വൈദ്യുതി മുടക്കത്തിന് പിന്നിൽ ഡിഎംകെ പ്രവർത്തകരെന്ന് ആരോപണം; ടിവികെ എംഎൽഎ പല്ലവിക്കെതിരെ അപകീർത്തി നോട്ടീസ് നൽകി ഡിഎംകെ
യൂട്യൂബ് അഭിമുഖത്തിൽ നിന്നാണ് വിവാദത്തിന് തുടക്കം. 24 മണിക്കൂറിനകം മാപ്പ് പറയണമെന്ന് നോട്ടീസ്. വീഡിയോ നീക്കിയില്ലെങ്കിൽ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കും
By PTI
Published : June 7, 2026 at 1:00 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിൽ രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിന് വഴിവെച്ച പ്രസ്താവനകളെ തുടർന്ന് ടിവികെ എംഎൽഎ എംആർ പല്ലവിക്കെതിരെ ഡിഎംകെ നിയമനടപടിക്കൊരുങ്ങുന്നു. വൈദ്യുതി മുടക്കത്തിന് പിന്നിൽ ഡിഎംകെ പ്രവർത്തകരാണെന്ന ആരോപണം ഉന്നയിച്ച പല്ലവിക്കെതിരെ ഡിഎംകെ ഔദ്യോഗികമായി അപകീർത്തി നോട്ടീസ് അയച്ചു.
ഉപാധികളില്ലാതെ പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് നോട്ടീസ്. ഡിഎംകെ വക്താവും അഭിഭാഷകനുമായ ശരവണൻ ജൂൺ 6-നാണ് ഈ നിയമനോട്ടീസ് അയച്ചത്. എംഎൽഎയ്ക്ക് പുറമെ ഗൂഗിളിൻ്റെ (യുട്യൂബ്) റസിഡൻ്റ് ഗ്രീവൻസ് ഓഫീസർക്കും നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിവാദത്തിന് കാരണമായത് യൂട്യൂബ് അഭിമുഖം
തിരുവിക നഗർ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ടിവികെ എംഎൽഎ എം ആർപല്ലവി ഒരു പ്രാദേശിക മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖമാണ് വിവാദത്തിന് കാരണമായത്. പിന്നീട് ഈ അഭിമുഖം യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഷോർട്സ് രൂപത്തിലും എക്സ്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക് തുടങ്ങിയ സമൂഹമാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്തു.
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ചെന്നൈയിലെ കൊളത്തൂർ മണ്ഡലത്തിലും മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലും അടിക്കടിയുണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതി തടസ്സത്തെക്കുറിച്ച് അവതാരകൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനാണ് എംഎൽഎ വിവാദപരമായ മറുപടി നൽകിയത്. നിലവിലെ ടിവികെ സർക്കാരിനെ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ഡിഎംകെ അംഗങ്ങൾ ബോധപൂർവം ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും, ഇതിനായി തമിഴ്നാട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് (TNEB) ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അവർ കൈക്കൂലി നൽകിയെന്നും പല്ലവി അഭിമുഖത്തിൽ ആരോപിച്ചു. കൂടാതെ, റോയപുരം മണ്ഡലത്തിലെ ടിവികെ പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഡിഎംകെ അംഗങ്ങൾ പണവും സ്വാധീനവും ഉപയോഗിച്ച് ബോധപൂർവം വൈദ്യുതി വിതരണം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും എംഎൽഎ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.
ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് ഡിഎംകെ
പല്ലവിയുടെ ആരോപണങ്ങൾ പൂർണമായും അടിസ്ഥാനരഹിതവും തെളിവുകളില്ലാത്തതുമാണെന്ന് ഡിഎംകെ നോട്ടീസിൽ പറയുന്നു. പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ സൽപ്പേരിന് മങ്ങലേൽപ്പിക്കുന്നതും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കിടയിൽ വൈരാഗ്യം വളർത്തുന്നതുമാണ് ഇത്തരം പ്രസ്താവനകളെന്നും നോട്ടീസിൽ ആരോപിക്കുന്നു. ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ ഡിഎംകെ അംഗങ്ങളുടെ പൊതുചിത്രത്തിനും വിശ്വാസ്യതയ്ക്കും ഗുരുതരമായ കേടുപാടുകൾ വരുത്തിയെന്നും പാർട്ടി അവകാശപ്പെടുന്നു.
24 മണിക്കൂറിനകം മാപ്പ് പറയണമെന്ന് ആവശ്യം
നോട്ടീസ് ലഭിച്ച് 24 മണിക്കൂറിനകം എംഎൽഎ പല്ലവിയും അഭിമുഖം സംപ്രേഷണം ചെയ്ത മാധ്യമസ്ഥാപനവും മാപ്പുപറയണമെന്ന് ഡിഎംകെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതോടൊപ്പം യൂട്യൂബിലെ മുഴുവൻ അഭിമുഖവും ഷോർട്സും വീഡിയോയും മറ്റ് എല്ലാ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും അടിയന്തരമായി നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ആവശ്യങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത പക്ഷം സിവിൽ ക്രിമിനൽ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അതിൻ്റെ എല്ലാ ചെലവുകളും നഷ്ടപരിഹാര ബാധ്യതകളും ബന്ധപ്പെട്ടവർ വഹിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും ഡിഎംകെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
തമിഴ്നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയരംഗത്ത് പുതിയ വിവാദത്തിന് വഴിവെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്കും നിയമപോരാട്ടങ്ങൾക്കും കാരണമായേക്കുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
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