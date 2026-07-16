ധാർവാഡിൽ ഡോക്ടർ ഫ്ലാറ്റിനുള്ളിൽ കുത്തേറ്റു മരിച്ചു; ഭാര്യ കസ്റ്റഡിയിൽ, മകന് ഗുരുതര പരിക്ക്
ഇതുവരെയും പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അന്വേഷണങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിന് ശേഷമേ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ പറയാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
Published : July 16, 2026 at 12:35 PM IST
ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിലെ ധാർവാഡിൽ ഫ്ലാറ്റിനുള്ളിൽ ഡോക്ടറെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ അനസ്തറ്റിസ്റ്റായ ഡോ. കിരൺ ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ എട്ടുവയസ്സുകാരനായ മകനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
സംഭവം ഫ്ലാറ്റിനുള്ളിൽ
ധാർവാഡ് ബാരകോട്രി റോഡിലെ റാങ്ക സ്റ്റെല്ലോ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതകം നടന്നത്. ചിരായു ആശുപത്രിയിലെ അനസ്തറ്റിസ്റ്റായ ഡോ. കിരൺ ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്. കിരണിൻ്റെ ഭാര്യ പ്രിയങ്ക നേത്രരോഗ വിദഗ്ധയാണ്. ധാർവാഡ് സബർബൻ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം. വിവരമറിഞ്ഞയുടൻ സബർബൻ പൊലീസും ഹുബ്ബള്ളി-ധാർവാഡ് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ എൻ. ശശികുമാറും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
ഭാര്യ കസ്റ്റഡിയിൽ
മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ കമ്മിഷണർ എൻ. ശശികുമാർ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു. ബന്ധുക്കൾ ഫോണിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ കിരൺ വിശ്രമിക്കുകയാണെന്നാണ് ഭാര്യ പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞത്. വൈകുന്നേരമായിട്ടും ഫോൺ എടുക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് സംശയം തോന്നിയ ബന്ധുക്കൾ ഫ്ലാറ്റിലെത്തിയപ്പോഴാണ് രക്തത്തിൽ കുളിച്ചുകിടക്കുന്ന നിലയിൽ ഡോക്ടറെ കണ്ടെത്തിയത്. സമീപത്തുതന്നെ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നിലയിൽ കുട്ടിയുമുണ്ടായിരുന്നു. കൊലപാതകം നടക്കുമ്പോൾ മൂന്നുപേർ മാത്രമാണ് ഫ്ലാറ്റിലുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ കർശന സുരക്ഷയുള്ളതിനാൽ പുറത്തുനിന്നൊരാൾ വന്ന് കൃത്യം നടത്താനുള്ള സാധ്യതയില്ല.
ഭാര്യ പ്രിയങ്കയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവർ കടുത്ത മാനസികാഘാതത്തിലാണെന്നും പരസ്പരവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നും കമ്മിഷണർ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്താനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാത്രിയാണ് സംഭവം നടന്നതെന്നും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നുമാണ് ഇവർ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞത്. കുടുംബാംഗങ്ങൾ വിളിച്ചപ്പോൾ ഇവർ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ബന്ധുക്കൾ പലതവണ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഭാര്യ പ്രിയങ്ക പുറത്തുപോയിരിക്കുകയാണെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞിരുന്നു. തുടർന്ന് ബന്ധുക്കൾ അയൽക്കാരെയും വിവരമറിയിച്ചു.
കുട്ടി അപകടനില തരണം ചെയ്തു
വൈകുന്നേരം നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയ സമയത്താണ് തനിക്ക് വിവരം ലഭിച്ചതെന്നും ഉടൻ തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തിയെന്നും കമ്മിഷണർ പറഞ്ഞു. താൻ എത്തുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ജീവനുണ്ടായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ കുട്ടി സുരക്ഷിതനാണെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ മറ്റ് തടസ്സങ്ങളില്ലെന്നും കമ്മിഷണർ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ കുട്ടി കടുത്ത മാനസികാഘാതത്തിലായതിനാൽ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല. കുട്ടിക്ക് ചില മരുന്നുകൾ നൽകിയിരുന്നതായി പറയുന്നുണ്ട്. കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് ഈ അവസ്ഥയിലായതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. അയൽക്കാരുമായി ഇവർക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിലെ സിസിടിവി കാമറകൾ പൊലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
കുടുംബപ്രശ്നമെന്ന് സംശയം
കുടുംബത്തിൽ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നതായി കിരണിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു. ഭാര്യയാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്നാണ് ബന്ധുക്കളുടെ പ്രധാന ആരോപണം. ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നത് ഭാര്യ തന്നെയാണ്. ഫ്ലാറ്റിന് മറ്റ് വാതിലുകളില്ല. ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിനിടെയാകാം കൊലപാതകം നടന്നതെന്നാണ് പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നത്.
സംഭവത്തിന് പിന്നിലെ യഥാർഥ കാരണം ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും ഇതിന് ശേഷം മാത്രമേ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാകൂ. സബർബൻ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും കമ്മിഷണർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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