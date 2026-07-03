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മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്‌ക്കെതിരായ അധിക്ഷേപ പരാമർശം; ഡിഎംകെ എംഎൽഎ അനിത രാധാകൃഷ്‌ണൻ അറസ്റ്റിൽ

വിജയ്‌ക്കെതിരെ അപകീർത്തികരമായ പരാമർശം നടത്തിയ ഡിഎംകെ മന്ത്രി അറസ്റ്റില്‍, മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതിന് പിന്നാലെയാണ് അറസ്റ്റ്, സംഭവത്തില്‍ സ്റ്റാലിനും കനിമൊഴിയും രൂക്ഷ വിമര്‍ശനം നടത്തി.

TN DMK EX MINISTER ARRESTED DMK MLA ANITHA RADHAKRISHNAN ANITHA RADHAKRISHNAN ARRESTED DEFAMATION AGAINST CM VIJAY
DMK Minister Anitha R Radhakrishnan (ETV Bharat)
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By PTI

Published : July 3, 2026 at 4:19 PM IST

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ചെന്നൈ: മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്‌ക്കെതിരെ അപകീർത്തികരമായ പരാമർശം നടത്തിയതിന് മുൻ ഡിഎംകെ മന്ത്രി അനിത രാധാകൃഷ്‌ണൻ അറസ്റ്റിൽ. മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി തള്ളിയതിന് പിന്നാലെയാണ് തമിഴ്‌നാട് പൊലീസ് ഇദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. ഓത്തൂരിനടുത്ത് സന്ദര്‍ശനം നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് നടത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് സംഭവത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ഡിഎംകെ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ മുദ്രവാക്യം വിളിച്ച് ഒത്തു കൂടിയെങ്കിലും പൊലീസ് പ്രതിഷേധത്തെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി.

ജൂൺ 20ന് തിരുച്ചെന്തൂരിനടുത്തുള്ള ആത്തൂരിൽ വെച്ച് നടന്ന മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എം. കരുണാനിധിയുടെ ജന്മദിനാഘോഷ പരിപാടിയിൽ പ്രസംഗിക്കവെയാണ് തിരുച്ചെന്തൂർ എംഎൽഎയായ രാധാകൃഷ്‌ണൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ വിവാദ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയത്. സിനിമയിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് എത്തിയ വിജയിയുടെ ശരീരഭാഷയെയും മുൻകാല സിനിമാ ജീവിതത്തെയും പരിഹസിക്കുന്നതായിരുന്നു പ്രസംഗം. ഇതിനിടെയിലാണ് അധിക്ഷേപ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്തിയത്.

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ടിവികെ സെക്രട്ടറി സെൽവം നൽകിയ പരാതിയിൽ, സമാധാന ലംഘനം, കലാപത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കൽ (ബിഎൻഎസ് സെക്ഷൻ 352, 353(2)) തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം അനിത രാധാകൃഷ്‌ണനെതിരെ ആതൂർ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തു. ഈ കേസിൽ പൊലീസിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നതിനാൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടി അനിത രാധാകൃഷ്‌ണൻ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി. എന്നാൽ ജസ്റ്റിസ് ജി കെ ഇളന്തിരയ്യൻ ഹര്‍ജി തള്ളുകയായിരുന്നു.

കടുത്ത അതൃപ്‌തി രേഖപ്പെടുത്തി സ്റ്റാലിന്‍

മാനനഷ്‌ടക്കേസുകളിൽ അറസ്റ്റ് നടന്നാൽ, എത്ര മന്ത്രിമാരെ അവരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഡിഎംകെ പ്രസിഡൻ്റ് എം കെ സ്റ്റാലിൻ ചോദിച്ചു. എംഎൽഎ ഉൾപ്പെട്ട കൂട്ടബലാത്സംഗക്കേസിൽ ഇരയായ ഒരു സ്ത്രീ നൽകിയ പരാതിയിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ടിവികെ, തൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ പരിശോധന നടത്തുന്ന രാധാകൃഷ്‌ണനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്‌തു. അഹങ്കാരം നാശത്തിലേക്കുള്ള പാതയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"കുതിരക്കച്ചവടത്തിലൂടെയും, തനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്‌ത ആളുകൾക്ക് ഒരു ഗുണവും ചെയ്യാതെയും, തന്നെ വിമർശിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി അംഗങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത് സമയം കളയാതെയും തൻ്റെ സ്ഥാനം നിലനിർത്താൻ കഴിയുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കരുതുന്നു. അഹങ്കാരം നാശത്തിലേക്കുള്ള പാതയാണ്. എന്തിനാണ് ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ. സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ കൊലപാതകങ്ങൾ, കവർച്ചകൾ, ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്നിവ തടയാൻ കഴിയാത്ത, മറ്റ് പാർട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള അംഗങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഈ സർക്കാർ ഉറപ്പാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാറ്റമാണോ ഇത്" മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

ഡിഎംകെ എംപി കനിമൊഴിയും അറസ്റ്റിനെ അപലപിച്ചു. പാർട്ടി അത്തരം അടിച്ചമർത്തൽ തന്ത്രങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങില്ലെന്നും കനിമൊഴി വ്യക്തമാക്കി.

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TAGGED:

TN DMK EX MINISTER ARRESTED
DMK MLA ANITHA RADHAKRISHNAN
ANITHA RADHAKRISHNAN ARRESTED
DEFAMATION AGAINST CM VIJAY
DEFAMATION CASE DMK MLA ARRESTED

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