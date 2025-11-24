നല്ല മാര്ക്ക് നേടിയിട്ടും ജോലി ലഭിച്ചില്ല; യുഎസ് വിസ റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് ജീവനൊടുക്കി ഹൈദരാബാദിലെ യുവ ഡോക്ടർ
യുഎസ് വിസ നൽകുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കിയതോടെ എച്ച്1ബി വിസ ജെ1 വിസയിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള രോഹിണിയുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെട്ടു.
Published : November 24, 2025 at 1:03 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: യുഎസ് വിസ റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് ജീവനൊടുക്കി യുവ ഡോക്ടർ. തെലങ്കാനയിലെ ഗുണ്ടൂർ സ്വദേശിയായ രോഹിണി (38) യാണ് ജീവനൊടുക്കിയത്. കിർഗിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് എംബിബിഎസ് പൂർത്തിയാക്കിയ ഇവർ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പാണ് എച്ച്1ബി വിസയിൽ യുഎസിലേക്ക് പോയത്.
അവിടെയുള്ള ഒരു പ്രമുഖ ആശുപത്രിയിൽ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിച്ച ഇവർ എഴുതിയ മൂന്ന് ഘട്ട പരീക്ഷകളിലും നല്ല മാർക്ക് നേടി. ആരോഗ്യ വിദഗ്ദരുടെ കീഴിൽ പരിശീലനത്തിനുള്ള അവസരവും ലഭിച്ചു. തുടർന്ന് റെസിഡൻസി പ്രോഗ്രാമിലേക്കും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
എന്നാല്, യുഎസ് വിസ നൽകുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കിയതോടെ എച്ച്1ബി വിസ ജെ1 വിസയിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള രോഹിണിയുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെട്ടു. ഇതിൽ മനംനൊന്താണ് ഹൈദരാബാദിലെ വസതിയിൽ വച്ച് ഉറക്കഗുളികകൾ കഴിച്ച് രോഹിണി ജീവനൊടുക്കിയത്. അതേസമയം, കുടുംബാംഗങ്ങളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിലാണ് രോഹിണി ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്.
കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മിയാപൂർ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. രോഹിണിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ണീരോടെയാണ് കുടുബാംഗങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. തൻ്റെ മകൾ ധീരയായിരുന്നുവെന്നും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെന്നും അമ്മ ഡോ. ലക്ഷ്മീരാജ്യം പറഞ്ഞു. യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപിൻ്റെ കർശനമായ തീരുമാനങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥയായാണ് സഹോദരി ജീവനൊടുക്കിയത് എന്നായിരുന്നു സഹോദരൻ ഡോ. സുജൻ ബാബുവിൻ്റെ പ്രതികരണം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ട്രംപിൻ്റെ വിസ റദ്ദാക്കല് നടപടികള്
യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപിൻ്റെ വിസ റദ്ദാക്കല് നടപടികള് വ്യാപകമായി വിമര്ശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. നടപടി അനീതിയാണെന്നും വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ ഭാവി നശിപ്പിക്കുമെന്നമുള്ള വിമര്ശനങ്ങള് ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ട്. സുതാര്യമായ നടപടിക്രമങ്ങളില്ലാതെയാണ് വിസ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന ആരോപണവുമുണ്ട്.
ഡോക്ടര്മാര്, പരിശീലകര്, ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലും മറ്റും പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന നഴ്സുമാര് വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ജീവനക്കാര് തുടങ്ങിയവര് എച്ച് 1ബി വിസ പ്രകാരം യു എസിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളവരാണ്. എച്ച്1ബി വിസയുടെ പരിമിതപ്പെടുത്തല് ജീവന് രക്ഷാ ഗവേഷണം കുറയ്ക്കാനും നൂതനത കുറയ്ക്കാനും കാര്യക്ഷമത കുറയ്ക്കാനുമേ വഴി വയ്ക്കൂ എന്ന് അമേരിക്കന് അസോസിയേഷന് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസേഴ്സിന്റെ അധ്യക്ഷനായ ടോള്ഡ് വോള്ഫ്സണ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ബുദ്ധി കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അമേരിക്കയുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തെ സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്നത്. അവരോട് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടെന്ന് പറയുകയാണ് ട്രംപെന്നും നിങ്ങള് വേറെ എവിടേക്ക് എങ്കിലും പോയ്ക്കൊള്ളൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നതെന്നും ആരോപണം ഉയർത്തിയിരുന്നു.
ദീര്ഘവീക്ഷണമില്ലാത്ത ഈ നയം സര്വകലാശാലകളെ മാത്രമല്ല മുറിപ്പെടുത്തുക മറിച്ച് ഓരോ അമേരിക്കകാരനെയുമാണ്. നമ്മുടെ ഗവേഷണത്തെ ഇല്ലാതാക്കും. നമ്മടെ സമ്പദ്ഘടന ദുര്ബലപ്പെടുത്തും. നമ്മുടെ ആഗോള നേതൃത്വത്തിന് ഭീഷണിയാകുമെന്നും വോള്ഫ്സണ് പറഞ്ഞു.
ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാന് ശ്രമിക്കുക. അത്തരം ചിന്തകളുളളപ്പോള് 'ദിശ' ഹെല്പ് ലൈനില് വിളിക്കുക. Toll free helpline number: 1056, 0471-2552056)
ALSO READ: പൂഞ്ചിൽ മലയാളി സൈനികന് വീരമൃത്യു: പട്രോളിങ്ങിനിടെ കൊക്കയിൽ വീണു; വിടവാങ്ങിയത് മലപ്പുറം സ്വദേശി സജീഷ്