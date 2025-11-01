വയറിനകത്ത് 138 നാണയങ്ങൾ, 173 ആണികൾ... ലോകത്ത് ഇതാദ്യം; ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്ത് ലോക റെക്കോഡ്സിൽ ഇടംപിടിച്ച് ഡോക്ടർ
രോഗിയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് 138 നാണയങ്ങൾ, 173 ആണികൾ, 107 വെടിയുണ്ട ഷെല്ലുകൾ, രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കഷ്ണങ്ങൾ, അഞ്ച് നട്ടുകളും ബോൾട്ടുകളും എന്നിവയെല്ലാം നീക്കം ചെയ്താണ് ഡോക്ടർ ഏഷ്യൻ റെക്കോർഡ്സിൽ ഇടം പിടിച്ചത്.
ചണ്ഡീഗഡ്: ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഓടുന്ന, ഏറ്റവും വലിയ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം നിർത്താതെ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾക്ക് ഏഷ്യൻ റെക്കോർഡ്സിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഏഷ്യൻ റെക്കോർഡ്സിൽ ഇടം പിടിച്ച ഒരാളെ പരിച്ചയപ്പെട്ടാലോ?
പേര് ഗഗൻ ദീപ് ഗോയൽ. ആളൊരു ഡോക്ടറാണ്. രോഗിയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് 138 നാണയങ്ങൾ, 173 ആണികൾ, 107 വെടിയുണ്ട ഷെല്ലുകൾ, രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കഷണങ്ങൾ, അഞ്ച് നട്ടുകളും ബോൾട്ടുകളും എന്നിവയെല്ലാം നീക്കം ചെയ്താണ് ഡോക്ടർ ഏഷ്യൻ റെക്കോർഡ്സിൽ ഇടം പിടിച്ചത്. തുടർച്ചയായ നാല് ദിവസത്തെ എൻ്റോസ്കോപ്പി പരിശോധനയിലൂടെയാണ് ഡോക്ടർ ഇത് പുറത്തെടുത്തത്. ലോകത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം. ഇതിനോടകം തന്നെ ഇത് ഒരു ചർച്ചയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.
സംഭവം ഇങ്ങനെ:
2015ലാണ് രാജ്പാൽ സിങ് എന്ന യുവാവ് ചികിത്സക്കായി ഡോക്ടർ ഗഗൻദീപിൻ്റെ അടുത്തെത്തുന്നത്. സ്ഥിരമായുള്ള വയറുവേദനയായിരുന്നു രാജ്പാലിൻ്റെ പ്രശ്നം. സ്കാനിങ് ചെയ്തതിലൂടെ രാജ്പാലിൻ്റെ വയറിൽ നിന്നും നാണയങ്ങളും ആണികളും പ്ലാസ്റ്റിക് കഷ്ണങ്ങളും പോലെ നിരവധി സാധനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി.
മാനസിക അസ്വസ്ഥതയുള്ള രാജ്പാൽ ടെൻഷൻ വരുമ്പോള് കൈയിൽ കിട്ടുന്നതെല്ലാം എടുത്ത് വിഴുങ്ങും. സ്കാനിങ് കഴിഞ്ഞ് ഉടൻ തന്നെ ഡോ.ഗഗൻദീപ് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.
എൻ്റോസ്കോപ്പി വഴി ഒരു നാണയമോ ബാറ്ററി സെല്ലുകളോ ഓക്കെ നീക്കം ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്ത രോഗികളെ രാജ്പാൽ നേരിട്ടെത്തി കാണുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 500ലധികം വസ്തുക്കളുള്ള രാജ്പാലിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും എൻ്റോസ്കോപ്പി വഴി നാണയങ്ങളും ആണികളും നീക്കം ചെയ്യുക എന്നത് ഒരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു.
എട്ട് അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു ടീമിനെ രൂപീകരിക്കുക എന്നത് ഗഗൻദീപിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ അധികം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം എൻ്റോസ്കോപ്പി വഴി ചികിത്സിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തി. ഭക്ഷണ പൈപ്പിൽ ഒരു ട്യൂബ് തയാറാക്കി അതിൽ കാന്തം പിടിപ്പിച്ച് 138 നാണയങ്ങൾ, 173 ആണികൾ, 107 വെടിയുണ്ട കഷണങ്ങൾ, അഞ്ച് നട്ടുകളും ബോൾട്ടുകളും എന്നിവയെല്ലാം വയറ്റിൽ നിന്ന് ഓരോന്നായി നീക്കം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി.
നാല് ദിവസം നാല് മണിക്കൂർ ചെലവഴിച്ച് ഡോ. ഗഗൻദീപ് രാജ്പാൽ സിങ്ങിൻ്റെ വയറ്റിൽ നിന്നും വസ്തുക്കളെല്ലാം നീക്കം ചെയ്തു. മൊത്തം 16 മണിക്കൂറാണ് രാജ്പാൽ സിങ്ങിൻ്റെ വയറ്റിൽ നിന്നും ഇവ നീക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തത്. ഇതിനുമുമ്പ് ജപ്പാനിൽ 350 വസ്തുക്കൾ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ നീക്കം ചെയ്തെടുത്തിരുന്നു. എൻ്റോസ്കോപ്പിയിലൂടെ ഇത്രയധികം വസ്തുക്കൾ വയറിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായാണ്.
ഇത്രയേറെ സാധനങ്ങൾ വയറിൽ ഉണ്ടായതിനാൽ ഇത് ആമാശയത്തെ നല്ല രീതിയിൽ ബാധിച്ചിരുന്നു. ശസ്ത്രിക്രിയ ചെയ്യുമ്പോഴും വളരെ അധികം ശ്രദ്ധകൊടുത്താണ് ചെയ്തത് എതെങ്കിലും കാരണവശാൽ തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ ഇത് ശ്വാസകോശത്തിലേക്കും പോകാം. അതുകൊണ്ട് രോഗിയുടെ ജീവന് ഒരു ആപത്തും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഗഗൻദീപ് പറഞ്ഞു.
24 മണിക്കൂറിൽ ഒരാൾ സ്വന്തം ശരീരം ശ്രദ്ധിക്കാനായി ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും മാറ്റിവയ്ക്കണം എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. ജപ്പാനിൽ ആളുകൾ 100-120 വർഷം വരെ ജീവിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രായപരിധി 60-65 ആയി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പ്രധാന കാരണം ആളുകൾ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതാണെന്നും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു.
ഏഷ്യൻ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ മുമ്പ് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സമയക്കുറവ് കാരണം അവർക്ക് പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതിന് പുറമേ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
