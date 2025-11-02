ETV Bharat / bharat

'വോട്ടർ പട്ടികയിലെ പരിഷ്‌കരണം ബിജെപിയുടെ തന്ത്രം'; സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ ആഞ്ഞടിച്ച് സ്റ്റാലിൻ

എ‌എം‌എം‌കെ, എൻ‌ടി‌കെ, പി‌എം‌കെ, ടിവി‌കെ, തമിഴ് മനില കോൺഗ്രസ് (ടി‌എം‌സി) ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാർട്ടികൾ സര്‍വ്വകക്ഷി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ല

all party meeting in tamilnadu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 2, 2025 at 5:36 PM IST

ചെന്നൈ: എസ്‌ഐആറിനെതിരെ സംഘടിപ്പിച്ച സര്‍വ്വകക്ഷി യോഗത്തില്‍ ബിജെപിയ്‌ക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിന്‍. നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാന്‍ മാസങ്ങള്‍ അവശേഷിക്കെ ബിജെപി നടത്തുന്ന പ്രത്യേക തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണത്തെ സ്റ്റാലിൻ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചു.

യഥാർഥ വോട്ടർമാരെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ബിജെപിയുടെ തന്ത്രപരമായ ശ്രമമാണിതെന്നും സ്റ്റാലിന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നീതിയുക്തമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് യഥാർഥ വോട്ടർ പട്ടിക ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ അതിലെ പരിഷ്‌കരണം കൃത്യസമയത്ത് നടത്തണമെന്ന് സ്റ്റാലിന്‍ പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ച എസ്‌ഐആറിനെതിരെ സംഘടിപ്പിച്ച സർവകക്ഷി യോഗത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

തമിഴ്‌നാട് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻ്റ് സെൽവപ്പെരുന്ധകൈ, ദ്രാവിഡർ കഴകം പ്രസിഡൻ്റ് കെ.വീരമണി, എംഡിഎംകെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വൈകോ, വിടുതലൈ സിരുത്തൈ പാർട്ടി പ്രസിഡൻ്റ് തിരുമാവളവൻ, കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്‌സിസ്റ്റ്) സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ ഷൺമുഖം, തമിഴ്‌നാട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പരാബൻ കാഡ്രെ, ഡിഎംഡി എന്നിവര്‍ അണിനിരന്നു. രാവിലെ ചെന്നൈ ടി.നഗറിലെ സ്വകാര്യ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ തമിഴ്‌നാട് വാഴുറിമൈ പാർട്ടി പ്രസിഡൻ്റ് വേൽമുരുകനും പങ്കെടുത്തു.

എൻ‌ടി‌കെ, ടിവി‌കെ യോഗം ബഹിഷ്‌കരിച്ചു

എ‌എം‌എം‌കെ, എൻ‌ടി‌കെ, പി‌എം‌കെ, ടിവി‌കെ, തമിഴ് മനില കോൺഗ്രസ് (ടി‌എം‌സി) ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാർട്ടികൾ സര്‍വ്വകക്ഷി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ല. "ബിഹാറിൽ ജനങ്ങളുടെ വോട്ടവകാശം നഷ്‌ടപ്പെടുത്തുകയും അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്രപരിഷ്‌കരണം നടത്തിയത്," -ഡിഎംകെ നേതാവ് എം.കെ സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു.

അതുപോലെ, തമിഴ്‌നാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നു. ഇതിനെതിരെ തമിഴ്‌നാട് എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നീതിയുക്തമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ യഥാർഥ വോട്ടർ പട്ടിക ആവശ്യമാണെന്ന് ആരും നിഷേധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഉചിതമായ സമയം നൽകിക്കൊണ്ട് ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പുനഃപരിശോധന നടത്തണം.

എങ്കിൽ മാത്രമേ ജോലി ശരിയായി ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. നേരെമറിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പൂർണമായ പുനഃപരിശോധന നടത്താൻ ചിന്തിക്കുന്നത് യഥാർഥ വോട്ടർമാരെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ബിജെപിയുടെ തന്ത്രപരമായ ശ്രമമാണ്," എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു

'ബിഹാറിൽ അവർ ചെയ്‌തത് അതാണ്. ഇപ്പോൾ അവർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇത് ചെയ്യാൻ ആലോചിക്കുന്നു. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണം. അതിനായി നാമെല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് വോട്ടർ പട്ടികയ്‌ക്ക് നേരെയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ ശ്രമത്തെ എതിർക്കണം' -സ്റ്റാലിൻ യോഗത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭയിലേക്കുള്ള പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026 ഏപ്രിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെയ് മാസങ്ങളില്‍ നടക്കാനാണ് സാധ്യത. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ ഏതാനും മാസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക പരിഷ്‌കരണം നടത്തുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ഭരണകക്ഷിയായ ഡിഎംകെയും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും കമ്മിഷൻ്റെ ഈ നടപടിയെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നു.

