ തേടിയത്. കഴിഞ്ഞ 18-20 വർഷമായി ഇയാൾ മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോഴുള്ള നീറ്റലും കഠിനമായ വയറുവേദനയും കാരണം കഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു. മുൻപ് പല ഡോക്ടർമാരെയും കാണിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. ഒടുവിൽ ഡോ. ശർമ്മയെ സമീപിച്ചപ്പോഴാണ് വയറ്റിൽ വലിയൊരു കല്ലുണ്ടെന്നും ശസ്ത്രക്രിയ അനിവാര്യമാണെന്നും കണ്ടെത്തിയത്. അങ്ങനെയാണ് പന്നയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുന്നത്.
ഏകദേശം 18 വർഷമായി രോഗി വൃക്കയിലെ കല്ല് വേദനയാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകയായിരുന്നു. ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 500 ഗ്രാം ഭാരമുള്ള കല്ലാണ് സിങ്ങിൻ്റെ വയറ്റിൽ നിന്നും പുറത്തെടുത്ത്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഡോക്ടർ ശർമ്മ പറഞ്ഞു.
"രോഗി കഴിഞ്ഞ 18 വർഷമായി ഈ വേദന സഹിക്കുകയായിരുന്നു. തന്റെ കരിയറിൽ ഇതിനോടകം 65-70 കല്ല് ശസ്ത്രക്രിയകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും, എന്നാൽ താൻ പുറത്തെടുത്തതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കല്ലാണിതെന്നും" ഡോ. എച്ച്.എൻ. ശർമ്മ പറഞ്ഞു. പന്ന പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത്തരം സങ്കീർണ്ണമായ ശസ്ത്രക്രിയകൾ വിജയകരമായി നടക്കുന്നത് വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തെ വലിയ നേട്ടമായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.
സമാന സംഭവം
അടുത്തിടെയാണ് കൊൽക്കത്തയിലെ ആർജി കാർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ 13 വയസുകാരിയുടെ വയറ്റിൽ നിന്നും ഹെയർക്ലിപ്പ് നീക്കം ചെയ്തത്. അസഹനീയമായ വയറുവേദനയെ തുടർന്നാണ് കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സക്കായി കൊണ്ടുവരുന്നത്.
വയറുവേദനയുടെ കാരണം കണ്ടെത്താൻ ആദ്യം എക്സറേ എടുത്തു നോക്കി. അങ്ങനെയാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ വയറ്റിൽ ഹെയര്ക്ലിപ് കണ്ടെത്തിയത്. തലയിലിടുന്ന തട്ടത്തില് കുത്തുന്ന ഹെഡ്പിന്നായിരുന്നു ഇത്. പാൻക്രിയാസിലേക്ക് തുളച്ചുകയറിയ നിലയിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടിക്ക് അസഹനീയമായ വേദന അനുഭവപ്പെട്ടതെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു.
ഏകദേശം അഞ്ച് സെൻ്റീമീറ്ററോളം നീളമുണ്ടായിരുന്നു ഹെഡ്പിന്നിന്. ഇത് നീക്കം ചെയ്യാൻ ആദ്യം ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താം എന്നായിരുന്നു തീരുമനിച്ചത്. എന്നാല് ശസ്ത്രക്രിയ രക്തസ്രാവത്തിനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ എൻഡോസ്കോപ്പിയിലൂടെയാണ് ഹെയർക്ലിപ്പ് നീക്കം ചെയ്തത്.
