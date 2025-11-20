ETV Bharat / bharat

'സർക്കാർ കർഷകരോട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ്, മോദിയുടെ പാർട്ടിയൊരു അഴിമതി പാർട്ടി': പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കോയമ്പത്തൂർ സന്ദർശനത്തില്‍ ഡിഎംകെ നേതാവ് ഇളങ്കോവൻ

'ഒരു കൂട്ടം കർഷകർ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്‍റിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം നടത്താൻ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ, നാഗ്‌പൂരിൽ അവരെ തടഞ്ഞുനിർത്തി തിരിച്ചയക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്.' -കടുത്ത വിമർശനവുമായി ഡിഎംകെ നേതാവ് ടികെഎസ് ഇളങ്കോവൻ.

DMK leader TKS Elangovan (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 20, 2025 at 7:23 AM IST

ചെന്നൈ : കർഷകരുടെ വിഷയത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ കടുത്ത ഭാഷയില്‍ വിമർശിച്ച് ഡിഎംകെ നേതാവ് ടികെഎസ് ഇളങ്കോവൻ. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കോയമ്പത്തൂർ സന്ദർശനത്തില്‍ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കർഷകർ ഇപ്പോഴും പ്രക്ഷോഭം നടത്തുകയാണെന്നും ഇളങ്കോവൻ പറഞ്ഞു.

'പണത്തെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുകയാണ് മോദി. ബിഹാറിലെ ഓരോ സ്ത്രീക്കും അവർ 10,000 രൂപ നൽകി. അങ്ങനെ അവർ വിജയിച്ചു... അവരുടെ പാർട്ടി അഴിമതി നിറഞ്ഞൊരു പാർട്ടിയാണ്. ഒരു കൂട്ടം കർഷകർ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്‍റിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം നടത്താൻ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ, നാഗ്‌പൂരിൽ അവരെ തടഞ്ഞുനിർത്തി തിരിച്ചയക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. മോദി സർക്കാർ കർഷകരോട് പെരുമാറുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. കർഷകർ ഇപ്പോഴും പ്രക്ഷോഭത്തിലാണ്. സർക്കാർ മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. മുഴുവൻ കർഷക സമൂഹവും പ്രക്ഷോഭം നടത്തി, സർക്കാരിന് അത് പിൻവലിക്കേണ്ടിവന്നു.' -ഇളങ്കോവൻ പറഞ്ഞു.

ജൈവ കൃഷി ചെയ്യാൻ കർഷകരെ സർക്കാർ സജീവമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, ഒരു വർഷം മുമ്പ് ആരംഭിച്ച ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള ദേശീയ ദൗത്യത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് കർഷകർ ചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ചൊവ്വാഴ്‌ച പറഞ്ഞിരുന്നു. ജൈവ കൃഷിയുടെ വ്യാപനം 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കാർഷിക മേഖലയിലെ ആവശ്യമാണെന്നും ദക്ഷിണേന്ത്യൻ നാച്ചുറല്‍ ഫാമിങ് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുത്തവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌തു കൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറയുകയുണ്ടായി. രാസവളങ്ങളുടെയും കീടനാശിനികളുടെയും അമിത ഉപയോഗം മണ്ണിന്‍റെ ഫലഭൂയിഷ്‌ഠതയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിന്‍റെ ആഘാതം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഏക പരിഹാരം വിള വൈവിധ്യവൽക്കരണവും ജൈവ കൃഷിയും മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ജൈവ കൃഷിയുടെ വികാസം 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കാർഷിക മേഖലയുടെ ആവശ്യകതയാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി കൃഷിയിടങ്ങളിലും കാർഷിക മേഖലകളിലും രാസവസ്‌തുക്കളുടെ ഉപയോഗം വർധിച്ചു. രാസവളങ്ങളുടെയും കീടനാശിനികളുടെയും അമിത ഉപയോഗം കാരണം, മണ്ണിന്‍റെ ഫലഭൂയിഷ്‌ഠത കുറയുന്നു, മണ്ണിലെ ഈർപ്പം ബാധിക്കപ്പെടുന്നു, കാർഷികച്ചെലവ് എല്ലാ വർഷവും വർധിച്ചുവരികയാണ്. വിള വൈവിധ്യവത്‌ക്കരണത്തിലൂടെയും ജൈവ കൃഷിയിലൂടെയും മാത്രമേ ഇതിന് പരിഹാരം സാധ്യമാകൂ,' -പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സുസ്ഥിരത, കാലാവസ്ഥാ പ്രതിരോധശേഷി, സുരക്ഷിത ഭക്ഷണം എന്നിവയെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിൽ 15-ാം ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ (2025-26) ന്‍റെ, ഒരു സ്വതന്ത്ര കേന്ദ്രീകൃത പദ്ധതിയായി, ദേശീയ സ്വാഭാവിക കൃഷി ദൗത്യം (NMNF) കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചു. മണ്ണിന്‍റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവാസവ്യവസ്ഥ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ കാലാവസ്ഥാ പ്രതിരോധശേഷി കൈവരിക്കുന്നതിന് കർഷകന്‍റെ ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

