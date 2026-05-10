സത്യപ്രതിജ്ഞ തടയണം; ടിവികെ സ്ഥാനാർഥിയുടെ വിജയത്തിൽ ആശങ്ക, ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് ഡിഎംകെ നേതാവ്

പ്രത്യേക സിറ്റിങ്ങിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറിലധികം ഹർജി പരിഗണിച്ച ബെഞ്ച് വാദം കേൾക്കൽ നീട്ടി. ഒരു വോട്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ടിവികെ, ഡിഎംകെ സ്ഥാനാർഥികളുടെ വിജയനില.

By PTI

Published : May 10, 2026 at 5:45 PM IST

ചെന്നൈ: 2026 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ടിവികെ സ്ഥാനാർഥിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തെ ചോദ്യം ചെയ്‌ത് മുൻ ഡിഎംകെ നേതാവ് കെ ആർ പെരിയകറുപ്പൻ. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡിഎംകെ നേതാവിനെ ഒരു വോട്ടിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയ ടിവികെ സ്ഥാനാർഥി ആർ ശ്രീനിവാസ സേതുപതിക്കെതിരെ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചു.

എംഎൽഎയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത് തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് നിലവിലെ ഹർജി. തുടർന്ന് ഹർജിയിൽ കൂടുതൽ വാദം കേൾക്കൽ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി മെയ് 11 ലേക്ക് മാറ്റി. ജസ്‌റ്റിസുമാരായ എൽ വിക്ടോറിയ ഗൗരി, എൻ സെന്തിൽകുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ ബഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്. പ്രത്യേക സിറ്റിങ്ങിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറിലധികം ഹർജി പരിഗണിച്ച അവധിക്കാല ബെഞ്ചാണ് വാദം കേൾക്കൽ നീട്ടിയത്. ഹർജിയെത്തുടർന്ന് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് മെയ് 11 ന് സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ ബെഞ്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനോട് നിർദേശിച്ചു. മറ്റ് നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

മത്സരത്തിൽ സേതുപതിക്ക് 83,365 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ പെരിയകറുപ്പന് 83,364 വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത്. ശ്രീനിവാസ സേതുപതി വെറും ഒരു വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാൽ ഇത് നിരസിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും വോട്ടെണ്ണൽ നടത്തണമെന്നും സേതുപതി എംഎൽഎയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത് തടയാനുള്ള ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്നും പെരിയകറുപ്പൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ടിവികെ സ്ഥാനാർഥി ആർ ശ്രീനിവാസ സേതുപതി ശിവഗംഗ ജില്ലയിലെ തിരുപ്പത്തൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് ജനവിധി തേടിയത്.

തമിഴകത്തിൽ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി അധികാരമേറ്റു

അതേസമയം, തമിഴ്‌നാട്ടിൽ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയായി വിജയ്‌ അധികാരമേറ്റു. ഇതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലും ആഹ്ലാദപ്രകടനത്തിലുമാണ് തമിഴ്‌ മക്കൾ. ദിവസങ്ങളായി തുടർന്നുപോന്നിരുന്ന രാഷ്‌ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കും ഗവർണറുമായുള്ള നിർണായക കൂടിക്കാഴ്‌ചകൾക്കും ശേഷമാണ് വിജയ്‌ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സ്ഥാനമേറ്റത്. വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് ആരംഭിച്ചത്. ചുമതലയേറ്റ ശേഷം ചെന്നൈ ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു ഇൻഡോർ സ്‌റ്റേഡിയത്തിൽ വിജയ് നടത്തിയ ആദ്യ പ്രസംഗത്തിൽ, 'യഥാർഥ മതേതരത്വത്തിലും സാമൂഹിക നീതിയിലും' അധിഷ്‌ഠിതമായ ഒരു ഭരണത്തിന് തുടക്കമായിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് പിന്തുണ നൽകിയ കോൺഗ്രസ്, വിസികെ, ഐയുഎംഎൽ, ഇടത് പാർട്ടികൾ എന്നിവർക്ക് നന്ദിയും അറിയിച്ചു. കുട്ടികളോടും പ്രത്യേകം നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചു.

