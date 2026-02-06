'സ്കാൻ റിപ്പോർട്ട് മാറി ചികിത്സയും ശസ്ത്രക്രിയ നിർദേശവും'; നിയമ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ വയോധികയ്ക്ക് നീതി
66 കാരിയായ രോഗിക്ക് 60 കാരനായ രോഗിയുടെ സ്കാൻ റിപ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സ നടത്തിയ ഡോക്ടർക്കാണ് കോടതി പിഴ ചുമത്തിയത്.
Published : February 6, 2026 at 12:51 PM IST
ചെന്നൈ: സ്കാൻ റിപ്പോർട്ട് മാറി ചികിത്സ നൽകിയ സംഭവത്തിൽ ഡോക്ടർക്ക് 45,000 രൂപ പിഴ ചുമത്തി ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമ്മിഷൻ. മറ്റൊരാളുടെ സ്കാൻ റിപ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വയോധികയ്ക്ക് ചികിത്സ നൽകിയതിലാണ് നടപടി. തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുതുറൈപൂണ്ടി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ അബു ഹനീഫക്കാണ് പിഴ ചുമത്തിയത്.
66 വയസുള്ള സ്ത്രീയുടെ സ്കാൻ റിപ്പോർട്ടിന് പകരം 60 വയസുള്ള പുരുഷൻ്റെ സ്കാൻ റിപ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡോക്ടർ ചികിത്സിച്ചത്. തിരുതുറൈപൂണ്ടയിലെ കൊക്കലടി സ്വദേശിയാണ് 66 കാരിയായ ചിന്താമണി. വയറുവേദനയെ തുടർന്ന് 2025 ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് ചിന്താമണി തിരുതുറൈപൂണ്ടി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പരിശോധനക്കായി എത്തുന്നത്.
പരിശോധനക്ക് ശേഷം ആശുപത്രിക്കുള്ളിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കാൻ സെൻ്ററിൽ ഡോക്ടർ അബു ഹനീഫ സ്കാൻ ചെയ്യാനായി ചിന്താമണിയോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത റിപ്പോർട്ട് ചിന്താമണി ഡോക്ടറെ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്കാൻ റിപ്പോർട്ടിൽ വയറിന് പ്രശ്നമുണ്ടെന്നും ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമാണെന്നും ഡോക്ടർ ചിന്താമണിയോട് പറഞ്ഞു. കൂടാതെ ചില മരുന്നുകളും നിർദ്ദേശിച്ചു.
പത്ത് ദിവസം തുടർച്ചയായി മരുന്ന് കഴിച്ചതോടെ ചിന്താമണിയുടെ വയറുവേദന കൂടുതൽ കഠിനമായി. ഇതെതുടർന്ന് ജൂലൈ 10 ന് മറ്റൊരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ കാണിച്ചതോടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നത്. 60 വയസുള്ള ഗോവിന്ദരാജ് എന്ന ആളുടെ സ്കാൻ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചുള്ള മരുന്നുകളാണ് ചിന്താമണിക്ക് ഡോക്ടർ അബു നിർദ്ദേശിച്ചത്. ഇതെ തുടർന്ന് അവർ ആശുപത്രിയെ സമീപിച്ചപ്പോൾ അവർ കൃത്യമായ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല.
തുടർന്ന് ചിന്താമണി ജൂലൈ 25ന് ഒരു അഭിഭാഷകൻ വഴി ഡോക്ടർക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചു. സ്കാൻ റിപ്പോർട്ട് അബദ്ധത്തിൽ മാറി പോയതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ഷമാപണം നടത്തിയുള്ള മറ്റൊരു മറുപടി കത്ത് ഡോക്ടർ ഇവർക്ക് തിരിച്ച് അയക്കുകയും ചെയ്തു.
തുടർന്ന് ചിന്താമണി 2025 ഒക്ടോബർ 14 ന് തിരാവാരൂർ ഉപഭോക്ത്യ കമ്മിഷനിൽ ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. അതേസമയം അബദ്ധത്തിൽ സ്കാൻ റിപ്പോർട്ട് മാറി പോയതാണെന്നും നിർദ്ദേശിച്ച മരുന്ന് കഴിച്ച് അവർക്ക് ദോഷമോ പാർശ്വഫലങ്ങളോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും വാദിച്ച് ആശുപത്രി അധികൃതർ എതിർ സത്യവാങ്ങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചു.
എന്നാൽ ഈ വാദം ഉപഭോക്ത്യ കമ്മിഷൻ അംഗീകരിച്ചില്ല. ഈ കേസിൽ ഡോക്ടർ ചിന്താമണിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് അപകടമുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പെരുമാറിയത്. അതിനാൽ ചിന്താമണിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരമായി 35,000 രൂപയും നിയമപരമായ ചെലവുകൾക്കായി 10,000 രൂപയും നൽകണമെന്ന് കമ്മിഷൻ പറഞ്ഞു.
"തെറ്റായ സ്കാൻ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നെ ചികിത്സിച്ചത്. അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ച മരുന്നുകൾ കഴിച്ച് എനിക്ക് അലർജി ഉണ്ടായി. എൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമായിരുന്നു. ഡോക്ടർ കൃത്യമായ ചികിത്സ നൽകിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞൻ ഉപഭോക്ത്യ കമ്മിഷനെ സമീപിച്ചത്", - ചിന്താമണി പറഞ്ഞു.
