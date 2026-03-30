ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ സൗജന്യങ്ങളല്ല, സാമൂഹിക നീതി; ബിജെപിക്ക് കനിമൊഴിയുടെ മറുപടി
സ്ത്രീകൾക്കുള്ള സൗജന്യ ബസ് യാത്ര അവർക്ക് സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. ജനങ്ങളുടെ ക്രയശേഷി വർധിപ്പിക്കാൻ ഇത്തരം പദ്ധതികൾ സഹായിക്കും. പ്രകടന പത്രികയിലെ 404 വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഡിഎംകെ നിറവേറ്റി.
By PTI
Published : March 30, 2026 at 1:52 PM IST
ചെന്നൈ: സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നടപ്പാക്കുന്ന ക്ഷേമപദ്ധതികളെ സൗജന്യങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ബിജെപിക്കെതിരെ ഡിഎംകെ നേതാവ് കനിമൊഴി. സ്ത്രീകൾക്ക് അനുവദിച്ച സൗജന്യ ബസ് യാത്ര സാമൂഹികനീതി ഉറപ്പാക്കാനാണെന്ന് കനിമൊഴി വ്യക്തമാക്കി. സാമൂഹികനീതി നടപ്പാക്കരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇതിനെ വിമർശിക്കാമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ക്ഷേമപദ്ധതികളെ ഫ്രീബീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിൽ രേവഡി എന്ന് ബിജെപി വിശേഷിപ്പിച്ചത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. വികസനത്തിന് പകരം വോട്ട് ലക്ഷ്യമാക്കി നൽകുന്ന ഇത്തരം സൗജന്യങ്ങൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ തകർക്കുമെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ ആരോപണം.
സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകം
എന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ വാങ്ങൽശേഷി വർധിപ്പിക്കാനും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ പിന്തുണയ്ക്കാനും ഇത്തരം പദ്ധതികൾ സഹായിക്കുമെന്നാണ് കനിമൊഴിയുടെ വാദം. ജനങ്ങളുടെ കൈകളിൽ പണമെത്തുമ്പോൾ അത് ഉത്തേജകമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും വാങ്ങൽശേഷി വർധിപ്പിച്ച് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുമെന്നും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരെ ഉദ്ധരിച്ച് കനിമൊഴി പറഞ്ഞു.
സ്ത്രീകൾക്കുള്ള സൗജന്യ ബസ് യാത്രാ പദ്ധതി തൊഴിലിടങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്ര സുഗമമാക്കുകയും സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഡിഎംകെ സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ പ്രതിമാസ 1000 രൂപ സഹായ പദ്ധതി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ചെലവഴിക്കൽ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്കും സഹായകമാകുമെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
2021ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ഡിഎംകെ പ്രഖ്യാപിച്ച 505 വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ 404 എണ്ണം നിറവേറ്റി. സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഭാതഭക്ഷണ പദ്ധതി പോലെ പ്രകടന പത്രികയിൽ ഇല്ലാത്ത നിരവധി പദ്ധതികൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ നടപ്പാക്കിയെന്നും കനിമൊഴി വ്യക്തമാക്കി.
സൗജന്യങ്ങളും സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളും
അതേസമയം, സൗജന്യ പദ്ധതികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് അധികാരത്തിലെത്തിയ കർണാടക സർക്കാരിൽനിന്ന് വെള്ളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗജന്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കണമെന്ന നിർദേശം വന്നത് വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സൗജന്യങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന വസ്തുതയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ക്ഷേമപദ്ധതികളുടെ ആവശ്യകതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരും അവയുടെ സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നവരും സജീവമാണ്.
സൗജന്യങ്ങളെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം ദേശീയതലത്തിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിഷയമാണ്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട തുക ഇത്തരം പദ്ധതികൾക്കായി വകമാറ്റുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങളെ വലിയ കടക്കെണിയിലാക്കുമെന്ന് ചില സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. റിസർവ് ബാങ്കും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനത്തിനും പട്ടിണി മാറ്റാനും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ സാധാരണക്കാരിൽ എത്തിക്കാനും ക്ഷേമപദ്ധതികൾ അനിവാര്യമാണെന്നാണ് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നിലപാട്. വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ എന്നിവ മുൻനിർത്തിയുള്ള പദ്ധതികളെ സൗജന്യങ്ങൾ എന്നതിനേക്കാൾ സാമൂഹിക നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിലാണ് കാണേണ്ടതെന്ന് ഭരണപക്ഷ പാർട്ടികൾ വാദിക്കുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും സുപ്രീം കോടതിയും ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുകയും സൗജന്യ വാഗ്ദാനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ മാർഗരേഖ വേണമെന്ന് നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനത്തോടൊപ്പം പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഉന്നമനം കൂടി ഉറപ്പാക്കുന്ന നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
ALSO READ: ഇറാൻ്റെ എണ്ണക്കലവറ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ട്രംപ്; പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധം കടുക്കുന്നു