വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പിന് പിന്നാലെ തമിഴ്നാട്ടിൽ രാഷ്ട്രീയ നാടകം; ടിവികെ എംഎൽഎയെ കൂറുമാറ്റാൻ ശ്രമിച്ച രണ്ട് സെന്തിൽ ബാലാജി അനുയായികൾ അറസ്റ്റിൽ
ടിവികെ എംഎൽഎമാരെ പാർട്ടി വിട്ട് ഡിഎംകെയിൽ ചേരാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നതായി കാണിച്ച് എംഎൽഎ ഇളയരാജ ചെന്നൈ ട്രിപ്ലിക്കേൻ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു
Published : July 1, 2026 at 7:00 PM IST
കരൂർ: തമിഴ്നാട്ടിൽ പുതിയതായി അധികാരമേറ്റ തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നെന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രീയ നാടകം മുറുകുന്നു. കൃഷ്ണഗിരി ജില്ലയിലെ ഉത്തംഗരൈ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള ടിവികെ എംഎൽഎ ഇളയരാജയെ സ്വാധീനിച്ച് പാർട്ടി മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ മുൻ മന്ത്രിയും ഡിഎംകെ നേതാവുമായ സെന്തിൽ ബാലാജിയുടെ അടുത്ത അനുയായികളായ രണ്ടുപേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കരൂർ സ്വദേശികളായ കാർത്തിക് (41), രമേശ് (42) എന്നിവരെയാണ് ചെന്നൈ ട്രിപ്ലിക്കേൻ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇതിൽ കാർത്തിക് ഡിഎംകെ സ്പോർട്സ് വിങ്ങിൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറിയാണ്.
ടിവികെ എംഎൽഎമാരെ പാർട്ടി വിട്ട് ഡിഎംകെയിൽ ചേരാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നതായി കാണിച്ച് എംഎൽഎ ഇളയരാജ ചെന്നൈ ട്രിപ്ലിക്കേൻ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് ആദ്യം ഐപിഡിഎസ് യൂട്യൂബറായ തിരുനാവുക്കരശിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നാണ് കാർത്തികിനെയും രമേശിനെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പൊലീസിന് ലഭിക്കുന്നത്.
നിലവിൽ കോയമ്പത്തൂർ സൗത്ത് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡിഎംകെ എംഎൽഎയായ സെന്തിൽ ബാലാജിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവരാണ് പിടിയിലായ ഇരുവരും. കരൂരിൽ 'ശക്തി മെസ്' എന്ന പേരിൽ റസ്റ്റോറൻ്റ് നടത്തിവരികയാണ് ഇവർ. അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ രമേശിൻ്റെ വീട്ടിൽ പൊലീസ് നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ കണക്കിൽപ്പെടാത്ത ഒരു ലക്ഷം രൂപയും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രതികളെ സ്വകാര്യ വാഹനത്തിൽ ചെന്നൈയിലെത്തിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷം ഇന്ന് തന്നെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്നാണ് വിവരം. അതേസമയം, അറസ്റ്റ് വിവരമറിഞ്ഞ് ഡിഎംകെ അഭിഭാഷക വിഭാഗം ഭാരവാഹികൾ സംഭവസ്ഥലത്ത് തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു.
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2026 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 108 സീറ്റുകൾ നേടിയാണ് വിജയ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ടിവികെ അധികാരത്തിലെത്തിയത്. ഡിഎംകെ സഖ്യകക്ഷികളായ കോൺഗ്രസ്, വിസികെ, സിപിഐ, സിപിഎം, ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്നിവരുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചത്. മേയ് 13-ന് നടന്ന വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പിൽ 25 എഐഎഡിഎംകെ എംഎൽഎമാർ ടിവികെ സർക്കാരിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. കൂടാതെ 4 എഐഎഡിഎംകെ എംഎൽഎമാർ സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് ടിവികെയിൽ ചേരുകയും ചെയ്തു.
ടിവികെ സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കാൻ വൻ ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പാർട്ടി മന്ത്രി നിർമൽ കുമാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോപിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഈ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നത് തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറക്കും.
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