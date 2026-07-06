സ്റ്റാലിൻ്റെ പേര് മായ്ച്ചു; തമിഴ്നാട്ടിൽ ഡിഎംകെ-ടിവികെ പോര് രൂക്ഷം
ചെന്നൈയിൽനിന്ന് 48 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള നെമ്മേലിയിലെ പ്രതിദിനം 15 കോടി ലിറ്റർ (150 എംഎൽഡി) ശേഷിയുള്ള ശുദ്ധജല പ്ലാൻ്റിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ ശിലാഫലകം നീക്കിയതാണ് പുതിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിരിക്കുന്നത്
By PTI
Published : July 6, 2026 at 1:02 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിൽ ഭരണകക്ഷിയായ തമിഴക വെട്രി കഴകവും (ടിവികെ) പ്രതിപക്ഷമായ ഡിഎംകെയും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പോര് രൂക്ഷമാകുന്നു. നെമ്മേലി ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടന ശിലയിൽനിന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ സ്റ്റാലിൻ്റെ പേര് നീക്കം ചെയ്തെന്നാരോപിച്ച് ഡിഎംകെ രംഗത്തെത്തി. മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ്യുടെ സന്ദർശനത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് നടപടിയെന്നാണ് ഡിഎംകെയുടെ ആരോപണം.
ചെന്നൈയിൽനിന്ന് 48 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള നെമ്മേലിയിലെ പ്രതിദിനം 15 കോടി ലിറ്റർ (150 എംഎൽഡി) ശേഷിയുള്ള ശുദ്ധജല പ്ലാൻ്റിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ ശിലാഫലകം നീക്കിയതാണ് പുതിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിരിക്കുന്നത്. 1,516 കോടി രൂപ ചെലവിട്ട് നിർമിച്ച പദ്ധതി 2024 ഫെബ്രുവരിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ എം.കെ സ്റ്റാലിനാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ചെന്നൈയുടെ തെക്കൻ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലെയും ഐടി ഇടനാഴിയിലെയും ഒൻപത് ലക്ഷം വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നതാണ് ഈ ബൃഹത്തായ പദ്ധതി. മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ് പ്ലാൻ്റ് സന്ദർശിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് ഫലകം മാറ്റിയതെന്ന് ഡിഎംകെ ആരോപിക്കുമ്പോൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ വാദം നിഷേധിച്ചു.
ദ്രാവിഡ മോഡൽ സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതികൾ മായ്ച്ചുകളയാനും പകരം ടിവികെയുടെ സ്റ്റിക്കർ പതിപ്പിക്കാനുമുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഡിഎംകെ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഭയത്തെയും കഴിവുകേടിനെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന നടപടിയാണിതെന്നും അവർ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ചെന്നൈയുടെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ട ചരിത്രം മായ്ച്ചുകളയാൻ ഭരണകൂടത്തിന് എങ്ങനെ കഴിയുമെന്നും ഡിഎംകെ ചോദിച്ചു. 2006ൽ എം. കരുണാനിധി മുഖ്യമന്ത്രിയും എം.കെ സ്റ്റാലിൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ മന്ത്രിയുമായിരുന്ന കാലത്താണ് നെമ്മേലി ശുദ്ധജല പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. പിന്നീട് മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം സ്റ്റാലിൻ പദ്ധതിയുടെ വിപുലീകരണത്തിനായി തറക്കല്ലിടുകയും 2024ൽ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കുകയുമായിരുന്നു.
രാഷ്ട്രീയ പോര് രൂക്ഷം
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ആഴ്ചകളായി ഇരു പാർട്ടികളും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പോര് വലിയ തോതിൽ വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ എംഎൽഎമാരെ അടർത്തിയെടുക്കാൻ ഡിഎംകെ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് തമിഴക വെട്രി കഴകം ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെ, മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ അപകീർത്തികരമായ പരാമർശം നടത്തിയെന്ന കേസിൽ മുൻ ഡിഎംകെ മന്ത്രി അനിത ആർ. രാധാകൃഷ്ണനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതും സ്ഥിതിഗതികൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കി.
ജൂലൈ നാലിന് ഡിഎംകെ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി ആർ.എസ് ഭാരതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിനിധി സംഘം ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേർക്കറെ കണ്ട് നിവേദനം നൽകിയിരുന്നു. നിയമവിരുദ്ധമായ അറസ്റ്റ്, കസ്റ്റഡിയിലെ പീഡനം, പൊലീസ് സംവിധാനങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ജനപ്രതിനിധികളെ കൂറുമാറ്റാൻ ശ്രമിക്കൽ തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് നിവേദനത്തിൽ ഉന്നയിച്ചത്.
എംഎൽഎമാർക്ക് പാർട്ടി മാറാൻ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിയെന്നും, ഔദ്യോഗിക സർക്കാർ നടപടികളിൽ അനധികൃത വ്യക്തികൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഡിഎംകെ ആരോപിച്ചു. ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ അടിയന്തര ഭരണഘടനാപരമായ ഇടപെടലും സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണവും ഡിഎംകെ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ഗവർണർ 'എക്സി'ൽ കുറിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, 2025 സെപ്റ്റംബർ 27ന് നടന്ന കരൂർ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ടുണ്ടായ അപകടത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നതിൽനിന്ന് ടിവികെ മന്ത്രിമാരെ വിലക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡിഎംകെ സുപ്രീം കോടതിയെയും സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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