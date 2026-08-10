മറവിയിൽ മുങ്ങി ഡൽഹി മെട്രോ! രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ യാത്രക്കാർ മറന്നുവെച്ചത് ഇരുപതിനായിരത്തോളം സാധനങ്ങൾ!
ഡല്ഹി മെട്രോയില് ദിനം തോറും നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിരവധി വസ്തുക്കള്. ഇതില് 70 ശതമാനവും ഉടമകൾക്ക് തിരികെ നൽകിയെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്
By PTI
Published : August 10, 2026 at 7:46 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഓഫീസിലേക്കും കോളജിലേക്കുമുള്ള തിരക്കിലായിരിക്കും മിക്ക മെട്രോ യാത്രക്കാരും. ആ തിരക്കിനിടയിൽ കയ്യിലുള്ള ബാഗോ കുടയോ ഫോണോ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അത് അറിയുന്നത് ട്രെയിൻ ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും. ഡൽഹി മെട്രോ യാത്രക്കാരുടെ ഇത്തരം ‘മറവികളുടെ’ ഞെട്ടിക്കുന്ന കണക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ 20,000-ത്തോളം വസ്തുക്കളാണ് മെട്രോയിൽ അനാഥമായി കിടന്ന് അധികൃതർക്ക് ലഭിച്ചത്. ലഞ്ച് ബോക്സുകൾ മുതൽ വിലകൂടിയ ഗാഡ്ജെറ്റുകൾ വരെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ വലിയ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഡൽഹി മെട്രോ ഇന്ന് വിസ്മൃതിയുടെ കൂടെ പാതയാണെന്ന് പറയേണ്ടിവരും.
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ ഡൽഹി മെട്രോയിൽ ഏകദേശം 20,000 ത്തോളം വസ്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽ കോർപ്പറേഷൻ (ഡിഎംആർസി) ഡാറ്റ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇതില് 19,491 ഇനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൽ 70 ശതമാനവും വിജയകരമായി ഉടമകൾക്ക് തിരികെ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഡിഎംആർസി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. യാത്രക്കാർക്ക് സാധനങ്ങള് നഷ്ടപ്പെട്ടാല് ഉടന് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമെന്നും ട്രെയിൻ റേഡിയോ സംവിധാനം വഴി അറിയിപ്പുകൾ നൽകാമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
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നഷ്ടപ്പെട്ടതും കണ്ടെത്തിയതുമായ കേസുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളിലാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. യാത്രക്കാർക്ക് അവരുടെ കളഞ്ഞു പോയ വസ്തുക്കള് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നോ കശ്മീരി ഗേറ്റിലെ ഓഫിസിൽ നിന്നോ ശേഖരിക്കാവുന്നതാണ്. സ്വർണം, വെള്ളി, ആഭരണങ്ങൾ, മറ്റ് വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവ 48 മണിക്കൂർ സ്റ്റേഷനിൽ ഡിഎംആർസി ഓഫിസില് സൂക്ഷിക്കുകയും തുടർന്ന് കശ്മീരി ഗേറ്റിലെ ഓഫിസിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യും. ക്ലെയിം ചെയ്യാത്ത പണം ഏഴ് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഡിഎംആർസി അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും വിദേശ കറൻസി അംഗീകൃത ബാങ്കുകളുമായും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമായും ഏകോപിപ്പിച്ച് മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു.
മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, ലാപ്ടോപ്പുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ ലഭിച്ചാല് പരിശോധനയ്ക്കായി പൊലീസിന് അയയ്ക്കുന്നു. ക്രിമിനൽ ഇടപെടലുകളൊന്നും കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ, അത്തരം വസ്തുക്കൾ നിർദിഷ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നീക്കം ചെയ്യുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. നഷ്ടപ്പെട്ട മെട്രോ സ്മാർട്ട് കാർഡുകൾ 30 ദിവസത്തിനുശേഷം കൂടുതൽ പ്രോസസിങിനായി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫെയർ കളക്ഷൻ വകുപ്പിന് കൈമാറുമെന്ന് ഡിഎംആർസി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി.
ഒരിക്കലും ക്ലെയിം ചെയ്യാത്ത വസ്തുക്കൾക്ക്, കോർപ്പറേഷൻ അതിൻ്റെ നിർദിഷ്ട നിർമാർജന പ്രക്രിയ പിന്തുടരുന്നു. പൊതുവായ ക്ലെയിം ചെയ്യാത്ത വസ്തുക്കൾക്കും ഇ-മാലിന്യമല്ലാത്ത വസ്തുക്കൾക്കും ത്രൈമാസ ടെൻഡറുകൾ വിളിക്കാറുണ്ട്, തുടർന്ന് അവ ലേലത്തിനായി സ്റ്റോർസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിലേക്ക് അയയ്ക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. നഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തുക്കള് സാര്തി ആപ്പ് വഴിയോ, സ്റ്റേഷനുമായോ, ഓഫിസുമായോ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാന് കഴിയും.
നഷ്ടപ്പെട്ടതും കണ്ടെത്തിയതുമായ ഓഫിസിൽ ഒരു ഉൽപ്പന്നം നിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഡിഎംആര്സി വെബ്സൈറ്റില് ദൃശ്യമാകും. കണ്ടെടുത്ത വസ്തുവിൽ ഉടമയുടെ വിവരങ്ങള് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിട്ട് ആ വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെടും.
കണ്ടെടുത്ത വസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവവും മൂല്യവും അനുസരിച്ച് കോർപ്പറേഷൻ വ്യത്യസ്ത നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു. ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടർ ഐഡി പോലുള്ള സാധുവായ ഫോട്ടോ ഐഡൻ്റിറ്റി കാർഡ് ഹാജരാക്കി ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവ കണ്ടെത്തിയ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ യാത്രക്കാർക്ക് കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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