മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്ക്കെതിരെ വിവാദ പരാമർശം; ഡിഎംകെ എംഎൽഎ മാർക്കണ്ഡേയൻ അറസ്റ്റിൽ
തൂത്തുക്കുടി ജില്ലയിലെ വിലാത്തിക്കുളത്ത് നടന്ന ഡിഎംകെ പൊതുയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴാണ് മാർക്കണ്ഡേയൻ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്യെ അപമാനിച്ചത്
Published : July 20, 2026 at 11:40 AM IST
തൂത്തുക്കുടി: തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്ക്കെതിരെ വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ വിളാത്തുകുളം മണ്ഡലത്തിലെ ഡിഎംകെ എംഎൽഎ മാർക്കണ്ഡേയനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തൂത്തുക്കുടി ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പൊലീസാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ എംഎൽഎയുടെ വീട്ടിലെത്തി അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം (ജൂലൈ 18) കോവിൽപട്ടിയിൽ വോട്ടർമാർക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നതിനായി ഡിഎംകെ സംഘടിപ്പിച്ച പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ വച്ചാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മാർക്കണ്ഡേയൻ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്യെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചിരുന്നു.
விளாத்திகுளம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு. @mlavilathikulam அவர்களை அராஜகமான முறையில் கைது செய்திருக்கும் தவெக அரசின் செயல் வன்மையாகக் கண்டிக்கதக்கது.— Kanimozhi (கனிமொழி) (@KanimozhiDMK) July 20, 2026
விமர்சனங்களை எதிர்கொள்ள முடியாமல் தொடர்ந்து திமுகவினர் மீது காவல்துறையை ஏவி அடக்கிடப் பார்க்கும் தவெக அரசுக்கு ஜனநாயக வழியில் தக்க…
തമിഴ്നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയും മോശക്കാരനായ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ നോക്കി നിയമസഭയിൽ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനെയാണ് ഞാൻ തിരയുന്നതെന്ന് വിജയ് പറഞ്ഞിരുന്നതായും, ഇത്തരമൊരു പ്രസംഗം താൻ എവിടെയും കേട്ടിട്ടില്ലെന്നും മാർക്കണ്ഡേയൻ ആരോപിച്ചു. തങ്ങളെ കോമാളികളായാണോ മുഖ്യമന്ത്രി കാണുന്നതെന്ന് ചോദിച്ച അദ്ദേഹം, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നിയമസഭയിൽ വച്ച് കാണാമെന്നും വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്നു.
പൊലീസ് നടപടി
ടിവികെ സർക്കാരിനും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും എതിരെ സംസാരിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള എംഎൽഎയുടെ പ്രസംഗം വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചു. തുടർന്ന് തൂത്തുക്കുടി ടിവികെ നോർത്ത് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ തൂത്തുക്കുടി ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ പൊലീസ് സംഘം എംഎൽഎയുടെ വീട്ടിലെത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അറസ്റ്റ് തടയാൻ ഡിഎംകെ പ്രവർത്തകരും അനുഭാവികളും പ്രതിഷേധിച്ചതോടെ സ്ഥലത്ത് നേരിയ സംഘർഷാവസ്ഥയുണ്ടായി. തുടർന്ന് പൊലീസ് ഇവരെ പിരിച്ചുവിടുകയും മാർക്കണ്ഡേയനെ തൂത്തുക്കുടി ജില്ലാ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ഓഫിസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു.
നിലവിൽ അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എസ്പി ഓഫിസിന് മുന്നിൽ നാല് തലത്തിലുള്ള പൊലീസ് സുരക്ഷയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ നൂറ് മീറ്റർ അകലെ ബാരിക്കേഡ് വച്ച് തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ബിഎൻഎസ് 351(3), ബിഎൻഎസ് 352, ബിഎൻഎസ് 353(2) എന്നീ മൂന്ന് വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് വിളാത്തുകുളം എംഎൽഎക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
ഡിഎംകെയുടെ പ്രതിഷേധം
അറസ്റ്റിനെതിരെ ഡിഎംകെ നേതാക്കൾ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. മാർക്കണ്ഡേയൻ്റെ പ്രസംഗത്തിന് സംഘടനാ സെക്രട്ടറി വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കോവിൽപട്ടി ഡിഎംകെ എംഎൽഎ കരുണാനിധി തൂത്തുക്കുടി എസ്പി ഓഫിസിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. കരൂർ സംഭവത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ എല്ലാവരും വിഡ്ഢിയെന്ന് വിളിച്ചിട്ടും അന്ന് യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കുന്ന രാജ്യത്ത് അരാജകത്വത്തിലൂടെയാണ് എംഎൽഎയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നും, അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോലും അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും കരുണാനിധി ആരോപിച്ചു. മുകളിൽ നിന്നുള്ള നിർദേശപ്രകാരമാണോ അറസ്റ്റ് എന്ന് സംശയിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എംഎൽഎയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് സ്പീക്കറുടെ അനുമതി വാങ്ങണമെന്ന ചട്ടം പാലിക്കപ്പെട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
അതേസമയം, അറസ്റ്റിനെ അപലപിച്ച് ഡിഎംകെ ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും തൂത്തുക്കുടി എംപിയുമായ കനിമൊഴിയും രംഗത്തെത്തി. വിളാത്തുകുളം എംഎൽഎയെ ഏകപക്ഷീയമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ടിവികെ സർക്കാരിൻ്റെ നടപടിയെ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നതായി അവർ എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കുറിച്ചു. വിമർശനങ്ങളെ നേരിടാൻ കഴിയാതെ ഡിഎംകെ പ്രവർത്തകരെ അടിച്ചമർത്താൻ പൊലീസിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർക്കാരിന് ജനാധിപത്യ മാർഗത്തിലൂടെ തക്കതായ മറുപടി നൽകുമെന്നും, മാർക്കണ്ഡേയനെ ഉടൻ മോചിപ്പിക്കണമെന്നും കനിമൊഴി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
തുടരുന്ന അറസ്റ്റുകൾ
നേരത്തെ, മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്ക്കെതിരെ അപകീർത്തികരമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് തിരുച്ചെന്തൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ഡിഎംകെ എംഎൽഎ അനിത രാധാകൃഷ്ണനെയും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ജൂലൈ മൂന്നിന് അറസ്റ്റിലായ അദ്ദേഹത്തെ തൂത്തുക്കുടി എസ്പി ഓഫിസിൽ അഞ്ച് മണിക്കൂറിലേറെ ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷം തിരുച്ചെന്തൂർ കോടതി മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കുകയും, അന്ന് അർധരാത്രിയോടെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
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