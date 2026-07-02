തമിഴ്നാട്ടിലും 'വാഷിങ് മെഷീൻ' എത്തിയോ? എഐഎഡിഎംകെ നേതാക്കൾ ടിവികെയിൽ ചേർന്നതിൽ പരിഹസിച്ച് കനിമൊഴി
മുൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി സി. വിജയഭാസ്കറിനെതിരെയുള്ള ഗുട്ക അഴിമതി ആരോപണങ്ങളെ പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു കനിമൊഴിയുടെ വിമർശനം
By ANI
Published : July 2, 2026 at 1:09 PM IST
ചെന്നൈ: എഐഎഡിഎംകെയിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളും മുൻ മന്ത്രിമാരുമായ സി. വിജയഭാസ്കർ, എം.ആർ വിജയഭാസ്കർ എന്നിവർ തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിൽ (ടിവികെ) ചേരുന്നു. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ്യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനാണ് ഇരുവരുടെയും തീരുമാനം. ഇതിനിടെ സംസ്ഥാനത്തെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങളെ പരിഹസിച്ച് ഡിഎംകെ എംപി കനിമൊഴി രംഗത്തെത്തി.
ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ബിജെപി പയറ്റിയ 'വാഷിങ് മെഷീൻ' രാഷ്ട്രീയം തമിഴ്നാട്ടിലും എത്തിയോ എന്ന് കനിമൊഴി ചോദിച്ചു. എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയായിരുന്നു അവരുടെ പ്രതികരണം. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ബിജെപി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വാഷിങ് മെഷീൻ തമിഴ്നാട്ടിലും എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നുവെന്നും, ഗുട്ക അഴിമതിയുടെ കറകൾ പോലും മായ്ച്ചുകളയാൻ ഈ പുതിയ തമിഴ്നാട് മോഡൽ മെഷീന് കഴിയുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നതെന്നും ഇത് സത്യമാണോ എന്നും അവർ ചോദിച്ചു.
മുൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി സി. വിജയഭാസ്കറിനെതിരെയുള്ള ഗുട്ക അഴിമതി ആരോപണങ്ങളെ പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു കനിമൊഴിയുടെ വിമർശനം. തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏറെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച ഒന്നായിരുന്നു ഗുട്ക അഴിമതി. നിരോധിത പുകയില ഉത്പന്നങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് വിൽപന നടത്തുന്നതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ജനപ്രതിനിധികൾക്കും കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കൈക്കൂലി ലഭിച്ചുവെന്നതാണ് കേസ്. ഈ കേസിൽ ആരോപണവിധേയനായ വ്യക്തിയാണ് സി. വിജയഭാസ്കർ. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് കനിമൊഴി തൻ്റെ വിമർശനത്തിൽ ഗുട്ക അഴിമതിയുടെ കാര്യം പ്രത്യേകം എടുത്തുപറഞ്ഞത്.
ടിവികെയിലേക്ക് കൂടുതൽ നേതാക്കൾ
സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് എഐഎഡിഎംകെ നേതാക്കളുടെ പുതിയ ചുവടുമാറ്റം. മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകിയ പ്രത്യേക വാർത്താക്കുറിപ്പിലാണ് ഇരുവരും ടിവികെയിൽ ചേരുന്ന കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്. പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് കൂടുതൽ സജീവമാകാനും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പ്ലാറ്റ്ഫോം സഹായിക്കുമെന്ന് നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ്യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാർട്ടിയിൽ ചേരുന്നത് തമിഴ്നാടിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെടാൻ അവസരമൊരുക്കുമെന്നും ഇരുവരും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിലേറെയായി പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്തുള്ള വ്യക്തിയാണ് മുൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി കൂടിയായ സി. വിജയഭാസ്കർ. കൊവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യമേഖലയെ മികച്ച രീതിയിൽ നയിക്കാനും ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും തനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. തൻ്റെ ഭാവി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ആലോചനകൾ നടത്തിയ ശേഷമാണ് ടിവികെയിൽ ചേരാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യമുള്ള നേതാവാണ് മുൻ ഗതാഗത മന്ത്രി എം.ആർ വിജയഭാസ്കർ. തൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് ഗതാഗത വകുപ്പിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും മെച്ചപ്പെടുത്താനും നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തൻ്റെ അഞ്ച് വർഷത്തെ സേവനകാലം ഗതാഗത വകുപ്പിൻ്റെ സുവർണ കാലഘട്ടമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. കൊവിഡ് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ കരൂർ മേഖലയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമെത്തിക്കാനും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പ്രമുഖ പ്രാദേശിക പാർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള പരിചയസമ്പന്നരായ നേതാക്കൾ എത്തുന്നതോടെ തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിൻ്റെ സംഘടനാതലത്തിലുള്ള വിപുലീകരണത്തിന് വലിയ ഊർജം ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മികച്ച വിജയത്തിന് ശേഷം തമിഴക വെട്രി കഴകം സംസ്ഥാനത്തുടനീളം തങ്ങളുടെ സ്വാധീനം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലാണ്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് മറ്റ് പാർട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കളെ പാർട്ടിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത്. എഐഎഡിഎംകെയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് മുൻ മന്ത്രിമാർ ഒരേസമയം പാർട്ടി വിടുന്നത് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നേതാക്കൾ പാർട്ടിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യതകളും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല.
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