തമിഴ്നാടില് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കളമൊരുങ്ങി; അഭ്യൂഹങ്ങള്ക്ക് വിരാമം! ഡിഎംകെ സഖ്യകക്ഷികളുമായി ചര്ച്ചകള് തുടങ്ങി, രണ്ടക്ക സീറ്റില് കണ്ണുംനട്ട് പാര്ട്ടികള്
ഡിഎംകെ സഖ്യകക്ഷികളുമായി ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചു. ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലീം ലീഗ് ഇന്ന് രാവിലെ അണ്ണാ അറിവാലയത്തിലെത്തി ചര്ച്ച നടത്തി.
Published : February 22, 2026 at 5:07 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാടില് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി അങ്കത്തട്ട് ഒരുങ്ങി. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സീറ്റ് വിഭജനത്തിനായി സഖ്യ ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചു. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഭരണകക്ഷിയായ ഡിഎംകെയും സഖ്യകക്ഷികളുമായി സീറ്റ് വിഭജന ചര്ച്ചകള്ക്ക് തുടക്കമിട്ടു.
ശക്തമായ സഖ്യത്തോടെയാണ് ഇത്തവണ ഡിഎംകെ കളത്തിറങ്ങാന് പോകുന്നത്. നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കളം ഒരുങ്ങിയിട്ടും ഡിഎംകെ സഖ്യ ചര്ച്ചകള് ആരംഭിക്കാത്തതില് കോണ്ഗ്രസ് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സഖ്യകക്ഷികളുമായി ചര്ച്ച നടത്താന് ഡിഎംകെ ഒരു സമിതിയെ നിയോഗിച്ചതോടെ ആശങ്കകള്ക്ക് വിരാമമായി.
പിന്നാലെയാണ് ഡിഎംകെ ഇന്ന് ഔദ്യോഗികമായി സീറ്റ് വിഭജന ചര്ച്ചകള് ആരംഭിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലീം ലീഗ് ഇന്ന് അണ്ണാ അറിവാലയത്തിലെത്തി ചര്ച്ചകള് നടത്തി.
രാവിലെയാണ് ചര്ച്ചകള് നടന്നത്. ചര്ച്ചയില് രണ്ടക്ക സീറ്റുകളെന്ന ആവശ്യമാണ് മിക്കകക്ഷികളുടെയും എന്നാണ് സൂചന. ഇന്നത്തെ ചര്ച്ചയില് ഐയുഎംഎല് അഞ്ച് സീറ്റെന്ന ആവശ്യമുയര്ത്തിയെങ്കിലും ഡിഎംകെ രണ്ട് സീറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.
കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇവര് മൂന്ന് സീറ്റിൽ മത്സരിച്ചെങ്കിലും എല്ലാ സീറ്റിലും പരാജയപ്പെട്ടു. അണ്ണാ അറിവാലയത്തില് നടത്തിയ സീറ്റ് വിഭജന ചര്ച്ചയില് പാർട്ടിയുടെ പ്രധാന പ്രതിനിധികള് പങ്കെടുത്തു.
ഡി.എം.കെ സംഘത്തില് നിന്ന് ടി.ആർ. ബാലുവും ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലീം ലീഗ് പാർട്ടി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ പ്രൊഫ.കാദർ മൊയ്തീൻ, തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.എ.എം. മുഹമ്മദ് അബൂബക്കർ, സംസ്ഥാന ട്രഷറർ എം.എസ്.എ. ഷാജഹാൻ, സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് എം.അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ തുടങ്ങിയവരാണ് പങ്കെടുത്തത്. അതിനിടെ ചർച്ചയ്ക്കെത്തിയ പ്രൊഫ. കാദർ മൊയ്തീനെ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളെ തുടര്ന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
കോൺഗ്രസ്, എംഡിഎംകെ, ഡിഎംഡികെ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ, ലിബറേഷൻ ടൈഗേഴ്സ് ഓഫ് തമിഴ്നാട്, ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ്, മണിത്താനായ മക്കൾ കച്ചി, തമിഴ്നാട് വാഴ്വുരിമാക്ച്ചി തുടങ്ങിയ പാര്ട്ടികളാണ് ഡിഎംകെയുടെ സഖ്യ കക്ഷികള്.
ഡിഎംകെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദുരൈമുരുഗനാണ് ഇന്നലെ ഡിഎംകെ സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകള്ക്കുള്ള സമിതിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഡിഎംകെ ട്രഷറർ ടി.ആർ. ബാലു, ഡിഎംകെ ഓർഗനൈസിങ് സെക്രട്ടറി ആർ. ഭാരതി, മന്ത്രിമാരായ എം.ആർ.കെ. പനീർശെൽവം, കെ.എൻ.നെഹ്റു, ഇ.വി. വേലു, എംപിമാരായ ട്രിച്ചി ശിവ, എ.റാസ എന്നിവരെ സമിതി അംഗങ്ങളായി നിയോഗിച്ചു.
അതിനിടെ സഖ്യത്തിലെ കക്ഷികൾ ഡിഎംകെയുമായി ചർച്ച നടത്താൻ തങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കുവേണ്ടി സമിതി രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ തന്നെ ഒരു ചർച്ചാ സമിതി രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. എംഡിഎംകെ, സിപിഎം, ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലീം ലീഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാർട്ടികളും സമിതിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതിനിടെ, സഖ്യ ചർച്ചകൾക്കായി ഡിഎംകെ സഖ്യത്തിലെ എല്ലാ കക്ഷികളെയും ഉടൻ ക്ഷണിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഡിഎംകെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം മാർച്ച് എട്ടിന് നടക്കാനിരിക്കെ, അതിനുമുമ്പ് സഖ്യചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ആലോചിക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന.
